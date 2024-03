Kuki Zalazar alivia al Córdoba CF ante un buen San Fernando

El Córdoba CF se impuso este sábado en El Arcángel al San Fernando (1-0) con un gol de golpe franco directo a cargo de Kuki Zalazar en un partido en el que el equipo de Iván Ania sufrió mucho más de lo previsto y más de lo que se podía esperar ante un rival que pelea por la salvación. La victoria de los blanquiverdes, en un partido en el que por momentos perdieron el control, les mantuvo en la pelea por el ascenso directo y metió presión a sus rivales por estar la próxima temporada en el fútbol profesional.

Un San Fernando serio

El Córdoba CF tuvo enfrente, probablemente, al equipo más serio que en los últimos meses compareció en El Arcángel. El San Fernando planteó un partido más que ordenado, de muy buen trabajo sin balón, demostrando su técnico, Alfredo Santaelena, tener muy bien estudiado a Iván Ania, y poniendo un nudo en la garganta, sobre todo en el primer tiempo, a los miles de asistentes a El Arcángel. Quizá al Córdoba CF le hubiera venido mejor poblar más su mediocampo, ya que en la segunda mitad de ese primer acto, Álex Sala sufrió más de la cuenta y, de hecho, el equipo cañaílla llegó a quitarle el balón al conjunto blanquiverde.

Calderón supera a un rival azulino, este sábado, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Un Córdoba CF que inició el encuentro sin Antonio Casas, lesionado, con lo que el técnico blanquiverde decidió situar a Kike Márquez como improvisado delantero centro y Kuki Zalazar en su puesto natural, en la mediapunta. El resto, los habituales de las últimas jornadas ante un San Fernando que inició el encuentro esperando en bloque medio con un 1-4-5-1, con Alfonsito basculando y Aquino como único referente, solo, arriba. Había que estar atentos a los duelos entre el ex del Córdoba CF Nahuel Arroyo y Carlos Albarrán o entre Calderón y Biabiany, que le sacó la primer amarilla del encuentro al lateral zurdo cordobesista en el minuto 3.

Tras dos llegadas locales a cargo de Calderón y de Kuki Zalazar y otra por parte azulina, a cargo de Nahuel, la primera gran ocasión del encuentro la firmó un Yussi Diarra que anda inspiradísimo desde hace un par de jornadas y se marcó una gran jugada individual con disparo final que se topó con el larguero cuando ya había superado a Fuoli (min. 11).

El San Fernando respondió cinco minutos después con una penetración de Nahuel por su banda con un centro que Aquino cabeceó en el borde del área pequeña ganándole la partida a Matías Barboza, pero el balón, por suerte, se marchó alto.

En el ecuador del primer acto y tras un saque de esquina con peligro de Kuki Zalazar, el San Fernando montaba una gran contra para que Alfonso, desde el borde del área, lanzara un gran disparo que repelía Carlos Marín con dificultad. El rechazo fue recogido por Nahuel, algo escorado, por lo que su nuevo tiro salió excesivamente desviado.

Los mejores momentos azulinos

Pero el partido, indudablemente, había cambiado. El equipo cañaílla había ajustado la presión y las ayudas en los laterales por parte de Ramos y Masogo surtían efecto, bloqueando el Córdoba CF en ataque y logrando quitarle el balón. Ese hecho provocó algo de desorientación en el conjunto blanquiverde, circunstancia que aprovechó, pero no del todo, el San Fernando. En el minto 28, Ramos lanzaba un pase cruzado desde una banda hacia el eje del campo en donde Nahuel recogía el balón para plantarse en el área blanquiverde. Pero el extremo azulino no supo culminar ante el regocijo de la grada cordobesista.

Matías Barboza se lamenta por una ocasión malograda en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Dos minutos después sería Biabiany el que dejaría en silencio El Arcángel unos segundos. El atacante francés cogía el balón en la banda derecha del ataque azulino y se iba en diagonal hasta el área del Córdoba CF, marchándose de todo defensor cordobesista que le salía al paso. Una vez ante Carlos Marín, se escoró, disparó y… se encontró con el palo.

Más allá del alivio en la afición cordobesista, estaba claro que al Córdoba CF le iba a tocar sufrir y que Santaelena había llegado a Córdoba con el partido más que estudiado. Tras un gol anulado (justamente) a Kuki Zalazar por fuera de juego, Carlos Albarrán se topó en dos ocasiones con Fuoli, por lo que no parecía que al descanso se moviera el marcador.

Golazo de Kuki Zalazar

Pero el Córdoba CF resolvió como los grandes. Si por juego no puede ser hay que tirar de calidad individual. Kuki Zalazar resolvía el jeroglífico en el que se había convertido el partido para el conjunto blanquiverde y desnivelaba el marcador en el minuto 39. Un un golpe franco, algo escorado, el uruguayo anotó un gran gol tras un zurdazo que se coló entre la barrera azulina y ante el que Fuoli nada pudo hacer, ya que el balón iba ajustado al palo, abajo.

Con El Arcángel ya convertido en una fiesta, el Córdoba CF tuvo aún tres llegadas más sobre las inmediaciones de Fuoli antes de que Conejero Sánchez decretara el final de la primera parte, unos primeros 45 minutos que posiblemente habían sido los de más dificultad en El Arcángel en los dos últimos meses, como mínimo.

Un segundo acto diferente

El segundo acto fue diferente. No tanto por los planteamientos, que continuaban siendo los mismos, sino porque ya el San Fernando no tenía las piernas que mostraba casi una hora antes, lo que alivió en parte la carga de trabajo de Álex Sala en el mediocampo y favoreció la fluidez de balón, en línea generales, del Córdoba CF. Un Córdoba CF al que también le faltaba algo de físico, lógico, por lo que las ocasiones no fueron tantas ni tan claras, paradójicamente. Pero el dominio sí fue blanquiverde. Al menos, en gran parte de ese segundo acto.

Calderón centra con la oposición de un defensor azulino, este sábado, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Pero el San Fernando continuaba transmitiendo peligro con dos llegadas claras nada más iniciarse la segunda parte, mientras que Conejero Sánchez anulaba un segundo gol al Córdoba CF, en esta ocasión por un supuesto fuera de juego de Yussi Diarra (min. 61).

El equipo de Iván Ania fluía mejor que en la primera mitad y dos minutos después pudo anotar el gol de la tranquilidad por medio de un cabezazo de Kuki Zalazar que se marchó ligeramente alto en una fase en la que el Córdoba CF buscaba cerrar el encuentro. Fuoli sacaba una gran mano tras un disparo raso de Carracedo desde el punto de penalti (min. 64) y tres minutos después era Calderón el que en una jugada individual se topó con un defensor cañaílla, que desvió el balón cuando ya se cantaba el gol en la grada.

No hubo forma. Llegaron los cambios y Ania dio compañero de faena a Álex Sala en el medio campo, Isma Ruiz e introdujo a Adilson Mendes en la banda. El partido se convirtió, en cierta medida, en un correcalles, pero el balón se quedaba siempre en la línea de tres cuartos del campo de cada equipo, sin llegadas claras, sin ocasiones.

Continuó el carrusel de cambios y el Córdoba CF perdió algo de personalidad y de control de partido. El San Fernando buscaba el tanto del empate, pero no lograba ni tan siquiera generar una ocasión. Alguna llegada por las inmediaciones de Carlos Marín, pero poco más. El partido no se le podía ir al Córdoba CF y no se le fue.

Con El Arcángel pidiendo el final del partido a base de ruido, Molina realizó el último disparo, desde 30 metros y cruzado, lo que puso el corazón en un puño en algún aficionado cordobesista. Pero los tres puntos fueron al bolsillo de un Córdoba CF que metía así presión al resto de sus rivales en la pelea por el ascenso directo tras un partido más que sufrido, posiblemente, más de lo previsto. Es el camino que le espera a este Córdoba CF, semana tras semana durante ocho más, para regresar a Segunda División A por la vía directa.

Ficha técnica

1-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Matías Barboza, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kike Márquez, Simo, Kuki Zalazar. Cambios: Isma Ruiz por Simo (66’), Adilson Mendes por Kike Márquez (66’), Recio por Álex Sala (78’), Toril por Kuki Zalazar (78’), Álvaro Leiva por Carracedo (85’). Entrenador: Iván Ania. 0-San Fernando: Diego Fuoli, Lillo, Carlos Blanco, José Carlos, Víctor Ruiz, Biabiany, Ramos, Alfonso, Masogo, Nahuel Arroyo, Aquino. Cambios: Ángel Sánchez por Masogo (62’), Cristian Herrera por Biabiany (62’), Naveira por Ramos (70’), Molina por Alfonso (70’), Marcelo por Nahuel Arroyo (79’). Entrenador: Alfredo Santaelena. Gol: 1-0 (39’) Kuki Zalazar. Árbitro: Conejero Sánchez (C. Extremeño). Mostró amarilla a Calderón (3’), Masogo (17’), Fuoli (73’), Lillo (88’), Álvaro Leiva (88’), Recio (88’), Marcelo (89’). Incidencias: El Arcángel. Jornada 29 de Liga en Primera Federación. 13.814 espectadores.

