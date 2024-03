Iván Ania y su ambición en el Córdoba CF: "Nuestro objetivo es mirar hacia arriba"

El avance de la jornada exigía un asalto, el contexto en la tabla, también, pero está claro que el camino no iba a ser sencillo y que cada minuto significaría una batalla para el Córdoba CF en su visita al Antequera en El Maulí (2-3), de donde salió victorioso y con un revulsivo anímico descomunal. El propio técnico blanquiverde, Iván Ania, puso el acento en el acierto de sus pupilos al término del encuentro: «En líneas generales hemos hecho un buen partido, tenemos que solucionar algunas cosas que no me gustaron, pero creo que el resultado es justo. Conseguimos lo que veníamos buscando», señaló satisfecho.

Un golpe en la tabla

El saldo de la cita no es baladí. Tras la victoria del Málaga ante el Ibiza, más los pertinentes tres puntos cordobesistas en tierras antequeranas, la zona alta del Grupo 2 de Primera Federación se aprieta considerablemente, con la tercera plaza todavía compartida con el propio cuadro malagueño, a 51 puntos, aunque también con el conjunto balear ya a solo otros cuatro de distancia. El sexto clasificado, además, queda a una distancia casi insalvable de 13 puntos. «Sabíamos los resultados que se estaban dando, que el Castellón iba ganando 1-0 casi al final del partido, que el Recreativo de Huelva había perdido, el del Ibiza también lo sabíamos... Lo que teníamos que hacer era nuestro trabajo, sumar más tres, que es lo que hicimos, pero está claro que cuando juegas el último partido de la jornada es un extra de presión. Creo que en esos momentos que nos está sucediendo, el equipo lo está manejando bien», manifestó.

«El playoff cada vez está más cerca, tenemos una distancia importante sobre el sexto. Tenemos que ser ambiciosos, tener que mirar hacia arriba, no hacia atrás. Nuestro objetivo es mirar hacia arriba. Estamos viendo que cuesta muchísimo ganar los partidos, que los que no fallaban en la primera vuelta ahora están fallando. Lo que no podemos es fallar nosotros, si ellos fallan y fallas tú, al final no sirve de nada», indicó seguidamente.

Iván Ania da instrucciones a sus futbolistas durante un lance del encuentro. / Francisco fernández

Asaltar un escenario de la complejidad de El Maulí, además, también escondió algunas claves destacadas para el preparador, que no escatimó a la hora de elogiar el trabajo ofensivo de sus pupilos, sobre todo tras responder a diversas fases cuesta arriba en el encuentro: «El equipo tuvo la capacidad de reacción cuando nos empatan muy temprano, en la segunda parte, cuando nos hacen el 1-1 en el minuto seis. Fuimos capaces de darle la vuelta al marcador, ponernos 1-3 a favor y luego, ese segundo gol, les mete a ellos en el partido. Empiezan a jugar directo, a meter balones al área. Acabamos sufriendo, pero nos llevamos lo que queríamos, que era la victoria», afirmó.

Nombres propios

A raíz de la cita, por otra parte, el ovetense extrajo una serie de nombres propios, empezando por la defensa, en la que se alineó por primera vez en partido oficial a Carlos García y Matías Barboza: «Era la primera vez que jugaban juntos, los probé el miércoles en Montilla. Estuvieron sólidos, a excepción del primer gol de ellos, en el que ese duelo nos costó ganarlo, pero también estaban jugando muy expuestos. Es un riesgo alto, pero creo que lo solucionaron de muy buena manera defensivamente. Cuando se descolgaba Luismi Redondo salíamos con él y no permitíamos que recibiera y se pudiera girar. Luego, con balón, encontraron con bastante facilidad a los laterales, que eran nuestros hombres libres. Creo que hicieron un muy buen partido», analizó.

El buen momento de Antonio Casas, del mismo modo, de nuevo bigoleador en el pleito -también hizo doblete ante el Melilla- y crucial a la hora de extraer los tres puntos, fue objeto de balance para Ania, destacando el incuestionable revulsivo moral que cada diana supone para el rambleño, ahora sumamente reforzad: «Los dos goles que hizo hoy son importantísimos, ya no solo para el equipo, sino también para él, para la confianza. Es un jugador que depende mucho de su estado de ánimo y de su confianza. Es capaz de estar haciendo un mal partido y, una acción buena, llevarle luego en volandas durante el resto. Estos goles le van a venir muy bien, lleva ya 12, es un registro muy importante cuando todavía quedan 12 jornadas. Ojalá que pueda hacer muchos y que supongan muchos puntos para el equipo», apostilló ambicioso.