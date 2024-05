Feijóo: "solo hay una forma de que el Gobierno nos escuche y es derrotándole en las europeas"

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se encomendó a las elecciones europeas del 9 de junio para seguir avanzando en su cruzada encaminada a desbancar a Pedro Sánchez en el madrileño Palacio de La Moncloa: "Sólo hay una forma de que el Gobierno nos escuche y es derrotándole en las europeas", afirmó durante un mitin celebrado este domingo al mediodía en el centro de Málaga bajo un acechante sol "de justicia" que estuvo presente hasta en el discurso del político gallego.

Durante su intervención, el líder del PP se mostró convencido de que "las municipales fueron un nuevo comienzo para el PP como primera fuerza y las europeas pueden ser el comienzo para el cambio de España". A su vez, le solicitó a los españoles que en las elecciones continentales del 9 de junio se expresen "contra lo que llevamos años padeciendo, contra todo este tiempo de mentiras, privilegios y cesiones, contra la decadencia política económica y moral". En su opinión, el Gobierno representa "lo contrario de lo prometido, de lo votado, de la igualdad, de la libertad y de la dignidad; lo contrario de lo que es y tiene que ser la España de 48 millones de españoles libres e iguales".

"Sólo hay una forma de ganar y que el Gobierno escuche y es a través del Partido Popular; dejémonos de otras cuestiones, si concentramos, ganaremos", afirmó al rebelarse contra un PSOE que "señala como enemigo al que opina diferente e intenta controlar todas las instituciones del Estado".

"¿El Partido Socialista se ha convertido en el partido oficialista de España?",se preguntó antes de pedirle a los españoles que "voten sin miedo", que "actúen y decidan" en la cercana cita con las urnas.

Asimismo, el líder popular criticó a "quienes quieren una expresión única, quienes censuran y pretenden recortar la libertad de información después de lo que hemos pasado durante 40 años".

"El voto es la respuesta, no podrán huir de las urnas el 9 de junio, España va a dar su respuesta ante quienes tienen un pensamiento y una expresión únicas; el voto es la respuesta a la desigualdad, los engaños, los muros, la corrupción política, al desinterés por la gente, a los problemas que han creado y a los que no han abordado, la respuesta de la España que merecemos ser", proclamó Feijóo al reivindicar al PP como "el único partido de Estado" durante un acto en el que hizo de anfitrión Juanma Moreno.

"La soberbia de Sánchez"

Incluso, el líder gallego del PP disparó con nombres y apellidos contra su gran adversario e inquilino principal del Palacio de la Moncloa: "Estamos aquí para servir a la gente, desde la humildad y contra la soberbia de Pedro Sánchez, menos soberbia y menos división, en nuestros Gobiernos no estamos para dividir a la gente; alguien que fractura a la sociedad para conseguir votos no puede ser presidente, un presidente que vive en un palacio que pagan todos los españoles no puede dividir a los españoles, eso no es gobernar", enfatizó.

Asimismo, Feijóo defendió horas antes de que el PP presente su programa para las elecciones europeas un "pacto europeo del agua" y que la sequía sea considerada "como factor determinante" a la hora de repartir los fondos europeos.

"Las europeas tienen que ser la gran manifestación de los españoles a titulo individual ante un Gobierno que insulta a todos los que no piensan como ellos; responderemos con nuestro estilo, no con el de ellos, con la democracia y con las urnas, ganando las elecciones", afirmó el líder del PP en los último compases de su discurso.