La segunda vuelta del Córdoba CF, de recién ascendido

El Córdoba CF mantiene su crisis, que se prolonga ya durante tres meses y medio y que le ha llevado desde el primer puesto de la tabla, con cinco puntos de ventaja sobre el segundo y diez sobre el sexto, a situarse ahora como sexto clasificado, igualado a puntos con el quinto y a siete puntos del líder, el Alcorcón.

Nueve puntos menos

El empate del pasado domingo en El Arcángel ante el Ceuta no logró detener la caída libre del conjunto blanquiverde en la tabla y tampoco el juego invitó al optimismo, sobre todo el mostrado en la última hora de encuentro. Al menos, el punto sumado le sirve al equipo de Germán Crespo para que esa caída no sea aún más brusca de lo que es y supone el séptimo punto logrado desde que se iniciara la segunda vuelta, el pasado enero, con el empate sin goles obtenido en Matapiñonera, ante la UD Sanse, aunque no pudo evitar su salida de puestos de play off.

En las siete primeras jornadas de Liga, el Córdoba CF se situaba en tercera posición, con 16 puntos, tras lograr cinco victorias y un empate, tando 15 goles y encajando solo cuatro. Los blanquiverdes se mantenían a tres puntos de los colíderes de entonces, el Racing de Ferrol y el Linares Deportivo, ambos con 19 puntos y ya lograban una distancia de cuatro puntos sobre el sexto clasificado, que tras la disputa de la séptima jornada era la Cultural Leonesa, con 12 puntos. En aquel momento, el equipo de Germán Crespo le metía al Real Madrid Castilla cinco puntos de ventaja, los mismos que al Alcorcón, y diez puntos de ventaja al Celta de Vigo B.

Si se tienen en cuenta los siete partidos de la segunda vuelta, el Córdoba CF es el tercer peor equipo de la categoría, con solo siete puntos (nueve menos que en las siete primeras jornadas ligueras), superando por el golaverage al Pontevedra y con cuatro puntos más que la Cultural Leonesa. El conjunto blanquiverde tiene la salvación a un punto, distancia que le separa del Algeciras, próximo rival de los cordobesistas en Liga (domingo, 18.00 horas, InSports.TV). Ha logrado tres puntos menos que el Linares Deportivo y el Castilla, cuatro menos que el Alcorcón, nueve menos que el Racing de Ferrol y el Deportivo y 12 menos que el Celta de Vigo B. El líder en esta segunda vuelta es el último visitante de El Arcángel, el Ceuta, que con 20 puntos ha sumado en esas siete jornadas 13 puntos más que el Córdoba CF.

Marín y Kike Márquez, protagonistas

Los siete puntos logrados por el equipo de Germán Crespo se deben a la única victoria conseguida, en El Arcángel ante la Cultural Leonesa (2-0) y a cuatro empates: el logrado el pasado domingo ante el Ceuta en casa (1-1) y tres obtenidos como visitante, ante el Sanse (0-0), ante el Unionistas de Salamanca (0-0) y en Talavera (0-0).

Gran parte de esos siete puntos tienen nombre y apellidos, en concreto, de dos hombres. Por un lado, Carlos Marín. El portero blanquiverde se ha erigido en el hombre más regular de la plantilla en esta temporada 2022-23 y muchos puntos de los sumados llevan su firma.

El otro nombre es el de Kike Márquez. El sanluqueño ha tenido en este 2023 más continuidad en las alineaciones y, de hecho, por primera vez en esta temporada encadenó cuatro titularidades consecutivas al salir de inicio el pasado domingo ante el Ceuta y formar en el equipo titular en los partidos en Fuenlabrada y Talavera, así como contra la Cultural Leonesa, en El Arcángel.

Y Kike Márquez parece ir respondiendo cada vez mejor. Además de convertirse en uno de los mejores jugadores del Córdoba CF en esos partidos (encuentros de perfil bajo, en todo caso, de los blanquiverdes), también ha sido decisivo para la suma de puntos. Por un lado, fue el encargado de abrir el marcador ante la Cultural Leonesa en una jugada individual, un partido comprometido y que él se encargó de desatascar cuando apenas se llevaban cinco minutos de encuentro con un golazo. El pasado domingo, ante el conjunto caballa, volvió a ser determinante, al cabecear un centro de Carracedo en el segundo palo cuando el partido se había puesto cuesta arriba para el Córdoba CF con el gol de Rodri, y lo hizo el sanluqueño prácticamente en la última jugada del primer tiempo, consiguiendo que el equipo cordobesista se retirara tras los primeros 45 minutos con empate en el marcador, igualada que sería definitiva y que supondría un punto para los de Germán Crespo.

En todo caso, un empate insuficiente para un Córdoba CF que en la segunda vuelta de la Liga 2022-23 sí está confirmando un mantra repetido desde el club, que no es otro que el equipo blanquiverde es un «recién ascendido». Sus números en el segundo ciclo liguero lo confirman, aunque su presupuesto esté situado entre los cinco primeros de la tabla.