La entrada inminente de María Luisa Gómez Calero al Ayuntamiento de Córdoba -- está a expensas de que llegue la credencial de la Junta Electoral Central y se convoque al Pleno-- como concejala «independiente» del grupo municipal de Ciudadanos (formación de la que fue expulsada) y como delegada de Casco Histórico (un área controlada hasta ahora por el Partido Popular) con dedicación exclusiva ha dinamitado el aval que Vox había prestado al gobierno para aprobar el presupuesto municipal del 2021.

La portavoz de esta formación, Paula Badanelli, ha ligado el futuro de las cuentas al de la número 6 de Cs, que entra en sustitución de la dimitida Eva Timoteo, y ha señalado que su formación no prestará sus votos si los populares le dan una delegación. Al parecer de Vox, Gómez debiera haber entrado en el grupo de los no adscritos, si no hubiese mediado «una compra de voluntades a cambio de cargos». Con el acuerdo con Gómez, el alcalde se ha asegurado los 14 concejales que PP y Cs tenían al inicio del mandato, pero ha alterado el equilibrio con el único socio que de momento le ha prestado votos para la mayoría absoluta.

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), anunció el viernes que el lunes se reunirían con Vox para ver «los flecos» de las cuentas del Imtur. La formación de Badanelli quería enmendar el presupuesto de Turismo sin contar la presidenta de este instituto, Isabel Albás (Cs), pero esta reunión no se ha producido. Hoy por hoy, la postura de Vox parece inalterable. «Si el PP le da a Gómez una delegación, no apoyaremos el presupuesto».

La contundencia del argumento de Vox recibió esta mañana réplica por parte del portavoz del PP en Capitulares, Miguel Ángel Torrico, que habló de «rabieta» y advirtió que lo que está en juego son, entre otras cosas, los 28 millones que el Ayuntamiento quiere destinar vía presupuesto a la implantación de la base logística del Ejército. Asimismo, Torrico dijo que si Vox no apoya las cuentas tendrán que explicar a los cordobeses por qué no lo han hecho. Badanelli, por su parte, cree que el argumento del PP no se sostiene y es «una falacia», ya que si es tan importante «en vez de negociar con Gómez, deberían negociar con los dos concejales de Vox».

Transfuguismo y cabreo

Torrico ha salido a negar que en el Ayuntamiento se haya producido un episodio de transfuguismo, como sostienen IU, Vox y Podemos (el PSOE criticó el martes la operación pero no habló de tránsfugas) y dijo que no saben si atribuir a «la ignorancia de la ley» o a «la desfachatez política» la actitud de la oposición. «¿Chanchullo, fraude? ¿A qué se están refiriendo? Es lo normal en democracia, que pase a ocupar el puesto el siguiente en la lista. ¿O acaso pretendía la oposición, de la extrema izquierda a la extrema derecha, alterar el funcionamiento del Ayuntamiento, alterar el resultado que decidieron los cordobeses en las urnas?», interrogó Torrico para quien parece que IU y Vox están reeditando «la pinza» al haber coincidido en sus argumentos. «Lo normal es que pase lo que ha pasado, que la concejala se integre a su grupo (Cs) sea afiliada o no», añadió. El portavoz popular entiende que a la oposición le cuesta aceptar lo que ha ocurrido porque PP y Cs han sido capaces de adoptar con naturalidad una situación de la que la oposición esperaba sacar «rédito político». Asimismo consideró «lamentable» que la oposición con el objetivo de hacer más débil al gobierno haya tenido que recurrir «a este tipo de presiones públicas» y añadió que desconoce si ha habido «presiones privadas» hacia la nueva concejala.

Por otro lado, Torrico defendió que Gómez vaya a hacerse cargo de Casco Histórico, porque dijo que «no hay delegaciones de PP y Cs» si no que todas son del alcalde. y explicó que aunque se acordó al principio del mandato un acuerdo de gobernabilidad con una COdistribución proporcionada de las áreas, ese pacto es modificable.

"Me has decepcionado a mí y a mi grupo" En la oposición, sobre todo entre IU, Podemos y Vox, hay un profundo malestar con la decisión de Gómez de entrar en el grupo de Cs como «independiente» para ocuparse de Casco Histórico. Estos grupos habían contactado con la futura edil desde la salida de Eva Timoteo --antes ya lo habían hecho a raíz de que se desatara el caso Torrejimeno-- para tantear qué decisión adoptaría la exgerente del Imdeco. Daban por hecho que, de aceptar la credencial, entraría al grupo de los no adscritos sin delegación. El cambio de planes ha provocado que la bienvenida que algunos ediles han dado a la concejala en ciernes no haya sido precisamente cordial. «Me has decepcionado a mí y a mi grupo, en lo personal para lo que necesites nos tienes, pero en lo político no tenemos nada de lo que hablar, porque has estado muchas semanas diciéndome que los de Cs son unos corruptos y me has dado hasta documentación», le espetó el portavoz de IU, Pedro García, en los pasillos. Cristina Pedrajas, por su parte, también le mostró ayer su decepción. Gómez no pisó ayer el grupo municipal de Cs y todas sus gestiones las despachó con el PP.

Comisión de investigación para Manuel Torrejimeno

Por otra parte, los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos exigen al gobierno municipal que convoque ya la comisión de Investigación del caso Torrejimeno, un asunto que se solicitó hace ya más de un año por estos mismos grupos y que se ha ido dilatando con diferentes excusas. Para estos grupos políticos, es más urgente que nunca que se esclarezca lo sucedido en el seno del Instituto Municipal de Deportes, Imdeco, entre el presidente del organismo, Manuel Torrejimeno, y la entonces ex gerente y futura concejal del gobierno municipal, María Luisa Gómez Calero.

Los tres grupos políticos exigen al alcalde, José María Bellido, que convoque esta sesión lo antes posible y que “no siga tapando y disculpando lo que ha ocurrido dentro del Imdeco”. La concejal del PSOE y consejera en el Imdeco Carmen Campos estima que “tras las huidas judiciales sin sentido durante un año”, la comisión “debería comenzar lo antes posible y aclarar quien tenía conocimiento de lo que estaba pasando”.