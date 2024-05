El Córdoba CF tiene un jugador insustituible

El Córdoba CF vive este martes su jornada semanal de descanso y en ella deberá olvidar la derrota sufrida el pasado domingo, en Los Cármenes, ante el que era hasta entonces el colista del Grupo 2 de Primera Federación, el Recreativo Granada, que endosó un 3-0 al conjunto blanquiverde inédito en esta campaña y que es el peor resultado en la era de Iván Ania en el banquillo cordobesista.

Primera suplencia de la temporada

Además, en ese encuentro en Los Cármenes se produjo un hecho inédito en esta temporada y fue la primera suplencia por decisión técnica de Youssouf Diarra, que en los 33 encuentros de Liga en los que había estado disponible siempre había aparecido en la fotografía del once titular del Córdoba CF. Sólo se perdió un encuentro, en el que no pudo intervenir ni un minuto, ya que estaba sancionado. Fue en la jornada 12, en el encuentro en el que el Córdoba CF recibió al Ceuta en El Arcángel (3-3), ya que el de Bamako había visto cinco amarillas en las jornadas anteriores. Por lo tanto, siempre que Iván Ania ha podido alinear a Yussi Diarra, el de Mali ha salido siempre en el once titular.

Diarra conduce el balón en El Arcángel durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Intercity. / MANUEL MURILLO

Un ejemplo de lo fundamental que resulta Diarra en este Córdoba CF es que ha jugado esta campaña 2.861 minutos de los 3.150 que ha disputado el conjunto blanquiverde de forma oficial. Es decir, Diarra ha participado en el 90,82% de los minutos que podía jugar en la temporada 2023-24.

Esa primera suplencia por decisión técnica en la actual temporada fue resuelta por Iván Ania dándole hueco en el once inicial a Álex Sala. Es cierto que no pocos seguidores querían ver cómo se podía desenvolver un doble pivote formado por Álex Sala e Isma Ruiz, pero lo cierto es que la prueba no funcionó, lo cual no quiere decir que resulte positiva en el futuro. Pero no fue el día de jugador cedido por el Girona, que anduvo algo errático con el balón en el pie y llegando casi siempre tarde o desordenado a la presión. Los problemas del Córdoba CF en el centro del campo durante el encuentro en Los Cármenes remarcaron especialmente la ausencia de Yussi Diarra por primera vez en la actual temporada, con ese casi 91% de minutos de competición disputados.

Vital desde su llegada al Córdoba CF

Pero no es algo que ocurra sólo desde que Iván Ania llegó al banquillo cordobesista. Si hay un hombre insustituible en el Córdoba CF desde su llegada ese es Youssouf Diarra. El de Bamako podía haber jugado 74 partidos oficiales como titular desde su llegada y lo ha hecho nada menos que en 68, el 92% de los encuentros oficiales.

Diarra, durante el encuentro frente al Castilla en Valdebebas. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

En su primera campaña en el Córdoba CF, Yussi Diarra fue suplente en tres jornadas: la 4 (victoria en El Arcángel ante el Rayo Majadahonda, 2-0), la 10 (triunfo en casa ante el Talavera, 3-0) y la 23 (derrota en casa ante el Castilla, 1-2), mientras que se perdió un partido por sanción, el de la jornada 34, en la que el Córdoba CF empató en El Arcángel ante el Deportivo de La Coruña (1-1). Teniendo en cuenta que el de Bamako disputó los 90 minutos del partido de Copa en el Príncipe Felipe ante el Cacereño (3-0), Youssouf Diarra compitió en 3.214 minutos de los 3.510 de la temporada, es decir, en el 91,56% de los minutos posibles, siendo titular en 35 partidos oficiales de los 39 que hubo en la temporada.

Participación en 13 goles

En la actual, la 2023-24, Yussi Diarra sólo fue suplente el pasado domingo, en Granada, y se perdió un solo partido, también por sanción. Fue en la jornada 12 de Liga, en el partido en el que el Córdoba CF y el Ceuta empataron a tres goles en El Arcángel. Tras una ausencia y una sola suplencia, Diarra ha competido en 2.861 minutos de los 3.150 que ha habido en la campaña, es decir, el 90,82%.

Diarra sonríe junto a Adilson en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Tomando como referencia su etapa hasta ahora en el Córdoba CF, Youssouf Diarra ha jugado 6.075 de los 6.600 minutos de competición posibles, lo que representa el 91,21% del tiempo de competición.

En esos 6.075 minutos de competición, Yussi Diarra ha anotado nueve goles (cinco en esta campaña) y ha dado cuatro asistencias (tres en la actual temporada), por lo que su influencia en el juego del equipo blanquiverde, sobre todo en los últimos metros, es indudable.

Por lo tanto, resulta obvio que vistos los datos sea obligatorio pensar que, si hay un jugador insustituible en este Córdoba CF, ese es Youssouf Diarra

