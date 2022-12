"Se ha trabajado tres años para que se vea que el Córdoba CF es una institución seria"

Infinity ha vivido en el 2022 el mejor año desde su llegada al Córdoba CF, el 5 de diciembre del 2019, de ahí que el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, haga un repaso no solo de los últimos 12 meses, sino también de los próximos. Tras un 2020 marcado por el corte liguero por la pandemia y un mercado invernal que no surtió efecto, y un 2021 señalado por el descenso a Segunda RFEF, por fin llegó un año natural de felicidad para Infinity en el Córdoba CF. Situación del equipo, renovaciones, mercado invernal, la cesión de El Arcángel, la Ciudad Deportiva, incluso el recientemente finalizado Mundial de Qatar. Javier González Calvo repasa toda la actualidad blanquiverde.

El año termina. ¿Qué balance hace del 2022?

Creo que el 2022, a pesar de haber tenido esos dos últimos resultados contrarios, estos no pueden ensuciar el año que está acabando. Creo que ha sido un año fantástico, pero ya no solo por los resultados y por haber logrado un ascenso y continuar ahora primero en esta nueva categoría, que la verdad es lo más meritorio, que un equipo recién ascendido, a pesar de que seamos el Córdoba CF, pues creo que se han jugado 17 partidos, y de esos 17 en 14 hemos ido líderes de la categoría. Pero yo creo que es por algo más. Creo que es por haber recuperado a la gente en Córdoba. Cada cordobés, que la gente de la provincia haya recuperado ese sentimiento de cordobesismo que parecía que cuando llegamos nosotros estaba perdido y creo que este año 2022, ya desde finales del 2021, se ha podido recuperar todo esto. Ahora vemos cómo una ciudad y una provincia, tanto desde el punto de vista de nuestros aficionados, instituciones y empresas, junto con el equipo y los trabajadores que estamos aquí, vamos todos a una. Creo que eso es lo más importante que se ha conseguido en este año 2022.

Sobre todo después de dos primeros años duros, entre pandemia y descenso.

Pues sí, nos lo merecíamos, el año pasado también. Al final, este año, la temporada 2021-22, a pesar de haber jugado en la Segunda RFEF, fue el primer año en el que pudimos hacer algo nuestro. Lo otro era una hipoteca. Es cierto que también nosotros pusimos de nuestra parte, pero no se nos dio bien. Esto del fútbol no es dos más dos son cuatro. Siempre lo digo, es una empresa que puedes gestionar como cualquier otra, pero que tienes que tener en cuenta otra serie de circunstancias. La temporada del descenso a Segunda RFEF fue una temporada algo especial, algo diferente, en la que se jugaron 16 partidos más los siguientes seis que se jugaron en la siguiente fase y que a un equipo como el nuestro no le vino bien y nos pasó lo que nos pasó. Pero bueno… Al final tienes que aprender de tus propios errores. Es cierto que nos ha pasado de todo desde que entramos aquí el 5 de diciembre del 2019. Nos vino el covid, nos vino el descenso y después hemos vivido lo bonito también, ¿no? A pesar de ser títulos menores hemos podido lograr dos títulos, la Copa Federación, que tanta ilusión nos hizo, sobre todo por lo que decía antes, por recuperar a nuestra gente, ver el campo casi lleno, que la gente sintiera de nuevo los colores, que nos ayudó luego a ser campeones de Liga. Y eso ha seguido. Las líneas ascendentes, igual que las descendentes, son complicadas de parar y en el caso de las ascendentes hay que aprovecharlas. Y eso es lo que hemos intentado durante este verano, tener un equipo rápido para que pudiera completar lo que ya tenía y empezar a competir desde el primer momento, que es lo que ha hecho el equipo. Es bastante meritorio, a pesar del último resultado, que son accidentes que pasan en el fútbol, al final tenemos 36 puntos a falta de dos partidos para que termine la primera vuelta y la verdad es que no podemos estar más contentos. Decir lo contrario sería mentira. Desde que llegué aquí lo único que siempre pedía era ver el estadio lleno y ya lo he visto. Y estamos en Primera Federación. Ni siquiera estamos todavía en el fútbol profesional, por lo tanto, estoy bastante satisfecho.

¿Preocupan las dos últimas derrotas? ¿Aceleran el mercado invernal?

Bueno. Creo que ya hemos venido haciéndolo en los dos últimos años, estudiar sin tener en cuenta los posibles resultados últimos, ¿no? Para poder analizar una plantilla no puedes analizar solo los dos últimos partidos. El partido contra el Alcorcón creo que fue muy competido entre dos de los mejores equipos de la categoría y que igual que marcó el Alcorcón y se puso por delante, nosotros también tuvimos ocasiones para ponernos por delante en el partido. No deja de ser un partido de fútbol. Es más accidente el segundo, contra el Mérida, pero no puedes sacar solo conclusiones de esos dos partidos, porque creo que lo que nos pasó fueron errores más individuales que de equipo. Sí veníamos trabajando en la dirección deportiva, aprovechando el tirón por la posición privilegiada que tenemos, si podemos dar algo más al equipo, los mejores, no cambiar cromos por cambiar cromos, porque nos estaríamos equivocando y si vas a cambiar cromos es para tener algo mejor, para aprovechar esa línea ascendente para, si podemos dar el salto a Segunda este mismo año, aprovecharlo. Sería muy importante para el club, pero también para Córdoba y nuestros aficionados ver al club cuanto antes en Segunda División.

El mercado invernal

¿Dos fichajes? ¿Tres?

Creo que no serán más de dos. Como sabéis tenemos una ficha libre en el filial, más seguramente que salga Christian Delgado cedido, porque está en dinámica de primer equipo, pero eso le impide jugar con el filial y al final, el pobre no juega. Y creemos que un jugador en el que tenemos muchas esperanzas puestas, un activo importante del club, pues seguramente lo saquemos cedido a un equipo de Segunda RFEF de arriba de la tabla para que pueda competir. Por lo tanto nos quedarían dos fichas del filial libres y la idea es cubrirlas con jugadores sub-23 que no haga falta dar de baja a los que tenemos. Tenemos un grupo bastante bueno, bastante cerrado y cuanto menos se toque, mucho mejor. Si puedes traerte jugadores importantes, que los tenemos ya mirados y estamos trabajando en ellos, si puede ser con estas dos fichas que nos quedan libres, mucho mejor. Como siempre he dicho, también es cierto que tenemos jugadores que quieren jugar y no están jugando, y si quieren salir, el club les dejará salir. Pero en principio, nosotros estamos contentos con todos los que tenemos. Lo único que vamos a hacer es intentar potenciar lo que hay pero sin hacer ningún movimiento para la salida de ningún jugador.

Pero ningún jugador ha pedido salir.

No, por ahora no. Es difícil, vamos primeros. Estás jugando en el Córdoba CF que seguramente con los tres o cuatro equipos de arriba sean los que más medios, no me refiero económicos, sino medios del día a día tienen. Cómo tratamos nosotros a los jugadores, en una ciudad como Córdoba, con la Ciudad Deportiva que tenemos, es difícil que vaya a salir un jugador de aquí, salvo que… Si me refiriera a mí y yo fuera jugador, como soy una persona inquieta, seguramente sí pediría salir cuando veo que no tengo minutos y veo que puedo ganármelos en otro sitio. Pero creo que es difícil que una persona que no juegue y espere su oportunidad, entrena al máximo, esperando que le llegue su momento, ¿no? En principio, aprovecharemos que tenemos dos fichas libres en el filial o se van a quedar libres, porque Christian aún no ha salido, pues podamos utilizarlas.

Habló usted de renovaciones, se anunció a Carracedo, pero ahí se quedó la cosa parada.

Bueno, algunas caerán por su propio peso, les queda muy poco. Algunos tenían la cláusula de jugar 20 partidos y creo que les quedan tres o cuatro, no les queda mucho más. Tampoco vamos a hacer ningún movimiento, sin perjuicio de haber hablado con los jugadores para saber si están contentos de quedarse en el club. Ahora mismo, muchos de ellos les hablas de si quieren salir y les comentas que ha venido su representante para decir de llevárselo a Holanda y el jugador dice «yo a Holanda no voy ni de broma. Yo me quedo aquí en Córdoba, que estoy estupendamente». Vamos a ver cómo empieza esta segunda vuelta, porque hay jugadores importantes para nosotros con los que seguramente nos pongamos a hablar de sus renovaciones.

¿Carlos Puga?

Bueno… Carlos siempre lo hemos dicho y lo ha dicho la dirección deportiva: hicimos nuestra propuesta en su momento y se lo tiene que ganar en el terreno de juego. Ha hecho buenos partidos en esta temporada y, si llega el momento, se le ofrecerá la renovación. Pero también hay que decir que su representante no ha hecho nada. Él sí ha dicho públicamente que quiere quedarse y que está feliz en el club, pero su representante no ha venido a hablar con el club para su renovación. El año que viene deja de ser sub-23, por lo tanto tiene también ese hándicap, pero bueno, si sigue en el campo demostrando lo que demuestra y ha demostrado en los últimos partidos, el club estará encantado. Porque creo que aunque es un chico que no es cordobés, lo tenemos como un chico de la casa y le tenemos bastante aprecio. Así que esperamos que se dé el paso que se tenga que dar.

Su representante.

Claro, creo que a veces los representantes equivocan mucho a los jugadores y en este caso a nosotros nos ha dicho Carlos que nosotros hemos desestimado ofertas de clubs importantes por él. Y aquí no ha llegado ninguna oferta por Carlos Puga. Ninguna. Por lo tanto, alguien miente en todo esto. Y yo que soy el que gestiona todo esto, tengo claro que yo no miento. Porque aquí no ha llegado ninguna oferta. Porque si llega una oferta de un club importante por Carlos Puga, al menos lo hubiéramos escuchado y hablado con él. Como pasó en su momento con Alberto del Moral. Nosotros no queremos truncar la carrera de ningún futbolista que tenga la posibilidad de ir a un club superior al nuestro. Si hubiera llegado ese momento se hubiera atendido. Pero aquí no ha llegado absolutamente nada.

Otro nombre es el de José Manuel Calderón.

Bueno, Calderón creo que estará aquí jugando tiempo. Es un chaval estupendo, ya no solo personalmente, sino futbolísticamente, todo lo que tiene dentro. Y creo que todavía le queda. Le queda por dar más de lo que tiene. Cada vez está más suelto. Le van a venir muy bien estas vacaciones, porque ha tenido poco descanso, aunque el otro día escuchaba unas palabras de Juanito que creo que son idóneas, que decía que tiene 21 años y que puede jugar todos los partidos que le eches y, además, pesa 60 kilos. Salvo que se lesione, se tuerza un tobillo o se rompa una rodilla, partidos le puedes echar todos los que quieras, porque es un pajarito y vuela.

Carlos Puga "sí ha dicho públicamente que quiere quedarse y que está feliz en el club, pero su representante no ha venido a hablar con el club para su renovación"

¿Cómo está su renovación?

Es uno de esos a los que me refería que con tres o cuatro partidos estaría renovado automáticamente.

El Arcángel y la Ciudad Deportiva

El 2023 se adivina como un año intenso, deportiva e institucionalmente.

Bueno, desde el punto de vista deportivo vamos a intentar pegar el salto que todos queremos. Yo cada vez lo paso peor en los palcos, porque te enfrentas a equipos buenos, cualquier equipo contra el que juegas, el Mérida el otro día, es un recién ascendido como nosotros, vienen aquí, le echan descaro, son buenos equipos y te complican la vida. Nosotros nos la complicamos en el segundo tiempo, porque en el primero fue el malo nuestro, no el segundo, y fíjate lo que pasó, el primero ganamos y el segundo no. Pero creo que futbolísticamente nos quedan seis meses bastante interesantes por los partidos que vamos a jugar aquí, que creo que son en los que nos vamos a jugar los cuartos. Tienen que venir aquí los que están ahora mismo en posiciones de ascenso o play off, deben pasar por casa y vamos a tener salidas bastante interesantes en las que vamos a tener el apoyo de nuestra gente. Eso lo tengo claro, porque a todos los sitios a los que hemos ido nos han apoyado. Institucionalmente el club está muy tranquilo. Ha hecho un trabajo durante estos tres años importante para que se le tenga en consideración, para que se vea que esta es una institución seria, que tiene unos propietarios que han venido para quedarse, que van a apostar por el club y que se están mejorando cada vez más con las instituciones. Darle las gracias a los espónsors, tenemos cordobeses que han hecho unos esfuerzos enormes para que el club tenga unos ingresos muy importantes en esta Primera Federación. A día de hoy, muchas veces lo digo en tono un poco de broma, que no tengo nada que vender a los espónsors porque lo tengo casi todo vendido, por la apuesta que han hecho por nosotros las instituciones y las empresas de Córdoba. Nos queda el trabajo en el estadio, tarde o temprano el Ayuntamiento sacará otra vez el pliego y tendremos que trabajar en eso, llegar a un acuerdo entre todas las partes para que de una manera u otra el estadio se termine y que sea ejemplo de Córdoba y la provincia.

¿Cómo va al tema de la cesión del estadio? El otro día el alcalde habló del pliego.

Cuando hablamos de plazos administrativos y hay administraciones públicas de por medio, es muy difícil hablar de plazos. Es cierto que la relación con las instituciones, con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, con la Diputación, es inmejorable. Por lo tanto, cuando se ponga en marcha espero que sea todo rápido. Hemos hecho una consulta al Ayuntamiento para ver qué usos, tras el pliego que sacaron y que se retiró, para ver realmente qué usos tiene este complejo inmobiliario que compone el estadio para ver qué se puede hacer de inmediato o qué uso hubiera que cambiar en el caso de que sea necesario, porque la idea nuestra en todo caso ya no es solo pensar en hotel o no hotel o si se termina la parte de atrás. La idea nuestra es que para cualquier cosa que se haga aquí se tiene que activar toda esta zona. Sin activación, sin que haya una actividad diaria en la zona de El Arenal, difícilmente va a funcionar cualquier cosa que montes en el estadio.

Integrar el estadio en la ciudad.

Eso es. Está dentro de la ciudad, está conectado por coche fantásticamente y andando está a 12 o 13 minutos de la Mezquita-Catedral. Eso no es nada. Soy de Madrid y 12 o 13 minutos es dejar tu coche aparcado cuando vas a algún sitio. La idea es darle vida diaria a esto. Por eso estamos hablando con el Ayuntamiento para ver de qué manera todos los espacios que tiene el estadio son aprovechables para que esto sea una zona importante de la ciudad.

"En El Arcángel creo que irían temas ligados al mundo del deporte, fisioterapia, ciencia del deporte o los mismos e-sports, que ahora mismo son cursos, pero no tardarán en ser carrera universitaria"

¿Un centro comercial?

No tiene por qué ser un centro comercial. Centro comercial tenemos uno aquí enfrente que está activado y además, el otro día estuve y me alegro de que la gente que apuesta, invierte dinero pues tenga resultados y estaba lleno el día de partido (ante el Mérida). No tiene que ser un centro comercial. Puede ser tema de universidad, gimnasio y también puede haber zonas de recreo. Se pueden hacer muchas cosas en el estadio. ¿Que haya un hotel? Pues también. ¿Pero para qué un hotel si esto no lo activas o no tiene vida? Como mucho podrías poner un hotel de carretera, y que no suene mal. Me refiero a un hotel para pernoctar porque está al borde de la carretera. Pero otro tipo de hotel, si tú no activas esto, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, yo creo que el Ayuntamiento de Córdoba, no solo su alcalde, también el resto de partidos, están deseando darle una salida al principal activo que tienen en su balance y que sea algo que tenga sentido. No simplemente que sea «vamos a terminar esto» para seguir siendo un amasijo de hierro y de cemento que no sirva para nada. La parte de detrás del estadio (preferencia), sin terminar, tiene muchos espacios. Si terminas eso, cada planta es enorme. Invito a verlo por dentro. Creo que serían temas ligados al mundo del deporte, fisioterapia, ciencia del deporte, los mismos e-sports, que ahora mismo son cursos, pero no tardarán en ser carrera universitaria… Creo que hay muchas cosas para hacer. ¿Qué conllevaría? Pues que si tienes aquí a 1.000 o 2.000 personas estudiando son 2.000 personas que tienes de tránsito por día. Y alrededor de eso vas generando el resto de usos que les vayas a poner. Creo que sería bastante interesante.

¿Qué pasó con la lona de El Arcángel?

Pues igual que otras cosas que se pueden hacer en el estadio. Al final, mientras no cedan el uso, el Ayuntamiento no va a hacer absolutamente nada. Ojalá nos hubieran puesto la lona, porque ya no es que tengas un ingreso con el que puedes cubrir el déficit.. Tenemos un estudio. Por aquí pasan 35.000 coches diarios y ver el hormigón del estadio, el estadio en estructura desde hace 20 años, cuando puedes taparlo de alguna manera y tapar no solo las deficiencias, sino las vergüenzas de este edificio, pues creo que hubiera sido bueno para todos. Pero bueno, no lo permitieron y lo que estamos haciendo es trabajar para que la cesión sea cuanto antes y entonces podremos hacer, mientras se haga la obra, lo que se tenga que hacer y te permitirán poner lo que corresponda.

¿Cómo está el tema de la Ciudad Deportiva y los terrenos?

Pues la Ciudad Deportiva cada vez está mejor. Vamos a poner un campo de fútbol-7, justo delante de la tribuna -del campo grande-. Seguramente los vestuarios los pongamos en la zona de enfrente de tribuna, donde está el campo de césped natural, en la parte que cabe otro campo, pero vamos a poner ahí unos vestuarios. Se está terminando la legalización de esa zona y sin perjuicio de ello hicimos unos informes que se mandaron a Baréin para la posible Ciudad Deportiva nueva. Hay unos terrenos que están más o menos apalabrados en los cuales creo que alguna infografía ya visteis de lo que está previsto hacer, pero la idea es quedarnos con esta y hacer también la nueva. Intentar también darle a la ciudad de Córdoba otro servicio deportivo que a lo mejor no tiene actualmente. O tiene campos muy viejos. Vamos a utilizar profesionalmente la Ciudad Deportiva nueva, pero la antigua la vamos a compatibilizar también para que se puedan alquilar campos para que jueguen equipos no solo de clubs, sino las ligas que hay de empresas, universitarias, etcétera, que juegan en ellos. Nos gustaría llegar a algún acuerdo con el Ayuntamiento en el que si hubiera terrenos públicos, que sé que no hay de esa cantidad de metros, se pudiera hacer algún acuerdo de colaboración público-privada en la que la adquisición de algunos terrenos, aunque la obra o todo lo que corresponda lo hagamos nosotros, se pueda hacer algo público-privado que se pueda utilizar nosotros como Córdoba CF, pero también se puedan hacer instalaciones deportivas para la ciudad de Córdoba. Si pudiéramos hacerlo como la Ciudad Deportiva nuestra, aunque tengamos acordado el suelo privado, si la ciudad de Córdoba está dispuesta a hacer un esfuerzo con suelo suyo hacer algún tipo de intercambio con privados para poder hacer un proyecto superior al que nosotros estamos haciendo y se pueda dar también un servicio a la ciudadanía de Córdoba, pues mejor. Es más complicado, porque seguro que lleva más tiempo, pero bueno, en principio estamos abiertos a cualquier tipo de opción. Si es algo privado, lo haremos, pero si es algo conjunto, pues fantástico.

Volvamos a lo deportivo. Visto dónde está el equipo ¿no ascender directamente sería un fracaso?

No. No sería un fracaso incluso si no asciende el equipo. Estamos en una temporada de consolidación, venimos de ascender de otra categoría. Ahora estamos en posición de luchar por esa primera plaza, pero con los pies en el suelo. Creo que si ascendemos directos pues fantástico. Si ascendemos por medio de play off pues más fantástico también, estupendo, porque además podríamos disfrutarlo con nuestra gente en nuestro estadio ese posible ascenso. Y si no ascendemos, pues tenemos la estructura de equipo necesaria como para poder aportar alguna otra cosa más el año que viene y poder ascender el año que viene o ir a por ello. Creo que este año no sería ningún tipo de fracaso no subir. Otra cosa es que lo que queremos todos es subir, sin ninguna duda, pero de ahí a llamarlo fracaso… Creo que hablamos de cuatro plazas para 40 equipos y nosotros somos un recién ascendido. Es cierto que somos el Córdoba CF y…

"No terminar en puestos de play off sería un fracaso, claro que sí, pero no ascender no lo sería"

Recién ascendido, pero con tres millones de euros de presupuesto.

Sí, pero hay otros que también lo tienen, ¿no? Incluso más.

Solo el Alcorcón o el Dépor y los filiales.

Pero con los filiales vas a competir. El Real Madrid Castilla es el mejor equipo contra el que hemos jugado hasta ahora, sin ninguna duda, y el que más meneo nos ha pegado. El que nos ha pasado realmente por encima fue el Castilla, el resto de equipos no creo que nos hayan pasado por encima en ningún caso. ¿Que vamos a competir? Por supuesto. Pero que sea un fracaso, no lo creo. Otra cosa es la exigencia que nosotros tengamos de puertas para dentro. Me llevaré una desilusión enorme, estaré cabreado un mes y medio, pero de ahí a fracaso…

No entrar en play off sí sería un fracaso.

Eso sí. No entrar en play off sería un fracaso, claro que sí. En estos momentos, habiendo estado 14 jornadas en primera posición, teniendo el equipo que tenemos, no entrar en play off sí que sería un fracaso. Claro que sí.

Relación con la masa social

Esta era una época tradicional en el club de junta de accionistas, un momento para conocer aspectos del club. ¿Habría forma de recuperar algo de ese estilo?

(Ríe) En principio no. Pero creo que hoy en el club a la gente se le escucha más que nunca. Creo que cualquier persona que me escriba a mí por instagram tiene una respuesta inmediata. Has visto que he estado felicitando el cumpleaños a un chaval. Creo que muchas de las cosas que hemos hecho y recupera a la gente que hemos recuperado es por escucharlos. No hace falta una junta de accionistas para escuchar cómo mejorar. Lo que hay que hacer es escuchar a la gente y es lo que hacemos. A lo mejor de las 1.000 que me llegan puedo atender a 15. El resto, pues bueno, son cosas que ya se han hecho o que no tienen mucho sentido. Pero escuchamos a todos. Creo que muchas de las cosas que me ponen a mí el mérito de hacerlas no es mérito mío, sino de escuchar a la gente que ha propuesto cosas. Y unas se pueden cumplir y otras no. Pero hoy en día en una junta de socios, siempre te ríes, porque escuchas las juntas del Madrid o Barcelona, y le dan el micrófono… Eso ya me pasa a mí en mis redes sociales. Es gracioso. Has estado aquí muchos años y ves la tranquilidad que hay en el club, la tranquilidad que nos dan los propietarios, aportan todo lo que tienen que aportar y es necesario y mucho de lo que se ha hecho seguramente sea aquello en que las juntas de accionistas de diciembre la gente pedía y ahora se hacen sin tener junta de accionistas. Creo que incluso minoritarios del club en su momento, que tuvieron en su momento muchas dudas de la llegada de Inifinity y de lo que se iba a hacer, están muy tranquilos y yo me cruzo mucho con ellos. Me cuentan sus cosas y creo que ahora mismo el cordobesismo está tranquilo de que su club se está gestionando, a lo mejor no como ellos piensan al 100%, pero sí que se está gestionando bien.

También lo decía por tema de presupuestos, por ejemplo, o aspectos deportivos que en los papeles se veía reflejada esa información.

Aquí las cuentas están aprobadas, con sus auditorías y se harán públicas. Con unas pérdidas enormes. En estas categorías el déficit es muy importante, por encima de los tres millones o tres millones y medio, este año. Yo creo que uno de los problemas que tienen algunos clubs, cada vez quedan menos, los únicos que funcionan son Real Madrid, Barcelona y Osasuna, el Athletic es un poco más especial. Los clubs deben estar gestionados por una guía, que debe dirigir una persona, que después si lo hace bien pues tendrá los méritos que tenga y si no, tendrá que irse. Creo que actuar en un club de fútbol en régimen de cooperativa, en el que todos tengan su voto, en el que todos tengan que tener la opinión de este, la del otro, pues nos estaríamos equivocando. Al final no tendrías una dirección correcta, sino que estarías atendiendo a uno u otro.

Sería un club asambleario.

Claro. Y creo que eso, como en cualquier empresa, tú delegas la dirección en este señor y aquí lo que él diga o haga. Pero no me meto en lo que haga o qué presupuesto le doy. Si Juanito dice Pedro Pérez o Juan González para que vengan a jugar, son ellos los que lo deciden y no digo absolutamente nada, siempre que entre en los presupuestos correspondientes. Pero las cuentas se ven, son públicas y del resto no soy partidario, en ningún caso, de que sea asambleario, como tú dices. Yo en mi despacho me he dedicado mucho a las cooperativas, tanto agrícolas como de vivienda, y es muy complicado. Yo creo que así estamos bien.

¿Qué valoración hace de la respuesta de la afición?

No estoy orgulloso solo de los resultados del club, sino de haber recuperado a toda nuestra gente. Creo que ya no solo por cuando vienen al estadio, sino por lo que se ve en el ambiente en la ciudad. Cuando voy por las calles de Córdoba, soy de fuera, Juanito es de fuera, vamos los dos juntos por la ciudad, la gente nos trata fantásticamente y está volcada con su equipo. Creo que esto va a ir a más. No vamos a sacar campaña de abonados porque creo que vamos a hacer un gesto para todos los abonados que durante esos cinco meses de campaña larguísima, la sacamos antes de terminar la temporada anterior, ellos apostaron por el club y creo que hay que gratificarles con que el resto de la gente que no apostó en ese momento pues que compre su entrada. Que son baratas, no son caras, pero estamos vendiendo una media de 3.500-4.000 entradas por partido. No puede ser más satisfactorio para nosotros. Siempre lo decía yo, que lo que echo de menos más en el club es no ver el estadio lleno. Es cierto que siempre hemos tenido nuestros 6.000, 7.000, 8.000, pero en un estadio de estos siempre te falta gente. De los abonados te están faltando 2.500-3.000 por partido, pues claro, de 6.000 y pico también faltaban un montón, por lo que un estadio tan grande lo veías vacío, te daba una sensación de vacío. Este año no, este año te da sensación de lleno, gente que no para de animar. El otro día ante el Mérida en ningún momento el equipo bajó los brazos, pero es que tampoco la afición bajó los brazos y te llevaban en volandas. El equipo contra el Pontevedra, en el que se nos criticó celebrar la victoria... Cómo no vas a celebrar la victoria si te expulsan a Gudelj en el minuto 8, con el campo casi lleno, la gente te lleva en volandas, pues claro que lo celebras. Claro que sí. ¿Qué malo es? En ningún caso. Yo, que soy de celebrar, para mí el error sería no celebrar. El día que ganamos en Ceuta me cabreé con el equipo, porque terminó el partido y se metieron los jugadores en vestuarios. Y lo dije: «Haceos una foto, saltad, disfrutad, que hemos ganado en Ceuta y nos mantiene líderes». En un campo en el que el Dépor jugó la semana pasada y mira. Nosotros, llega el líder y lo ganas, pues celébralo. Y me cabreé con ellos. Hemos ganado un partido muy importante y esto hay que celebrarlo y que se note. Y el otro día lo celebramos. Si nosotros celebramos el de Pontevedra, ni te cuento cómo lo celebró el Alcorcón. Pero normal que se celebre, ¿cómo no lo vas a celebrar? ¿Sabes por qué le ha ido bien a Argentina? Porque perdieron contra Arabia Saudí y ha ido más gente a apoyar. En octavos, toda la ciudad en la calle, porque hay que disfrutar y eso es sentimiento. Y eso al final te respalda como equipo.

El Mundial de Qatar

Hablando del Mundial. ¿Qué le pareció?

Creo que ha sido un buen Mundial. Soy de ver partidos. Es cierto que este año ver los de las cuatro de la tarde era más complicado. Pero ha sido muy bueno porque creo que los jugadores estaban en forma y ha sido uno de los beneficios de este Mundial. Todo el mundo dudaba por jugarse en diciembre, pero creo que ha sido un éxito. Otra cosa es ya lo que la gente opine sobre Qatar, los estadios o no sé qué, pero como fútbol, creo que ha sido de los mejores mundiales de los últimos años en cuanto a fútbol. Creo que hemos visto muy buenos partidos. De octavos en adelante todo eran partidazos y eso que en fase de grupos ya hubo buenos partidos. Creo que el más aburrido ha sido el de Argentina-Croacia del 3-0, pero fue también un gran partido de Argentina. Y la final… Quien me diga que le gusta el fútbol y que en su casa ha visto el partido de Argentina-Francia sentado, no me lo creo. Yo estaba en mi casa viéndolo y estaba todo el rato levantándome, nervioso del partidazo que estaba viendo. Todos sacan la parada del Dibu Martínez, pero es que en la siguiente jugada hay una contra de Argentina que no acaba en gol de milagro.

Sobre el Mundial de Qatar: "Al final no hay que hacer mucha demagogia de todo este tipo de cosas. Creo que estos países son países nuevos, que tienen otras costumbres que cada vez se van arrimando más a las nuestras"

¿Y qué opinión le merece que se haya disputado en Qatar?

Yo es que no creo que sea el que se haya disputado en Qatar o no se haya disputado en Qatar. Todos sabemos que ha habido dinero por medio, intermediaciones por medio, pero una vez que lo adjudican, pues esto es como cuando te pitan un penalti que no es y te marcan, qué vas a protestar más. Pues vamos a jugarlo, vamos a disfrutarlo y creo que ha sido muy bien organizado, con grandes estadios, que ha dado visibilidad a ese país, muchísima. Ya la tenía, pero le ha dado más visibilidad. Y tampoco decir mucho más. Al final no hay que hacer mucha demagogia de todo este tipo de cosas, que sí se le da el fútbol para desviar otras atenciones. Bueno… Qué otras atenciones. Yo creo que estos países, que son países nuevos, que tienen otras costumbres que cada vez se van arrimando más a las nuestras y bueno… Creo que todo es cuestión de tiempo. Decir más allá de lo que es el fútbol, yo la verdad es que tampoco he hecho mucho caso. Me he dedicado a ver el fútbol. He visto estadios que me parecían impresionantes. Sabía que quitarían estadios, pero no sabía que el de Lusail, el de la final, se va a quitar por completo. Dicho eso, creo que no ha salido mal el Mundial y esperar ya el siguiente y esperar que nos den a España el de 2030, que el del 82 me pilló muy jovencito.

¿Dónde estará el Córdoba entonces?

Esperemos que esté compitiendo con los mejores en Primera División y que no sea para estar de paso, sino para consolidar un proyecto en el que mantener al Córdoba mucho tiempo ahí. Todavía queda mucho tiempo, estamos en el 2022, quedan muchos años y creo que hay tiempo por delante para hacer un buen trabajo y poder colocarlo ahí. Pero no simplemente para llegar. Como siempre se dice, lo más difícil es después consolidarlo y dejarlo. A mí me encantaría ser un Eibar, con todo el respeto a Eibar, una ciudad que ha estado en Primera mucho tiempo, con los pies en el suelo me encantaría estar 8 o 10 temporadas en Primera División. ¿Que después se bajará? Pues vale, pero ha habido equipos que han hecho eso muy bien. Te pongo el ejemplo de Osasuna, un equipo económicamente muerto, pero que aprovecha su salto a Primera para no volverse loco y ha estado haciendo la goma, baja a Segunda, vuelve a subir a Primera y lo tiene totalmente consolidado, cada vez está más tiempo en Primera porque no hace locuras. La gestión ahora mismo es fantástica, ha acertado con un proyecto deportivo de perfil bajo con Jagoba Arrasate, que es algo en lo que nosotros nos tenemos que fijar. Pamplona y Córdoba son ciudades parecidas y aunque haya una propiedad detrás, no hay que perder la esencia de lo que es el fútbol y tener un criterio sobre el equipo que queremos, no tener un equipo que dependa solo de la propiedad.

Ya tenemos al Córdoba en Primera, así que hay que pedir que El Arcángel sea mundialista.

Eso va a ser más complicado (ríe). Hay estadios muy importantes en España y además la candidatura se comparte con Portugal y algún partido se irá a Ucrania. En la vida debemos ser calmados y saber dónde estamos. Este estadio habrá que hacerlo bonito pero también con acierto. Con el proyecto que hay serían 25.000 espectadores, ya es una capacidad adecuada para el fútbol en Córdoba.

Para terminar, ¿un deseo para el 2023?

Subir a Segunda División y que se consolide lo que hay ahora mismo en cuanto a masa social y a relación de unión entre instituciones, empresas y el club.