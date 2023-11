"Me puse un poco nervioso, pero al entrar al campo me olvidé de todo"

Con sus 190 centímetros de aparente tranquilidad, Álex López (Montemayor, 13 de agosto del 2005) se estrenó como jugador del Córdoba CF el pasado domingo ante el Ceuta. Un joven talento que releva al estreno de otros proyectos de futbolistas, como Antonio Moyano, y aún otro anterior, Fran Gómez, todos ellos jugadores de la provincia. Por edad, Álex López entra entre los 20 más jóvenes que visten la camiseta blanquiverde por primera vez, aunque en su caso, por la demarcación, condiciones y físico, es posible que llegue a cumplir su sueño. Porque lo hace en una posición, el carril zurdo, que, tradicionalmente, ha funcionado bien en el Córdoba CF. Sólo hay que recordar a Juan Verdugo o Rafa Berges o, más recientemente, a Javi Galán o Juan Rafael Fuentes. El primer sueño, por lo pronto, ya lo ha cumplido. Aún le quedan otros por delante y el camino no será fácil.

¿Cómo y a qué edad llega al Córdoba CF?

Pues yo llegué en alevín de primer año o de segundo, no recuerdo bien. Llevo ya aquí ocho años. Empecé estando en el Montemayor, estuve ahí unos dos o tres años. Luego me fui para el Stadium de Fernán Núñez. Estuve dos años allí y recibí la llamada del Córdoba CF, cosa que no se puede rechazar, ¿no? Como quien dice. Y total, recibí la llamada y a mi primo también lo llamaron. Vinimos los dos aquí y quién diría que íbamos a estar ahora así, ¿sabes?

Esa etapa es difícil también para los padres. Mucha carretera desde Montemayor a Córdoba.

Claro, claro. Son ocho años que, claro, este año porque ya estoy viviendo aquí, me compagino con unos compañeros y van junto a mí. Pero han sido seis o siete años en los que mis padres se han sacrificado mucho a la hora de traerme, llevarme. También había chavales que estaban en mi equipo, del pueblecito al lado del mío. Y nos compaginábamos: un día nos llevaban ellos, un día otros, un día mis padres... Así que eso nos hacía todo más llevadero.

«Mi sueño, como el de cualquier jugador es llegar a la elite»

Me comentan que ya el año pasado pudo llegar al filial pero lo aplazó por los estudios.

Sí, sí, exactamente. Me dijeron que contaban conmigo, que el filial contaba conmigo. Yo estaba en segundo de Bachillerato, tenía la selectividad por delante y muchos proyectos para estudiar. Y lo veía muy crudo, ¿sabes? A la hora de estudiar y todo, no veía la organización exacta. Y total, yo ese año trabajé y trabajé y las cosas llegaron. Al final estuve ahí otra vez y recibí la llamada de nuevo del filial y ya, eso no lo podía rechazar.

Lo primero, esperar el momento

O sea que primero prefirió esperar y…

Claro, esperé porque era un año complicado a nivel de estudios y pensé que mejor me sacaba mi bachillerato, mi selectividad y... Y total, ya cuando acabe, pues ya me llamarán y no voy a rechazarla, ¿sabes?

¿Qué le dicen sus padres del fútbol y del debut del domingo?

Mis padres están... ¿Quién diría que iba a pasar todo esto? Mis padres no se lo creen todavía, pero ya se les va haciendo el cuerpo y ya saben que puedo llegar al fútbol profesional, por así decirlo.

¿Qué estudia ahora? ¿Cómo vive en Córdoba?

Estudio un grado superior de Deporte y comparto piso con un chico y una chica. Un piso de estudiante con una amiga y un amigo. Y se nos hace todo muy llevadero, la verdad.

«En el pueblo los amigos me llaman ‘el famoso’ y dicen: ‘Cuidado, que ahí viene Álex López’»

¿Y cómo repartís el tiempo para la casa?

(Sonríe) Para la casa, como se puede. Como podemos, como podemos. Si uno friega los platos, el otro barre el suelo, lo típico. Repartimos las tareas como podemos.

¿Quién le dice que en verano iba a entrenar con el primer equipo?

Pues me avisó Julio, Julio Cruz, que era el delegado. Y me dijo que tenía por delante la pretemporada con ellos, en el primer equipo, que contaban conmigo para la pretemporada. Y hasta hoy en día han seguido contando conmigo. Me dijeron en la pretemporada que iba a estar muy bien. De hecho, jugamos contra dos equipos de Primera División, el Sevilla y el Cádiz. Y ya digo, son experiencias que uno a lo mejor vive sólo una vez, ¿sabes? Que hay que aprovecharlas al máximo, cada vez que las tengas.

Hábleme de su primer entrenamiento, el de este año o el de la pasada temporada. ¿Cómo es llegar a un vestuario profesional?

Claro, lo bueno es que el año pasado entrené unas cuatro o cinco veces también. Y claro, ahí las primeras veces pues es normal, te pones nervioso. Ves a los jugadores que veías por la tele en tu casa. Y hoy en día estás como viviendo con ellos, dentro del vestuario, en el campo, dentro. Y total, ya sabes… En el campo y en el resto de cosas se va haciendo cada vez todo más normal y cómodo.

«Adri Castellano me ayudó mucho al llegar y también Calderón, con el que comparto posición»

¿Qué bromas le han gastado los más veteranos?

Ah, bromas, pues las normales, ¿no? La gente con experiencia, cuando llega uno nuevo, jovencito, lo que hace no es para reírse de él, sino que son las típicas bromas, no sé, bromillas así las típicas… Por ejemplo, en los rondos, como eres el más chico, pues vas dentro siempre, ¿no? Pero no son bromas pesadas, sino las normales.

¿Quién o quiénes le han ayudado más?

Sí, al principio la verdad es que Adri Castellano me ayudó mucho, es la verdad, me ayudó mucho, porque llegas nuevo a un sitio y gente como él, con experiencia, se preocupó por mí. También se preocupó por mí Calderón, que comparto posición con él y se comporta muy bien conmigo. Además, todo el equipo en sí me ayudó mucho desde el primer momento.

¿Qué le dice Iván Ania?

Nada, me dijo al principio que sea como soy yo, que no tenga miedo, que él sabe de lo que soy capaz y que el miedo no existe. Hoy en día hay jugadores que es verdad que llegan nuevos a un sitio y tienen miedo o tienen miedo de que los quiten, pero ese miedo hay que evitarlo, porque no te deja ser tú. Así que me dijo que estuviera tranquilo y que «p’alante».

Ahora es lateral zurdo, pero siempre se formó como jugador de ataque.

Si, exactamente. Desde chiquito en mi pueblo era delantero, delantero centro, de lo que pillasen. Siempre he sido atacante, siempre he jugado ahí, pero cuando te llaman y te dicen que tienes que pasar del ataque a la defensa es una situación que tienes que afrontar y, nada, con la ayuda de los entrenadores, de los consejos que te dan, aprender lo máximo posible para ser un buen defensa, aunque es complicado pasar del ataque a la defensa.

Está aún en ese proceso de reconversión a defensa.

Claro, claro, ahora estoy en el proceso de aprendizaje pero se va llevando muy bien.

«Me gastan las bromas normales, no sé, como soy el chico, me toca dentro en los rondos»

Hablemos del debut en El Arcángel.

Fue un poco impactante, porque también con el resultado que había (3-3), pensé: «Es difícil debutar hoy». Pero cuando me dijeron de calentar pensé que era posible salir, porque igual alguno fallaba y, por desgracia, le enseñaron roja a Calderón. Entré de extremo, presioné bien, intentando jugármela con él… Cuando iba a entrar al campo también pensé en la cantidad de gente que había en el estadio y me puso un pelín nervioso. Pero cuando pisé el campo, el terreno de juego, ya me sentí cómodo y se me olvidó todo.

¿Y sus padres?

Mis padres, muy orgullosos, no se creían lo que estaba pasando y a pesar de estos trabajos, de esfuerzos, alguna tristeza y muchas alegrías pues… Es complicado para mí, pero de alguna forma pasas de niño a adulto, con 18 años, pasando al primer equipo…

Y, a pesar de la edad, el hermano mayor le dará más de una carga.

(Ríe) Sí, sí. Me dice que eso ha sido suerte y cosas así. Pero la suerte, vale, pero hay que buscarla, sacrificarte, trabajar duro para llegar a donde quieres llegar.

¿Y a dónde quiere llegar?

Pues… Mi sueño, como el de cualquier jugador es llegar a la elite. Pero claro, ya he cumplido un sueño, que es debutar aquí. Y los sueños que vengan pues conseguirlos. Pero lo que tengo en mente es el filial, hacerlo lo mejor posible allí y cuando suba al primer equipo igual, hacerlo lo mejor posible.

«Me llamaron para el filial, pero pensé que llegaría la oportunidad y preferí avanzar en los estudios»

¿Qué hace un chaval de 18 años aspirante a futbolista profesional con su tiempo libre?

Pues mira, yo te cuento lo que hago yo. Me levanto para entrenar, vengo aquí al estadio. Cuando acabamos de entrenar me voy para el piso y almuerzo. Y como todo chaval de mi edad se echa su siestecita (ríe). Y luego intento estudiar un poquito para llevarlo todo al día y si dan las siete o las ocho, me voy a dar un paseíto por el barrio con mis amigos.

A qué dedica el tiempo libre

No me ha mencionado consola, Fortnite ni nada de eso.

Antes sí jugaba con la consola, pero ya me aburría. El móvil sí lo utilizo, pero la PlayStation la vendí. No soy mucho de consola, ahora uso el móvil.

Me comentó antes los jugadores que más le ayudaron. ¿Hay alguno con el que se lleve personalmente mejor que con otros?

Si, la verdad que con Calderón, muy bien. Y Adri Castellano, como comenté antes, al compartir posiciones… Me hablan de lo que pasaban cuando ellos tuvieron mi edad, cuando estaban en mi situación, así con 18 años. Y les agradezco a ellos los consejos que me dan. Me dicen que sea atrevido y que me suelte, que suelte el descaro que tengo.

A partir de ahora imagino que el objetivo será cumplir etapas: ayudar al filial y al primer equipo y ganarse una plaza para la próxima temporada con los mayores.

Claro, claro, es lo que he comentado, lo que me propongan los de arriba. Con los entrenadores, yo estoy a disposición de ellos. Y donde me digan ellos.

«Iván Ania es un entrenador muy intenso y muy exigente y busca la excelencia del equipo»

¿Tuvo algún ídolo o referente futbolístico?

Sí, bueno, como muchos niños, pues Neymar. Pero la verdad que cuando ya me colocaron de lateral izquierdo ya no te fijabas tanto en Neymar y sí en Marcelo. O Balde. Balde es un chaval más o menos como yo, de la edad que tengo yo, igual tiene 19 años.

¿Como jugador se ve así, como Balde?

Sí. No tan físico, pero sí que tenga mucho regate, que ataque mucho. Eso me gusta mucho.

¿Se ve jugando como titular en Madrid este sábado si fuera necesario?

Claro, claro. Si me dicen de ser titular, obviamente, voy a cumplir. Es complicado, lógicamente porque los del primer equipo están ahí… Llega uno del filial y no va a llegar siendo titular. Son como etapas, hay que pasarlas. Y yo estoy a la disposición de lo que diga el míster, sea de suplente o titular.

Algún amigo también le habrá metido cargas con el debut.

(Ríe) Sí, algunos amigos me llegan y me dicen que ellos también harían lo que yo o que es suerte. Te meten el puñal. También me dicen «el famoso». En el pueblo me llegan con la broma de «ojo, cuidado, que llega Álex López».

Algo que le haya llamado la atención de Iván Ania.

Sí, que es muy intenso, muy exigente. Un entrenador busca la excelencia en su equipo y trabajar en el día a día para demostrar ese trabajo en el día de partido.

Si quiere decir algo más, ahora es el momento.

Nada, que estoy muy contento, que debo seguir trabajando y cumpliendo sueños.