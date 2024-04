Carlos Marín, portero del Córdoba CF: "En muchas fases de los últimos partidos no hemos estado bien"

Carlos Marín, portero del Córdoba CF, compareció este miércoles en sala de prensa de El Arcángel para realizar una valoración de la situación del conjunto blanquiverde en Liga, su momento de juego y también de su situación personal, tanto en lo que tiene que ver con sus actuaciones como con su renovación.

Liga "muy exigente"

Sobre la Liga, el almeriense comentó que "para el espectador, para la categoría, para nosotros, está siendo muy exigente", ya que hay en estas últimas jornadas "mucha competitividad entre los equipos de arriba. El Castellón está bordando la excelencia, nosotros estamos al acecho y nada, a seguir trabajando, a seguir creyendo y, semana tras seman,a a hacer nuestros deberes y a ver si el Castellón tiene un tropiezo", señaló.

Carlos Marín, en el entrenamiento de est emiércoles. / VÍCTOR CASTRO

Sobre la manera de ascender, tampoco indicó Carlos Marín una especial predilección, ya que "al final, obviamente, el objetivo es el ascenso de categoría por la vía que sea". El arquero cordobesista reconoció que "es cierto que nos hemos puesto en una posición que tenemos que mirar hacia delante y, obviamente, queremos pelear por ese primer puesto" que ostenta en la actualidad el conjunto orelllut con cinco puntos de ventaja sobre el cordobesista." Es algo lógico, no lo vamos a esconder, pero sí que es verdad que al final, ahora mismo, no dependemos de nosotros. Hay un equipo por delante que marca la línea y, bueno, todo lo que sea sacar ventaja al tercero, al cuarto clasificado, pues, obviamente, eso también luego en un posible play off te puede dar mucho", ya que lograr la segunda plaza por delante de Ibiza y Málaga daría ventajas al Córdoba CF en los play off.

El juego del Córdoba CF

También se le señaló a Carlos Marín que la línea de juego de este Córdoba CF ha bajado o, al menos, ha sido irregular en los tres últimos encuentros. "A ver, yo creo que es normal", valoró el almeriense, porque "si te fijas en los que están arriba, como el Castellón, está sufriendo también para ganar sus partidos", recordó. Carlos Marín comentaba sobre los partidos de los otros tres rivales en Liga, con un Castellón que "el otro día tuvo que remontar. El Ibiza, fíjate contra el Melilla lo que sufrió. Al final es normal", opinó, ya que "sabíamos que estos partidos iban a ser duros, las segundas vueltas son complicadas". En todo caso, el portero del Córdoba CF aseguró que, para él, "lo importante es que el equipo, aun no estando bien, porque en muchas fases de estos últimos partidos no hemos estado bien, el equipo si no puede ganar empata, gana partidos fuera de casa", valoró, recordando que "la dinámica es muy positiva y yo creo que el equipo está haciendo un trabajo enorme. Ahora mismo es muy difícil sumar puntos y el equipo jornada tras jornada sigue sumando, o sea que yo creo que es muy a valorar".

Kike Márquez y Caros García, en el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / VÍCTOR CASTRO

También analizó Carlos Marín sus últimas actuaciones bajo palos, con momentos iregulares, como "al final del partido de Mérida", sobre el que admitió que tanto él como sus compañeros "no nos esperamos la reacción que tuvo el rival, nos sorprendió un poco y vino esa acción que para mí es una acción que me pilla un poco de sorpresa. No me esperaba el tiro de esa zona y después me sorprende. Al final, son muchos partidos a lo largo de la temporada, una acción fortuita te puede pasar y en ese aspecto estoy tranquilo, confío en mí mismo", afirmó un Carlos Marín que explicó que "los de mi alrededor confían en mí y en mi trabajo, entonces en ese aspecto estoy tranquilo".

Además, sobre su renovación comentó que él llegó al Córdoba CF "para hacer algo grande y conseguir el segundo ascenso sería algo increíble y ese es mi objetivo" y, finalmente, comentó sobre el Alcoyano que espera de él "un rival duro, esperando a que nos equivoquemos". Sobre el encuentro que harán los alicantinos en El Arcángel, el jugador del Córdoba CF reconoció que "no sabe" si el equipo de la Moral "se meterá atrás, si planteará un partido de presionarnos alto, no sabemos, aún no hemos estudiado al rival, pero espero un partido duro como todos los que están siendo hasta ahora. Tendremos que cometer los mínimos errores posibles y cerrar nuestra portería, que seguro que estaremos así más cerca de ganar", finalizó el portero del Córdoba CF.

