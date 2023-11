Después de la afirmación, viene la confirmación. El Córdoba CF buscará dar el golpe definitivo sobre la mesa del Grupo 2 de Primera Federación de la mano de la cita más próxima, la de este domingo en casa ante el Ceuta (12.00 horas, FEF TV), a la que tras el empate de la pasada jornada en Málaga (1-1), desde el propio banquillo de Iván Ania se le colocó el cartel de crucial, bien por ser una nueva oportunidad para mantener las sensaciones al alza, por ser la excusa perfecta para hacer media con el botín en La Rosaleda, así como para superar a un presumible rival directo en una nueva pugna que espera colocar a El Arcángel en firme en su camino al play off. «Lo afrontamos con la intención de conseguir esos tres puntos que nos permitan escalar en la clasificación. Creo que en el partido de Málaga lo peor es el resultado, futbolísticamente fuimos superiores, no nos debe debilitar, tiene que ser una base sobre la que crecer», señaló el propio técnico blanquiverde tras la penúltima sesión de trabajo del equipo.

Un Ceuta «especialmente» complejo

Según avanza el ovetense, lo que llegará a tierras cordobesas será un conjunto norteafricano enrabietado por el saldo de sus últimas jornadas, ligeramente saneado después del triunfo ante el Real Murcia en el Alfonso Murube (1-0), aunque con un empate y tres derrotas anteriores que le hicieron despegarse de la zona noble hasta caer a la media-alta de la tabla. Su filosofía, como recalca Ania, guarda grandes similitudes con la de sus pupilos: «Afrontamos este partido ante un rival complicado, que quiere el balón, que no se cerrará como otros equipos, que nos disputará el balón, asociativo, con muchos mecanismos de inicio... Creo que es un muy buen equipo, que pasó un bache de resultados, pero que es un rival de los mejores de la categoría y del grupo», espetó, avisando de los peligros del próximo rival.

«Es un muy buen rival, con un entrenador con una idea muy definida y clara del fútbol, en todos los equipos en los que ha estado. Proponen, intentan someter a los rivales. En esa mala racha, que perdieron tres partidos, no cambiaron nada, simplemente no tuvieron la fortuna de acertar. Frente al Algeciras fueron superiores. Es un partido complicado, como son todos, pero este lo es especialmente», continuó.

Pese a la dificultad del oponente, eso sí, el preparador no rebajó la ambición del vestuario, al que le demanda «su mejor versión todos los días» para adecuar el rendimiento a las altas aspiraciones fijadas desde el arranque de curso: «Estamos obligados a ganar todos los días. Si quieres estar arriba, te obliga a ganar todos, no puedes tener ninguno de relax. Llevamos un déficit de los primeros partidos, que sumamos tres de 12 puntos. Necesitamos, cuanto antes, sumar y estar en las posiciones altas de la clasificación», afirmó tajante. «Después de lo que sucedió en Málaga, debemos utilizar ese partido como base para crecer, tiene que ser un punto de partida, que nos dé confianza, pero que no nos relajemos. Si somos humildes y trabajamos, no tenemos que tenerle miedo a nadie. Necesitamos cada partido nuestra mejor versión para poder escalar en la clasificación», apuntó.

Sin Diarra y la falta de acierto

De cara al choque, además, Iván Ania no podrá contar con los servicios de uno de sus hombres de confianza en este primer tramo de temporada, Youssouf Diarra, que vio la quinta amarilla en su cuenta ante el Málaga y deberá cumplir encuentro de sanción frente al cuadro caballa este domingo: «Es un jugador importante, ya no solo por su capacidad técnica y entendimiento del juego, sino también por su capacidad física. Cuando el resto de jugadores bajan físicamente, a él no se le nota. Los últimos 20 minutos, que suelen ser más críticos, es cuando más se le nota su poderío físico. Para nosotros es muy importante y espero que quien salga por él, lo haga bien. Desde el punto de vista estamos teniendo gente que van acumulando amarillas, lo bueno es que tenemos gente que lo puede suplir con garantías», resolvió.

De forma paralela, sin el hispano-maliense en pista, el equipo pierde automáticamente uno de los pilares de su esquema a la hora de hilar transiciones, destruir el juego rival y producir ocasiones de peligro en el área contraria. Una asignatura saldada con notable durante los últimos compromisos, aunque mermada por la falta de acierto. «Es entrenable. Más que la toma de decisión, fue la ejecución. La toma de decisión fue buena, no la ejecución, algunas veces porque fue muy fuerte, otras un segundo tarde... Lo importante es que se generó, es trabajable y entrenable. El otro día en Málaga, ellos intentaron desordenar un poco el partido, eso hizo que no pudiéramos ser tan dominadores, pero al espacio, a la profundidad, le generamos muchísimo peligro. Nos faltó acierto, cierto, pero estaría preocupado si no hubiéramos generado. Una vez que generas, sabes que los goles son cuestión de rachas. Que se vea que el equipo tiene alternativas», trató de tranquilizar.

El idilio de la afición

No solo mantener, sino afianzar la renovada comunión con la grada -que solo podía recuperarse a base de lo obvio, de triunfos-, también será uno de los grandes alicientes de la cita del domingo, después del festival de ambiente y fútbol del pasado fin de semana en el Estadio La Rosaleda, con un desplazamiento en masa de cordobesistas -más de millar y medio-, y ahora el retorno a un El Arcángel que también anda en busca de consolidar su nueva condición de fortín, coincidiendo, además, con la semana de su trigésimo aniversario. «Es el primer día que vamos a jugar por la mañana, creo que es un buen horario de fútbol. Nos gusta, espero que nos adaptemos bien a él, aunque ellos están más acostumbrados. Creo que va a haber un ambiente bueno. El otro día la gente salió contenta, más allá del resultado en Málaga, por lo que vio. Vieron un equipo valiente, con mucha personalidad, nuestros aficionados se identificaron con lo que vieron. Esperamos dar esa misma versión este domingo en nuestra estadio y que la afición pueda salir contenta después de haber conseguido una victoria», señaló ilusionado.