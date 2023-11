El Córdoba CF, el Antequera y un primer pulso noble a la vista

A nadie se le escapa que el recorrido del Córdoba CF de aquí al principio de temporada no ha sido ni mucho menos un trámite sencillo. Desde un estreno enrevesado a una puesta en escena difusa, a los hombres de Iván Ania siempre les ha urgido más la idea de echar a correr que la de dar los primeros pasos en firme, aunque eso ha cambiado. Con el pasado triunfo en el aplazado en Sanlúcar la historia dio un vuelco, más bien llegó al nudo, en el que el bloque blanquiverde ahora pasa a jugar con fuego real y se deja de medias tintas o balas de fogueo. La prueba del próximo sábado a las 20.00 horas ante el Antequera en El Arcángel (FEF TV) será un mero reflejo de lo que a partir de ahora espera, pugna tras batalla a las que el bloque cordobesista ha de saber aplicar una buena lectura, bien sea para asegurarse un puesto dentro de los cinco a la cabeza del Grupo 2 de Primera Federación, o para mantener una línea al alza que promete ilusiones al respetable, que ya se relame con la nueva y potenciada versión de su equipo.

Tocará afinar la técnica, eso sí. Lo que llega es un Antequera enrachado y que no tasará barato el precio de la victoria ni de su cuarto puesto -al que se escalaría de conseguirse los tres puntos-, dispuesto a mostrar el porqué de su actual condición de equipo revelación en la tabla y el buen momento de sus baluartes, con el nombre propio del ex blanquiverde Luismi Redondo a la cabeza de su propuesta ofensiva y tres triunfos consecutivos en su haber como carta de presentación.

Todos enchufados

Pero en Córdoba tampoco son ajenos a lo de atravesar un buen momento. Iván Ania tiene a todos sus futbolistas entonados en esta fase de la temporada, en especial a los hombres de ataque, que arrastran guarismos casi descabellados en las últimas jornadas: once goles a favor en los tres compromisos más recientes disputados. La raíz de la mejoría se encuentra en la explosión de la delantera, donde Antonio Casas, Adilson Mendes, Christian Carracedo y Simo Bouzaidi se han propuesto echarse el equipo a las espaldas a ritmo de goles, asistencias y celebraciones. Para el rambleño corren tiempos dulces, segundo máximo goleador del campeonato -con siete, junto a Luismi y Mwepu- y dejando un registro de tres tantos en sus últimas dos participaciones. Calca la estadística Mendes, que también suma doblete y gol en sus ponencias, mientras que a Carracedo se le caen últimamente los pases de gol a cada partido, ya con ocho en el zurrón.

Tampoco difiere mucho la situación de Bouzaidi, que parece haber recuperado toda su electricidad en las últimas fechas y vuelve a aportar el desequilibrio y viveza necesario para una filosofía tan marcada como la del renovado Córdoba CF: más joven, más vorzas, más rápido y no menos ambicioso. Esas señas también se extienden a la retaguardia, donde la línea de cuatro de confianza de Ania ha conseguido dar un verdadero salto cualitativo al equipo, de la mano de un Gudelj que sigue siendo líder, Adri Lapeña como fiel escudero, la vuelta a la faceta más aguerrida de José Calderón y el gran rendimiento de Carlos Albarrán, que sigue en su línea.

Casas y Óscar Jiménez, los puntas

Complica la papeleta la lesión de Alberto Toril, que dejará la punta en cuadro -solo con Antonio Casas y el futbolista del filial Óscar Jiménez-, aunque la efervescencia de la medular califa, parcela más en forma y regular en lo que va de Liga, espera surtir al rambleño en busca de más dianas para su casillero. Diarra seguirá siendo un fijo -desde la dirección no esconde que es insustituible-, mientras que Recio aportó solidez y resolución en un campo de reducidas dimensiones como El Palmar, aunque en espacios más extensos como El Arcángel sigue pareciendo más aseada la opción de Isma Ruiz, que podría volver a la titularidad sin demasiados movimientos. En el enganche, pese a la recuperación de Kuki Zalazar -que se lesionó en su mejor momento-, todo apunta a que repetirá Kike Márquez, que también salió entre los destacados de su tierra natal.

El resto de la receta no será muy distinta a lo que se viene dando. Hasta los márgenes de la afición más recelosa preparan una asistencia en masa para la cita del sábado, para la que Iván Ania no plantea desmarcarse de su concienzudo mantra habitual, aunque introduciendo una variación dado el nuevo contexto: «Que entrar en play off no nos dé miedo, sino que nos dé ambición». Tampoco se espera menos por parte del lado visitante, que comparte objetivos y se juega mucho. Las cosas así, parece que no falta ningún ingrediente para hacer de esta decimocuarta jornada un auténtico partidazo, que podría completarse con la semana perfecta para el Córdoba CF.