Albarrán señala que el Córdoba CF "debe hacerse más fuerte en casa»

Tras el entrenamiento del Córdoba CF, primero de la semana preparatorio del encuentro del próximo domingo en El Arcángel frente el Atlético de Madrid B (20.00 horas, FEF TV), compareció en sala de prensa Carlos Albarrán, quien remarcó que la del pasado sábado en Linarejos fue «una victoria importante en un campo complicado de la categoría, que ahí creo que el Linares va a perder pocos partidos», por lo que valoró que el conjunto blanquiverde llega al duelo ante el filial colchonero «en buena dinámica. Quitando el día del Castilla, en el que perdimos aquí en casa, los demás son unos números muy buenos y creo que a tener en cuenta», por lo que el de Badalona indicó que él y sus compañeros quieren «seguir en esta línea y ahora ya pensamos en esta semana, contra el Atlético B, aquí en casa, en seguir y volver a sumar una victoria».

No será tan 'fácil'

Sobre el encuentro de la primera vuelta, en el que el Córdoba CF goleó al Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino por 1-6, Albarrán avisó de que aquel resultado «es un poco engañoso, así que es verdad que nosotros en todos los partidos generamos muchas ocasiones», comentó el lateral derecho blanquiverde, pero en aquel encuentro el Córdoba CF tuvo un porcentaje de efectividad muy alto y conseguimos materializar en gol muchas ocasiones de las que creamos». Pero Albarrán recordaba que «yendo 0-0 allí, Carlos (Marín) hizo dos paradas brutales que pudieron significar el 1-0 y hubiera sido otro partido totalmente diferente», por lo que el del domingo, vaticinó, será «un partido muy complicado», ya que el filial colchonero «es un gran equipo con jugadores de mucha calidad y vamos a tener que estar muy concentrados y hacer las cosas muy bien».

Precisamente, por su recordatorio de aquel encuentro en casa ante el Castilla y que el conjunto blanquiverde lleva más puntos como visitante que como local, se le preguntó a Albarrán si esa regularidad en casa es una asignatura pendiente. «Sí, puede ser, está claro, al final, cuando tú te haces fuerte en casa normalmente vas a estar ahí arriba y haciendo buenos números», reconoció el catalán, que reiteró que «lo importante es hacerte fuerte en casa. Fuera estamos mejorando aún los números de casa y es lo que nos está haciendo estar ahí arriba luchando y tener una dinámica que es muy positiva y regular», explicó el lateral derecho del Córdoba CF, que admitió que «nosotros tenemos en mente hacernos más fuertes en casa e intentar sumar todas las victorias posibles en casa en los partidos que nos quedan». No sólo en El Arcángel, Albarrán explicaba que también «fuera pues seguir en la misma línea en la que estamos e ir a por los tres puntos».

¡Las mejores acciones del empate del Atleti B 🆚 Castellón! ⚽ pic.twitter.com/38mQa0nm9N — Atleti Academia (@AtletiAcademia) 5 de febrero de 2024

El club no renuncia a la primera plaza

También se le recordó a Albarrán la afirmación realizada el martes por el consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, que aseguraba que en el club «no se renuncia» a alcanzar la plaza de ascenso directo. «Es una distancia amplia», recordó el lateral derecho. «Son 12 puntos, pero es lo que te digo, que si las primeras jornadas sobre todo hubiéramos sido fuertes en casa y hubiéramos sido más regulares, sobre todo defensivamente y no hubiéramos encajado tantos goles como encajamos, pues quizás estaríamos luchando con ellos ahí y teníamos bastantes más puntos, pero bueno… Las cosas se han dado así, el inicio fue el que fue y creo que el equipo remontó de una manera espectacular», valoró el futbolista blanquiverde. «Ahora creo que hemos encontrado nuestra línea a seguir», opinó Albarrán, que comentó posteriormente que «ahora sólo pensamos en el partido de esta semana y luego pensaremos en el siguiente, pero siempre con la idea de ganar y sumar los tres puntos».

Sobre la situación clasificatoria, tanto en el Grupo 2, que está más definido, como en el Grupo 1, con mayor igualdad, Albarrán opinó que «es verdad que el otro grupo está más igualado, en cuanto a puntuación están todos más cerca», mientras que en el Grupo 2 «pues están los dos primeros clasificados, que tienen una brecha de 12 puntos con respecto al tercero y luego los que estamos ahí en play off, con los que están fuera de play off, no sé si son nueve puntos u ocho puntos, pero aún queda mucho». Albarrán recordó que aún quedan 16 jornadas por disputarse y que el Córdoba CF en sí mismo, «que es lo que estamos haciendo para intentar llegar lo más arriba posible, que es lo que queremos».

Sobre posibles rivales en una hipotética eliminatoria de ascenso o un puesto final en Liga, Albarrán aseguró que «no las hablamos» en el vestuario, aunque «todos las sabemos, porque todos sabemos que depende como quedes en la clasificación, pues tienen la vuelta en casa o tienen la vuelta fuera y te valdría en ese caso el empate, pero ya te digo que queda mucho aún para analizar ese tipo de cosas y como he dicho, nosotros solo pensamos en quedarnos lo más arriba posible de la clasificación y a partir de ahí, pues ojalá lograr el objetivo que todos queremos».

Peligro: otro filial

Finalmente, se le hizo a Carlos Albarrán una analogía, ya que el último encuentro en casa que se perdió fue ante un filial, el madridista, mientras que ahora llega otro, también con un perfil definido de no encontrarse atenazados y jugar más libres, por lo que ese tipo de equipos podrían provocar algo de temor. «No, temor no, pero sí que es cierto que nosotros cuando jugamos siempre pensamos en ganar y muchas veces que vamos por detrás en el marcador, queremos lograr rápido el empate, sobre todo en casa, con nuestra gente. Y muchas veces hemos logrado el empate y por querer ir a remontar el partido, meter el segundo gol, pues en una contra, como en el caso del Castilla, nos han metido el segundo y hemos perdido», reconoció Carlos Albarrán, que en cualquier caso se quedó con lo positivo de esa actitud. «Es más por la idea del equipo de querer lograr los tres puntos siempre y nunca conformarse con el empate y por eso digo que no creo que ningún jugador tenga temor a que nos vuelva a pasar eso ni nada. Sólo pensamos en ir a por el partido en todo momento y, sobre todo, aquí en casa con nuestra gente».