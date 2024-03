El Córdoba CF y la carrera del ascenso: ¿qué hacen los rivales?

Falta una docena de partidos para el final de la fase regular en el grupo 2 de la Primera Federación y la categoría no varía su aspecto en la zona de arriba. De hecho, los inquilinos llevan muchísimo tiempo en ella y, de no mediar sorpresas, todo apunta a que el quinteto que se sitúa en la parte alta será el que opte el ascenso a la Segunda División - la Liga Hypermotion- con un premio directo para el campeón y el electrizante periodo de play off para el resto.

Equipo titular del Córdoba CF que se impuso al Antequera, este domingo, en El Maulí. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Y ahí está el Córdoba CF, con la posición amarrada y una productividad constante -una sola derrota en diecinueve jornadas- que le permite sostener el pulso a los adversarios. Mientras Ania insta a los suyos a "mirar hacia arriba", el cordobesismo aguarda con expectación y una ilusión recobrada a fuerza de hechos el momento de ver a los suyos en esos episodios al límite, entre la tragedia y la épica, que se guardan en la memoria. El play off está agarrado y el Córdoba no solo no parece dispuesto a soltarlo, sino que fabula con algo más. Siempre será mejor mirar hacia adelante con ilusión que hacia atrás con miedo. Pero eso, claro, lo dan los resultados.

El Córdoba, sin flaquear

Tercero con 51 puntos, ha añadido a la cuenta 19 (5 victorias, 4 empates, 1 derrota), cuatro menos que el líder Castellón y los mismos que el Málaga, con el que libra una lucha sin cuartel por la tercera plaza con un duelo directo en El Arcángel en el horizonte. Los de Iván Ania han hecho 17 goles, cifra idéntica al Castellón y Málaga, por 7 encajados. Por encima de los contratiempos -lesiones y sanciones-, los blanquiverdes están siendo capaces de mantener una línea regular de eficacia.

Se cruzaron con el Recre en dos ocasiones, ganando en El Arcángel (1-0) y empatando en el Colombino (1-1). Todo se puede decidir en los partidos que tienen en el calendario: visitas a Castellón -al que ganó 2-0 en casa- y a Ibiza -con el que perdió por 2-3 en la jornada inaugural- y recepción al Málaga, con el que igualó en La Rosaleda (1-1).

En El Arcángel se frotan las manos, pero también en Castalia, Can Misses, La Rosaleda y el Colombino. El ritmo no para y los demás también van sobre ruedas en el último tramo de la competición. En las diez jornadas más recientes, con la primera vuelta terminada y el mercado de invierno usado -o no- por todos, los papeles están sobre la mesa y no quedan secretos que guardar. ¿Quién es el que más puntos ha logrado, el que más goles marca o el que mejor se comporta ante rivales directos? Ahí va un chequeo a los equipos del play off.

El Castellón, intratable

Primero en la clasificación con 60 puntos, le saca 22 al sexto. Lleva como líder desde la jornada 5. En las diez jornadas más recientes ha conseguido 23 puntos (7 victorias, 2 empates, 1 derrota), más que ninguno de los que le persiguen. También es el que más goles ha marcado (17, por 8 encajados), además de haberse comportado a la altura en el partido que disputó ante un rival directo, el Málaga, al que venció por 0-1 en La Rosaleda. A día de hoy no existen motivos para poner en cuestión que el cuadro orellut, que en la pasada temporada quedó eliminado en el play off, tiene el ascenso directo como algo más que una posibilidad.

Los jugadores del Castellón celebran uno de los goles del triunfo ante el Antequera en Castalia. / EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO

Su peor racha la atravesó en la primera quincena de febrero, con tres jornadas sin ganar (empates ante Atlético B y Ceuta, revés en Mérida) y después se reivindicó con un par de victorias más; eso sí, apuradas, ante Baleares (0-1) y San Fernando (1-0).

El Ibiza, a rebufo

El equipo isleño, descendido de Segunda, ha estado en segundo lugar desde la jornada quinta. De ahí no se ha movido. Cuenta con 55 puntos y tiene al primero más lejos que a su perseguidor de cerca. El Córdoba CF suma 51, los mismos que el Málaga, que le acechan. Con vistas a las eliminatorias por el ascenso, tener la mejor posición posible en la fase regular puede tener un valor incalculable ante hipotéticos empates en los partidos finales.

Casas controla un balón durante el encuentro inaugural de la Liga 2023-24 en El Arcángel entre el Córdoba CF y el Ibiza (2-3). / FRANCISCO GONZÁLEZ

Los ibicencos han cazado 13 puntos (5 victorias, 3 empates, 2 derrotas), los que menos en el quintero cabecero, y son el equipo que menos goles ha encajado (6, por 13 marcados). En su partido ante un adversario directo no logró sumar: perdió por 1-0 en Málaga. De todos los de arriba es el que atraviesa un periodo de mayor vulnerabilidad. Lleva una serie abierta de cuatro jornadas sin ganar: empates caseros ante Sanluqueño y Mérida, ambos 0-0, y derrotas en Linares (2-1) y Málaga (1-0).

El Málaga, en ebullición

La Rosaleda marca récords de público para respaldar a un club cuya existencia en Primera Federación es insostenible. Va cuarto, con 51 puntos -los mismos que el Córdoba-, y en la última decena de partidos ha cosechado 19 puntos (6 victorias, 1 empate, 3 derrotas), siendo el equipo que más marca (17, los mismos que Castellón y Córdoba), con ocho encajados. Lleva veinte jornadas entre el tercer lugar y el cuarto.

Málaga CF - Córdoba CF | Las imágenes del partido en La Rosaleda / Francisco Fernández

Contra los rivales directos ha tenido una respuesta potente. En La Rosaleda doblegó al Recreativo de Huelva (2-0) y al Ibiza (1-0). Padeció también su periodo de dudas, con una racha de tres jornadas sin ganar en Liga (empate ante Intercity y derrotas contra Ceuta y Castellón), intercalando una honrosa eliminación en Copa del Rey ante la Real Sociedad.

El Recre, subido a la ola

Quién se lo iba a decir. Recién ascendido después de haber pasado sin ahogarse por el cenagal de la Tercera y la Segunda RFEF, el Recreativo de Huelva camina con brío por una Primera Federación en la que actualmente ocupa la quinta posición con 43 con cinco de renta sobre Antequera y seis sobre Algeciras, Ceuta y Murcia. La pelea por el último vagón en el tren de los play offs sigue abierta, aunque los onubenses están mostrando empaque y una gran capacidad de resistencia.

Recreativo de Huelva - Córdoba CF: las imágenes del partido en el Colombino / Francisco Fernández

De hecho, sus números en las últimas diez jornadas son similares a los de los equipos que están en la zona noble. Ha hecho 17 puntos, los mismos que Córdoba y Málaga, con 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas, a los que suma 12 goles marcados y 10 recibidos. El cuadro del ex cordobesista Abel Gómez es un experto en moverse en distancias cortas. Sin la presión acuciante de otros -lleva dos ascensos seguidos y su potencial económico es inferior-, no se ha impuesto en los enfrentamientos directos con el Málaga (2-0) y el Córdoba (1-1 en el Colombino).