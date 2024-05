«El emprendimiento es cada vez menos costoso»

-A principios de año cesó como presidente de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios) Córdoba y acaba de ser elegido para ocupar esta responsabilidad en Andalucía, ¿qué le ha llevado a dar el paso?

-Llevo 10 años en AJE y hemos ido consiguiendo diferentes hitos como ayudas para las empresas, sobre todo, con un papel muy reivindicativo. Salió bien en Córdoba y creo que podemos seguir haciéndolo igual de bien que se hacía hasta ahora en Andalucía.

-Las mujeres tienen una presencia destacada en la ejecutiva de la asociación.

-Sí, no ha sido queriendo. Fuimos pensando en las personas para los cargos y dio la casualidad de que las mejores eran mujeres.

-¿Hay más empresarias?

-Desde que entramos, hace cuatro años, en la presidencia de AJE Córdoba, y también se puede extrapolar a Andalucía, la presencia de empresarias es cada vez mayor. Cuando vas a eventos te sorprende, porque antes había un 20% de mujeres y un 80% de hombres, y ahora en muchos casos se llega al 60% de mujeres y el 40% de hombres.

-¿El emprendimiento femenino está igualando al masculino?

-Lo está igualando e incluso, a veces, superando. Siempre ha habido emprendimiento femenino, pero no era muy presencial. La mujer empresaria ha dado un paso adelante también y están muy presentes en todos los encuentros.

-¿Van cogiendo un rol más protagonista?

-Sí, más de liderazgo y más protagonista.

-¿Sigue teniendo la mujer más dificultades por motivos como las responsabilidades familiares?

-Tanto a empresarios como a empresarias cuando emprenden les resulta muy difícil tener hijos, pero hemos notado que ya es como una tarea normal de la casa, no de la mujer. ¿Por qué hay más presencia ahora de la mujer? Porque se están distribuyendo más las tareas.

-¿Cuáles son los principales nichos de emprendimiento en Córdoba?

-El e-commerce, la venta on line. Cada vez hay más negocios tradicionales que se están convirtiendo en e-commerce a nivel nacional e incluso dando el salto fuera. También empresas que ayudan, en temas de marketing on line, a potenciar esas ventas.

-¿En Andalucía ocurre igual?

-Sí, está pasando mucho. Entre la gente joven se está potenciando la creación de software y demás. Vender productos tradicionales on line, la creación de empresas de marketing digital y en Andalucía se está creando mucho software que ayuda a las empresas en muchas materias y se exporta. AJE Andalucía ha lanzado una herramienta que ayuda a conectar entre sí a los jóvenes empresarios para hacer negocios o para licitaciones y demás. Esto ha nacido de una sociedad de Cádiz.

-¿Qué otras iniciativas esperan desarrollar en los próximos años?

-AJE Andalucía está configurada por las ocho provincias que la constituyeron. Estamos ayudando mucho a las diferentes provincias para que realicen sus actividades e intentamos que conecten entre ellos todos los jóvenes empresarios andaluces.

-También han avanzado que será una prioridad potenciar la presencia en instituciones.

-Sí. Melesio (Peña, anterior presidente) ha hecho un trabajo excelente de unión de las ocho provincias y ahora queremos que AJE Andalucía tenga mucha presencia en las provincias con apoyo institucional, ya que somos la AJE más fuerte de España, tenemos más de 3.200 empresas. La voz de los jóvenes empresarios debe tener un papel más importante dentro de la Junta de Andalucía. De hecho, se ha dado un paso importante con la Consejería de Universidad y vamos a realizar 57 actividades en Andalucía gracias a ella. Al final, queremos fomentar la cultura emprendedora entre los más jóvenes.

-¿Se ha avanzado en la reducción de impuestos y tasas?

-Sigue siendo una aspiración, pero en estos últimos años es más fácil emprender e incluso no tenemos la sensación de que haya que salir de Andalucía para emprender o para hacer grandes nuestras empresas. Antes, con toda la carga impositiva, un poco nos invitaban a salir. De hecho, las empresas grandes quieren venir a Andalucía. Esto ayuda mucho a la gente joven, a que crea en la posibilidad de impulsar su propia empresa, porque hay empresas grandes alrededor que le pueden dar apoyo.

-¿Se ha impulsado la ventanilla única?

-Sigue siendo uno de los lastres. Trade aglutinará todas las agencias relacionadas con el emprendimiento y las empresas. Está creada, pero estamos viendo cómo se desarrollará.

-¿Ha bajado la mortalidad de las empresas nuevas?

-Estamos detectando que el asociado que entra no se va, no hay mucha rotación. Eso es gracias al gran trabajo que están desarrollando las diferentes AJE provinciales y a que la mortalidad de las empresas debe estar decayendo. Las inversiones en nuevas empresas no son tan grandes quizá como hace 10 años, cuando tenías que abrir un local y comprar producto. Ahora, cada vez se intermedia más y el emprendimiento es menos costoso. Eso ayuda también a reducir la mortalidad de las empresas.

