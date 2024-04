Iván Ania y Raúl González: 30 años del primer enfrentamiento

El fútbol deja historias o describe caminos, tanto colectivos como individuales que, de por sí, dan para escribir un libro. Y este, que atañe al entrenador del Córdoba CF, Iván Ania, es cuanto menos curioso. Es interesante, entre otros motivos, porque el asturiano volverá a cruzarse con un equipo blanco el próximo domingo, en el Alfredo Di Stéfano (16.00 horas, FEF TV), un color, el merengue capitalino, que no se le ha dado nada bien al técnico blanquiverde.

Ni una victoria como técnico

Como entrenador, Iván Ania no sabe lo que es ganar al Real Madrid Castilla. El ovetense se ha enfrentado hasta en cinco ocasiones al segundo equipo merengue y en cuatro de ellas salió derrotado. Se estrenó con el Algeciras en Valdebebas, cosechando una derrota en la campaña 2021-22 (2-0). En la segunda vuelta de aquella temporada logró en el Nuevo Mirador el único punto sumado ante el filial blanco, a pesar de que el segundo equipo madridista acabó aquel encuentro con nueve jugadores por expulsión de Theo Zidane y del cordobés Antonio Blanco. Los siguientes tres partidos de Iván Ania como técnico ante el filial madridista se saldaron con sendas derrotas: 2-1 en Valdebebas y 0-1 en el Nuevo Mirador, ambas en la campaña 2022-23, y la sufrida el pasado 4 de enero en El Arcángel, ya como entrenador del Córdoba CF (1-2), único partido perdido por los blanquiverdes de los últimos 23 disputados.

Iván Ania, sentado el quinto por la derecha, en el Oviedo de la campaña 1994-95, primera en la que él jugó con la primera plantilla. / CÓRDOBA

Como jugador era complicado encontrar números favorables para Iván Ania en lo que a enfrentamientos con la casa merengue se refiere. Era obvio que contra el primer equipo madridista, el balance estaría muy desequilibrado en su contra. Y así es. Pero sí puede llevar a gala un dato Iván Ania: en su debut en el Santiago Bernabéu logró la victoria con su Oviedo. Fue el 17 de septiembre de 1995 y el equipo entrenado entonces por Iván Brzic se impuso al Real Madrid de Valdano (2-3).

Además, con un mano a mano entre Iván Zamorano y Oli. Anotó el primero el chileno para los locales y el ariete oviedista empató. Volvió a anotar el sudamericano el 2-1 y Oli anotó el 2-2 antes del descanso para, justo tras el regreso, Rivas anotara el 2-3 definitivo. Un Iván Ania de sólo 18 años -le quedaba un mes para los 19- saltaba al campo merengue tras ese intermedio sustituyendo a Roberto Suárez. En aquel partido tenía enfrente, entre los Hierro, Buyo, Sanchís, Amavisca, Luis Enrique o Fernando Redondo a un tal Raúl González Blanco, que se había estrenado con el primer equipo blanco apenas un año antes, un acontecimiento en el que también estuvo presente, de alguna manera, Iván Ania.

Cruces con Raúl González

El caso es que el técnico del Córdoba CF logró rascar otra victoria más como jugador del Oviedo al Real Madrid. Fue en el Carlos Tartiere, tres años después de aquel triunfal estreno en el Bernabéu. Entrenaba al Oviedo Fernando Vázquez y el actual entrenador blanquiverde jugaba con el desaparecido Peter Dubovsky, Dely Valdés, Onopko, Esteban o Paulo Bento, entre otros. El delantero panameño fue el autor del gol que de la victoria oviedista ante un Real Madrid con nombres como Bodo Ilgner, Panucci, Roberto Carlos, Seedor, Suker, Morientes o… Raúl González. Con aquella victoria, el Oviedo se colocaba sexto en la tabla, a un solo punto de los blancos, que eran terceros.

Iván Ania, aún con el dorsal de jugador del filial del Oviedo, en un cromo. / CÓRDOBA

Ahí se terminaron las alegrías de Iván Ania ante el primer equipo del Real Madrid, hasta el punto que la última vez que se enfrentó al conjunto blanco fue tres años después, en el 2001, y ya como jugador del Tenerife. Perdió en el Heliodoro (0-2) y tenía como compañero en aquel Tenerife a Pablo Paz, precisamente, padre de Nico Paz, principal problema para Ania este domingo.

El último partido de Raúl con el C

Pero si como técnico Iván Ania no ha logrado ganar aún al filial del Real Madrid, como jugador sí que tiene una curiosidad más que llamativa, en concreto, con el Real Madrid C.

Raúl González, en una de sus primeras temporadas con el Real Madrid. / CÓRDOBA

El actual técnico del Real Madrid Castilla, Raúl González Blanco, jugaba su último partido en Segunda División B, en el segundo filial madridista. Era un 5 de diciembre de 1994 -se cumplirán en unos meses 30 años de aquella primera vez que se vieron las caras- y la explosión del jovencísimo delantero blanco se había producido un par de meses antes, en su estreno con la primera plantilla madridista, en La Romareda. Después de varias semanas de subidas y bajadas hacia y desde el primer equipo, se decidió que la perla blanca se quedaría ya a las órdenes de Valdano. Pero aún le quedaba un último servicio que dar al tercer equipo blanco, que le tocaba viajar hasta Oviedo para enfrentarse al Vetusta. Un filial oviedista en el que jugaba, precisamente, Iván Ania. Aquel Oviedo B se impuso al Real Madrid C por 4-2, pese a que Raúl anotó el primer gol banco y Álvaro Benito marcó el segundo. En el Oviedo B marcaron, entre otros, Oli y César.

Es cierto que el actual entrenador del Córdoba CF no le ha ganado como entrenador al Real Madrid Castilla. Y también que su balance como jugador no es precisamente halagüeño, algo lógico, en este caso. Pero no es menos cierto que Iván Ania sabe perfectamente lo que es ganar a Raúl González. Y lo hizo en momentos señalados a lo largo de su carrera.

