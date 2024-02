El consejero delegado del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, ofreció este martes una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario técnico blanquiverde, Raúl Cámara, ya que a Juan González Juanito, director deportivo, le fue imposible llegar a tiempo desde Sevilla a causa de la tractorada llegada a Córdoba en protesta por la situación del campo.

Felicitaciones a afición, plantilla y cuerpo técnico

El sevillano quiso empezar su comparecencia con “un agradecimiento a nuestra afición” por el desplazamiento del pasado sábado a Linarejos. “Sentimos mucho los problemas iniciales que hubo en la grada que finalmente se pudieron solucionar y que pediremos explicaciones de por qué ocurrió este incidente, porque entendemos que todas las entradas deben de ser numeradas”. Posteriormente, Monterrubio quiso “felicitar a la plantilla y al cuerpo técnico por los resultados obtenidos en la primera vuelta o en este final del mes de enero. Estamos muy orgullosos. Creo que han demostrado ese compromiso y esos valores de los que hablábamos en el inicio de la temporada y creo que estamos en la línea correcta de trabajo y que las cosas van saliendo como esperábamos”. Asimismo, el dirigente mostró su “máxima confianza en la plantilla y en el cuerpo técnico para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto y parece que los resultados, los datos, nos van dando la razón”. Eso sí, reconoció Monterrubio que sigue teniendo siempre “los pies en el suelo y sabiendo que las notas se ponen en el mes de junio, no en enero”.

El consejero delegado del Córdoba CF aseguró que en el club están “contentos” por el mercado invernal de fichajes, ya que en El Arcángel se piensa que “que tenemos mejor equipo que teníamos en diciembre. Creo que el míster tiene más alternativas y hemos reforzado las dos posiciones prioritarias con las que salíamos al mercado y creo que todo el mundo era consciente de ello”. Pese a mostrar esa satisfacción, Monterrubio reconoció que “eso no quiere decir que no hayamos manejado si en alguna otra posición se podía mejorar. También hemos estado atentos a ello, pero hemos considerado que lo que había en el mercado no mejoraba lo que tenemos y ya hemos dicho en varias ocasiones que no somos de traer jugadores por traer”, reiterando que “para traer jugadores de relleno preferimos un chico de la cantera, que además están demostrando que dan un nivel óptimo”. Monterrubio aseguró que “esa es la filosofía del club, en la que nos hemos marcado para crecer y hacer un proyecto sostenible y es innegociable. Si hay algo que mejore la plantilla, vamos a por él, pero si pensamos que no mejora suficientemente nuestra plantilla, pues entonces pensamos en nuestra cantera”.

Conformación de la plantilla corta

Acto seguido, Monterrubio recordó que “hemos tenido dos salidas con Cristian Delgado, que por cierto está jugando bastante y creo que bien por los informes que recibo, y la de Dragi (Gudelj). Hemos tenido dos entradas, la de (Álvaro) Leiva y la de (José Antonio) Martínez, y otra entrada más que es la de Mati Barboza, que aprovecho para felicitarle porque ha sido otra irrupción en el primer equipo bastante importante con estos dos partidos que lleva disputados”. Además, el dirigente cordobesista advirtió que “esperamos otra nueva entrada, que es la de Adri Castellano, que esperamos que pronto pueda estar trabajando con el grupo y aportando”.

Monterrubio no rehuyó los comentarios sobre la conformación del plantel. “Parece que hay cierto debate con lo de plantilla corta, pues aquí seguimos con plantilla corta, que tampoco es tan corta”, aseguró. “Tenemos 21 jugadores, 17 más cuatro sub-23, que por cierto son bastante importantes en el equipo, como habéis podido comprobar. Ahora tenemos a Mati también, podríamos decir que somos 22”. Posteriormente, Monterrubio pasó a ensalzar las virtudes de ese ajustado plantel. “Pensamos que, entre comillas, esa plantilla corta tiene más ventajas que inconvenientes. Todos los jugadores son y se sienten importantes. La gestión del vestuario es algo más fácil. Todos están enchufados. El grupo está mucho más cohesionado y unido. Y desde luego abrimos paso a los jugadores de cantera. Porque si tuviéramos otros jugadores, que como decía antes, a lo mejor no mejoren ostensiblemente los que forman parte de la primera plantilla, estaríamos cerrando huecos en la cantera”.

Ofertas para salir del Córdoba CF

Seguidamente, Antonio Fernández Monterrubio anunció que “al menos seis o siete jugadores, de los que obviamente no voy a entrar en los nombres, han recibido ofertas para salir (del Córdoba CF) en el mercado de invierno y todos están hoy con nosotros. Creo que este es un dato también bastante relevante”, remarcó el dirigente, que pasó posteriormente a realizar un análisis del mercado desde el punto de vista del club de El Arcángel. Monterrubio aseguró que “la marca Córdoba nos ayuda muchísimo a traer jugadores” , pero recordó que “estamos en Primera Federación”, algo que choca con el interés de los futbolistas, que no es otro que el de jugar en el fútbol profesional, por lo que la categoría en la que se milita actualmente “nos limite a la hora de traer jugadores”.

“Nos gustaría estar en otro sitio, pero estamos en Primera Federación y es una limitación”, reiteró Monterrubio, que aseguró que “aunque convencemos a algunos para venir pese a tener nivel de Segunda o incluso de Primera”, jugar en Primera Federación “es una de las limitaciones” del Córdoba CF.

Monterrubio reiteró su idea de hacer un club “sostenible”, y de ahí que el Córdoba CF tenga “ocho o diez jugadores del filial que están prácticamente en dinámica de primer equipo en distintos momentos. En función de las necesidades de Iván Ania, vienen unos u otros jugadores. Hay algunos que prácticamente están en dinámica de primer equipo durante toda la semana. Seis jugadores del filial han debutado con el primer equipo”, remarcó el dirigente, que aseguró que el Córdoba CF es “de los equipos que estamos en play off en los dos grupos en este momento” de los que más jugadores del filial han hecho debutar, estando los siguientes, Málaga y Dépor, en la mitad de jugadores del equipo asimilado.

“Tenemos nuevos jugadores del equipo juvenil con contrato profesional y negociaciones abiertas con algunos otros. Tenemos una edad media en la plantilla de 25,5 años. Somos el tercer equipo más joven de los dos grupos de equipos que estamos ahora mismo en play off”, desgranó un Monterrubio que pretendía transmitir esa idea de club sostenible que se apoya en la cantera para seguir compitiendo y ajustando el coste deportivo.

Finalmente, el consejero delegado del Córdoba CF reiteró que estaban en el club “muy satisfechos del mercado de invierno que hemos hecho”.