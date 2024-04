Isma Ruiz o Álex Sala: la elección definitiva en el Córdoba CF

El Córdoba CF continúa inmerso en la pelea por el ascenso directo y se mantiene a cinco puntos de distancia del líder, un Castellón que vio cómo el conjunto blanquiverde hacía historia el domingo en el Alfredo Di Stéfano al ganar por primera vez a domicilio al filial del Real Madrid (0-2) para así mantener la presión por el título de campeón del Grupo 2 de Primera Federación, que da el pasaporte directo a la Segunda División A.

Lo mejor, el resultado

Lo mejor que tuvo el Córdoba CF en el Alfredo Di Stéfano fue le resultado. En la primera parte, el Real Madrid Castilla no sólo jugó mejor que los blanquiverdes en esos primeros 45 minutos, sino que acumuló varias ocasiones con las que se pudo ir en ventaja en el marcador al descanso. Luego, sin firmar una buena segunda parte, sí mejoró al menos las prestaciones el equipo de Iván Ania, que además demostró pegada y resolución.

Isma Ruiz, entre Recio (derecha) y Álex Sala, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

En la recta final del encuentro, el preparador cordobesista sustituyó a Álex Sala por Isma Ruiz, un trueque habitual a lo largo de la Liga. Durante la temporada, tanto el jugador cedido por el Girona como el granadino han peleado por la posición de acompañante de Yussi Diarra en el centro del campo cordobesista. Y la pelea está siendo más que igualada, porque ninguno de los dos ha logrado asentarse definitivamente en la posición.

Y eso que en los inicios parecía que Álex Sala sería el elegido. El barcelonés comenzó la Liga como titular y jugó de inicio en las siete jornadas de Liga. Sólo una sanción por acumulación de amonestaciones le sacó del equipo elegido por Iván Ania y, una vez cumplido el castigo ante el Mérida, el técnico asturiano siguió confiando en Isma Ruiz tras la buena imagen ofrecida ante los romanos, por lo que volvió a darle la titularidad en el duelo ante el Recreativo de la jornada 10, ya que la 9 se aplazó.

Isma Ruiz se asienta

Así, de la jornada 8 a la 13 (exceptuando la 9), Isma Ruiz fue titular en cinco jornadas consecutivas, quedándose en el banquillo en el inicio de un partido en el encuentro aplazado en El Palmar, en el que Ania se decidió por Recio como acompañante de Diarra para dar descanso al granadino y no acumularle trabajo, con tres partidos en una semana. Regresó Isma Ruiz en la jornada 14 al once titular y encadenó seis jornadas consecutivas entre los elegidos para el inicio de cada encuentro: Antequera, Melilla, Castellón, Atlético Baleares, Real Madrid Castilla e Intercity, con un balance de cuatro triunfos, un empate y una derrota, ante el filial blanco. No le sacó del equipo una decisión de Iván Ania, sino una lesión, que le impidió jugar ante el Recreativo de Huelva en el que hubiera sido su séptimo encuentro consecutivo en el once titular del Córdoba CF.

Iván Ania da instrucciones en un entrenamiento del Córdoba CF en presencia de Isma Ruiz. / MANUEL MURILLO

Fue el momento de Recio. Ania le dio confianza durante dos jornadas, la referida ante el Recreativo de Huelva y la siguiente, ante el Real Murcia, ambas saldadas con empate. Pero el malagueño no terminó de convencer al asturiano, que volvió a mirar hacia Álex Sala, en el ostracismo prácticamente desde aquella jornada 7 en la que vio la quinta amarilla. En Linares y ante el Atlético B, el barcelonés volvió al once titular y ambos encuentros se resolvieron con victorias. Sin embargo, Isma Ruiz se había recuperado de su lesión un mes después y el técnico blanquiverde volvió a darle la titularidad en la siguiente jornada, la 24, en la que el Córdoba CF empató en Ceuta (1-1). Aquel encuentro se resolvió con un gol en el minuto 97 de Adrián Lapeña y el juego del Córdoba CF no terminó de convencer. Quizá por ello, Iván Ania volvió a mirar a Álex Sala, que tomó la titularidad de nuevo en la jornada 26 y ya no la ha perdido hasta ahora. Siete jornadas consecutivas, de nuevo, al igual que en el inicio de Liga, con Álex Sala en el once inicial arrojaron un balance de seis victorias un empate. Triunfos en El Arcángel ante el Melilla (4-0), Atlético Baleares (2-0) y San Fernando (1-0), victorias fuera de casa en Antequera (2-3), Castellón (2-0) Madrid (0-2) y un empate en Mérida (2-2).

Por lo tanto, el domingo ante el Castilla, Álex Sala cumplió de nuevo su séptimo encuentro consecutivo desde la titularidad, por los seis que tuvo en su momento Isma Ruiz. Nadie ha llegado a la cifra de ocho encuentros seguidos siendo titular junto a Diarra, que ha saltado de inicio en 30 de las 31 jornadas disputadas, perdiéndose por sanción el encuentro de la jornada 12, ante el Ceuta, en El Arcángel (3-3).

De hecho, en el Alfredo Di Stéfano no hubiera sido extraño ver a Isma Ruiz en el once titular, dada la imagen ofrecida por el Córdoba CF en la segunda parte en Mérida o en la primera parte, una semana antes en El Arcángel, ante el San Fernando. Iván Ania, por lo tanto, deberá decidir el próximo sábado, ante el Alcoyano. Sería la primera vez que la pareja de Diarra llega a las ocho jornadas consecutivas en Liga como titular (Álex Sala) o, por el contrario, el asturiano marcaría de nuevo un cambio en la medular, con Isma Ruiz de regreso.

