Carlos Puga se une a las dudas en el Córdoba CF ante el Dépor

El Córdoba CF continúa preparando el encuentro que le enfrentará el próximo domingo en El Arcángel al Deportivo de La Coruña (20.00 horas, InSports.TV), un encuentro en el que se esperan que estén en el coliseo ribereño al menos 300 seguidores deportivistas, mientras que en las taquillas no se ve el movimiento que se podría esperar, sobre todo teniendo en cuenta el visitante que llega, todo un histórico que está peleando en la actualidad el ascenso directo.

Además de Canario

En el conjunto blanquiverde continúan las dudas físicas. Por un lado, Canario no parece que pueda llegar al encuentro ante el Dépor, ya que si bien hizo la primera parte de la sesión a puerta cerrada en El Arcángel, en la segunda tuvo tratamiento específico. Cuando apenas restan dos entrenamientos más, lo cierto es que su participación está descartada, ya que arriesgar en la actual situación clasificatoria sería una irresponsabilidad. Eso sí, si su mejoría fuera notable en sólo 24 horas, Manuel Mosquera podría decidir meterlo en la convocatoria para que, en caso de necesidad, tirar de él para que ayudara al equipo. Algo, en todo caso, poco probable.

Otra seria duda es la de Carlos Puga. El lateral y extremo derecho de Albuñol continúa con sus problemas de pubis y mientras que el miércoles parecía mejorar de los mismos, este jueves tuvo otras sensaciones. De hecho, no entrenó con el grupo y se ejercitó con Miguel Ángel Moriana, el recuperador del Córdoba CF, apartado del grupo.

Vuelve Camus

El que definitivamente regresará a una convocatoria será Marco Camus. Ya el lunes el futbolista estuvo con el grupo y entrenó con normalidad y ha cumplido al milímetro los plazos ofrecidos en su día por los servicios médicos de la entidad blanquiverde. Finalmente, Felipe Ramos continúa con sus problemas físicos y no parece que vaya a entrar en la lista de convocados para el encuentro del domingo.

Finalmente, Calderón. El de Paradas está entre algodones y realizó la sesión del jueves con aparente normalidad. Si continúa transmitiendo las mismas sensaciones el viernes y el sábado entrará, lógicamente, en la convocatoria. En todo caso, con el lateral zurdo habrá que ir con las máximas precauciones, dadas las sensaciones físicas que transmite desde que se inició el 2023.

Por lo tanto, dudas en un Córdoba CF en el que Manuel Mosquera deberá encontrar un recambio de Youssouf Diarra. Si fuera por situación física, el gallego tiraría de Armando Shashoua, que se encuentra en un buen momento con respecto a un Javi Flores que no pudo realizar la sesión del miércoles con normalidad. Si Mosquera pensara exclusivamente en fútbol, el capitán blanquiverde sería fijo en el once ante el Deportivo de La Coruña. Una elección que no será nada fácil.