Adrián Lapeña, central del Córdoba CF: “Quedan todavía bastantes puntos por jugar”

Adrián Lapeña, central del Córdoba CF, aseguró este miércoles que tanto él como sus compañeros están “tranquilos” tras el empate blanquiverde de la pasada jornada en Mérida, algo que se vivió con “normalidad”, ya que el equipo trata de “afrontar una nueva semana como otra cualquiera. Sí que es verdad que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero tenemos que seguir trabajando, quedan muchas jornadas”, avisó el riojano, que explicó que el Córdoba CF ahora “está centrado en el Castilla y ya olvidamos lo que pasó en Mérida”.

Renovación automática

Sobre su renovación automática tras jugar 25 partidos, lo que le garantiza un contrato hasta junio del 2025, Adri Lapeña se mostró “contento. Al final es un sitio en el que estoy a gusto. Me encuentro muy cómodo” en Córdoba CF, aseveró, lugar en el que también se siente “valorado”. “Mi cabeza principalmente está en la temporada. Esto es un objetivo secundario. Yo lo que hago es trabajar todas las semanas para obtener tres puntos el domingo y estas semanas con el mismo objetivo, a pesar de la renovación que ha sucedido”, amplió el defensa del Córdoba CF. En todo caso, más allá de otras valoraciones, Adrián Lapeña declaró que a él, lo que le importa es “que se hable del equipo y que el equipo vaya obteniendo las victorias jornada tras jornada”.

Adrián Lapeña pelea con Alberto Toril en un entrenamiento del Córdoba CF. / CHENCHO MARTINEZ

Hablando ya del próximo rival, Adrián Lapeña “no sabía” que al Córdoba CF no se le da nada bien el Real Madrid Castilla, un adversario al que nunca ha ganado a domicilio. “Sí que es un rival incómodo y sobre todo allí en Valdebebas. Es un equipo que está muy suelto cuando juega en casa. Aquí lo pudimos ver un poco más metido en bloque bajo, saliendo a las contras, pero creo que en su campo, por lo que yo también he ido a jugar allí varias veces, es un equipo totalmente diferente, más desinhibido”, avisó un Adrián Lapeña que tiene asumido que “nos va a costar ganar”. “Creo que todo el que va allí le cuesta y nosotros creo que no vamos a ser menos”, justificó el riojano, que reconoció que el equipo de Iván Ania tendrá que “hacer muchas cosas bien, tenemos que apretarles en los puntos donde ellos sufren y estar muy concentrados, porque como vimos aquí, en cualquier momento tienen mucha calidad y jugadores desequilibrantes capaces de marcar la diferencia en una jugada”.

Mala experiencia en Valdebebas

Adrián Lapeña recordó que ya jugó en Valdebebas “con la Real B, con el Dépor y creo que no he ganado nunca. Para mí también es romper esa racha individual de nunca haber ganado. Es muy complicado. Las veces que he ido allí, los chavales están muy sueltos, no tienen ninguna presión de nada, encima su gente les arropa y ahora también tienen la necesidad de puntuar porque se ven en la parte de abajo”. Además, el central del Córdoba CF opinó que a los chavales de Raúl González “no les va a poder ninguna presión, por lo tanto eso es un punto peligroso que también tenemos que controlar”.

Adrián Lapeña, en una sesión en la Ciudad Deportiva. / AJGONZALEZ

Finalmente, se le recordaron a Adrián Lapeña las palabras de Antonio Fernández Monterrubio, el martes, en las que aseguraba que aún hay tiempo de esprintar para luchar por la primera plaza. “Sí, creo que lo he dicho al principio. Parece que no, pero quedan todavía bastantes puntos en juego. Como nosotros nos hemos dejado puntos, el otro día en Mérida, se los van a dejar el resto de equipos. También te digo, no tenemos que esperar y estar fijándonos si el Castellón se deja puntos o no. Al final, lo que tenemos que hacer es ir ganando, tratar de obtener la mayor cantidad de puntos posibles y, luego sí, esperar a ver qué hacen los demás. Pero como te digo, si estamos mirando a ver qué hace el Castellón o qué hace el Ibiza o el Málaga para sacarle más puntos, creo que nos estaríamos equivocando porque lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros. como hemos hecho cuando íbamos un poco en solitario y de esa manera es como han venido los mejores resultados”.

Además, Adrián Lapeña opinó sobre uno de los hombres destacados de este Real Madrid Castilla, un Nico Paz que ya ha demostrado que se le da bien el Córdoba CF. “Sí, me parece un jugador de los desequilibrantes. Es capaz de decidir partidos con esa calidad, con el golpeo que tiene. A lo largo de la temporada ya lo ha hecho, pero como él también hay otros tantos jugadores. Álvaro también es un jugador muy desequilibrante, el delantero. Luego tienen también a Vinicius, que ha tocado el primer equipo, Mario Martín, el medio centro, que es un jugador de muchísima calidad, que les mueve muy bien. Pero bueno, es que como te digo, al final son la cantera del Madrid. Si no todos, prácticamente todos son jugadores de liga profesional. Por lo tanto, no podemos bajar en ningún momento la concentración porque si no nos van a penalizar”.

