La «trituradora de entrenadores» de los rivales del Córdoba CF funciona al 85%

Once equipos del Grupo 1 de Primera Federación, en el que compite el Córdoba CF, han cambiado de entrenador esta temporada. Más de la mitad. Dos de ellos, incluso, en dos ocasiones, el San Fernando y el Pontevedra. Tanto desde el mismo Córdoba CF como desde su entorno se ha trasladado en las últimas semanas la «falta de garantías» de que un cambio de entrenador lograra reactivar al conjunto blanquiverde en la Liga, además de trasladar un mensaje llamativo, en el que se mezcla el antiguo concepto de «trituradora de entrenadores» con la idea de que ninguno o casi ningún equipo logró mejorar tras cambiar al inquilino de banquillo.

Claramente, los motivos por los que el Córdoba CF no decidió hace semanas el cambio de técnico son otros, que nada tienen que ver con el aspecto deportivo o el análisis futbolístico del equipo, sino unos mucho más crematísticos. En cualquier caso, la estadística también desmonta las valoraciones sobre los cambios de técnico, al menos esta temporada. Al nivel de aquella famosa escena de La vida de Brian y su «¿qué han hecho por nosotros los romanos?», la afirmación «¿quién mejoró tras cambiar de entrenador?» también tendría más de una respuesta clarificadora. Y puede que un punto embarazosa para algunos.

Escobar, Óscar Cano y Alfredo

Tras siete jornadas de Liga, el Deportivo de La Coruña destituyó a Borja Jiménez (12 puntos, a siete del líder), que logró una media de 1,71 puntos por encuentro. En su lugar llegó Óscar Cano. Tomando la Liga solo en los 19 encuentros en los que el granadino ha dirigido a los gallegos, el Dépor sería segundo, con 38 puntos sumados, a cuatro del líder y con una media de dos puntos por encuentro. La mejoría es obvia.

El Rayo Majadahonda de Nogales sumó un solo punto en las primeras seis jornadas de Liga (0,16 puntos por jornada), por lo que lo dejó a cinco de la salvación. Con Alfredo ha sumado 34 puntos en 20 jornadas (1,7 puntos por encuentro), colocándolo 11 puntos por encima del descenso. En su particular Liga sería quinto clasificado.

La Balona era 18º clasificado cuando Monteagudo fue destituido en la jornada 8, en la que sumó solo cuatro puntos y se situaba a tres de la salvación. De 0,5 puntos por encuentro pasó a 1,55 con Escobar. El técnico cordobés sumó hasta ahora 28 puntos y en su particular Liga tendría al equipo a ocho del descenso y a dos puntos de los play off, en sexto lugar.

Tras la jornada 20, Ayllón dejó al Sanse en el puesto 14 de la tabla, con 24 puntos, a dos del descenso y con una media de 1,2 puntos por partido. Lobo, su relevo en el banquillo sansero, ha logrado ocho puntos en seis jornadas (1,33 por encuentro) y en su particular Liga se colocaría con cuatro puntos sobre el descenso.

Un equipo que es una muestra de la búsqueda en la mejoría en los cambios de banquillo es el San Fernando. Nacho Castro hizo cuatro puntos en sus cuatro jornadas al frente del conjunto cañaílla, es decir, a un punto por partido de media, dejándolo a dos del descenso. Salva Ballesta, su sucesor, hizo la misma media en 12 encuentros, 12 puntos, dejando al San Fernando a dos puntos de la salvación. Finalmente, Pablo Alfaro lleva una media sensiblemente superior, 1,55 puntos por encuentro, tras lograr 14 puntos en nueve partidos y en su particular Liga sería séptimo clasificado, a tres puntos de los play off.

Talavera y Ceuta

El Badajoz, por su parte, pasó de promediar 0,83 puntos por partido en los seis primeros bajo la dirección de Isaac Jové, a 1,25 puntos con Salmerón, mientras que Unionistas también cambió los 1,1 puntos con Casañ a los 1,5 puntos con los dos dirigidos por Ponz.

Incluso el Fuenlabrada, que parecía no poder reaccionar con Mere (1 punto por encuentro), ha pasado ahora a sumar seis puntos en tres partidos (dos puntos de media por partido) con Alfredo.

Por no hablar de los casos ya conocidos de Talavera y Ceuta, con Pedro Díaz y José Juan Romero, respectivamente. Los talaveranos han pasado de promediar 0,11 puntos por partido a sumar ahora 1,35 puntos por partido. En la particular Liga de Pedro Díaz estarían décimos, a cuatro puntos del play off y los mismos al descenso. Por su parte, el conjunto caballa no sumó ningún punto en las cuatro jornadas con Chus Trujillo, mientras que ya lleva 27 con José Juan Romero en 22 encuentros (1,22 por partido de media). En su particular Liga, el Ceuta de Romero sería 13º con 27 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

Finalmente, el Pontevedra, que hizo 0,94 puntos por partido con Antonio Fernández y 0,66 con su director deportivo, Toni Otero, que bajó al banquillo para relevarle. El recién llegado, Juan Señor, lleva tres puntos en dos partidos, por lo que ahora promedia 1,5 puntos por encuentro, aunque aún sea demasiado pronto para poder hacer balance.

En cualquier caso, de los 13 cambios de técnico ocurridos en el Grupo 1 de Primera Federación, 11 mejoraron los números de sus antecesores, uno los igualó (Salva Ballesta) y otro mostró peores números (Toni Otero). Así, el 84,6% de los cambios fueron a mejor si nos atenemos estrictamente a las cifras. La "trituradora de entrenadores", por lo tanto, sí que funciona.