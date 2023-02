Córdoba CF - Cultural Leonesa: el partido en cinco claves

No le falta de nada al partido entre el Córdoba CF y la Cultural Deportiva Leonesa, dos históricos que se cruzaron por primera vez hace medio siglo y que andan ahora enfrascados en recuperar el lustre perdido. Ambos miran a la Segunda División como objetivo, a corto o medio plazo, según les sopla el viento. Y ahora les viene de cara a ambos. Lo están pasando francamente mal y se miran el uno al otro con el deseo -y la necesidad- de convertir al otro en su tabla de salvación o, al menos, el asidero para poder sostener un discurso de ambición razonable.

El duelo, en la matinal del domingo (12.00, InSport TV), convertirá El Arcángel en una caldera. Los de Germán Crespo van con todo. Al granadino no le faltan piezas y podrá armar un once sin condicionantes de enfermería. La Cultural se reencuentra con un Córdoba que le destrozó en la ida en el Reino de León (0-3), en un partido impecable de los blanquiverdes. El tiempo ha pasado. Son los mismos, pero más golpeados y con más problemas encima. El partido se las trae.

Cuatro derrotas en casa, una racha inasumible

La racha en El Arcángel no tiene un pase. Cuatro derrotas seguidas -Mérida, Balompédica Linense, Celta B y Real Madrid Castilla- han supuesto un durísimo golpe para el Córdoba en sus pretensiones de ascenso directo como campeón y también para el cordobesismo, que ha visto cómo se desinflaba ante sus ojos una formación que había coleccionado récords formidables durante casi dos años. ¿Qué ha ocurrido para que se produzca esa mutación? Mientras unos apelan a la pizarra y otros al diván -seguro que de ambos ingredientes hay-, lo cierto es que a Germán Crespo le toca tomar cartas en el asunto y solucionar el entuerto.

Parece evidente que entre los muros de El Arcángel se han tocado las teclas del orgullo. Los futbolistas, perplejos ante la deriva de los acontecimientos, tratan de recuperar la versión anterior con algunos protagonistas nuevos. La media docena de jugadores recién llegados está encontrando un panorama inesperado. Con malos resultados es más difícil encajar y el sistema pierde fluidez, espontaneidad y valentía. La actitud debe ser el punto de partida. Luego, todo lo demás. En el parte de bajas hay una fundamental: no estará Dragisa Gudelj, que cumplirá un partido de sanción por su tarjeta en Fuenlabrada. Sin el serbio, la retaguardia se ha resentido. Una de las plazas la tiene Jorge Moreno y la otra parece destinada a José Alonso, aunque Crespo dejó abierta una puerta al joven Geovanni Barba, del filial. El fichaje invernal para la zona, el canario Alberto Jiménez, sigue recuperando la forma con un programa especial de preparación.

Un adversario también en crisis

La Cultural Leonesa marcha en séptima posición, a siete puntos del equipo que marca el límite del play off. Que es ahora mismo el Córdoba CF. Una derrota de los leoneses les dejaría a diez -más el golaverage-; un triunfo les acercaría a cuatro. Se juegan muchísimo, pero su situación no está para tirar cohetes. Si mal van los blanquiverdes, a los culturalistas no les ruedan las cosas mucho mejor. No ganan desde el pasado 15 de enero y han sumado solamente dos puntos de los últimos 15. Su deriva ha sido patente coincidiendo con el mercado invernal. Como visitante presenta un balance discreto: tres victorias, tres empates y seis derrotas. Pero ojo: ganó en Algeciras y Linares; sacó un punto en Valdebebas ante el Castilla y el Riazor contra el Depor.

La meta del equipo que adiestra Eduardo Docampo era pelear por el ascenso. Sin embargo, no ha logrado estar ni una sola jornada de las 24 disputadas entre los cinco primeros. Ahí choca con un Córdoba que, pese a los malos momentos que atraviesa, conserva una posición dentro del pelotón de cabeza. No ha salido de la zona alta desde que arrancó la Liga en agosto del año pasado, siendo líder en buena parte del curso. Le quedan pocas reservas, pero las quiere explotar al máximo. Si gana seguirá en territorio de play off. La Cultu se queda demasiado rezagada si se le va el partido... y puede sentir el aliento de los que escapan del descenso. Mucho cuidado.

Germán, reforzado por los jefes del Córdoba CF

"Germán no se está jugando el puesto el domingo", dijo el presidente y consejero delegado, Javier González Calvo, esta semana a propósito de la continuidad del entrenador en el banquillo blanquiverde. Al respaldo se unió también Juanito, director deportivo, que declaró que el granadino "merece la confianza". El caso es que el panel de resultados negativos tiene a Crespo en el disparadero, con sus correspondientes bandos de defensores y detractores esgrimiendo los tópicos de rigor: ¿Quién garantiza que con un cambio de técnico todo irá a mejor? ¿Qué grado de compromiso tienen los jugadores?

El propio preparador se mostró agradecido a esas muestras públicas de apoyo de los jefes del club. "Después de una racha como la que estamos teniendo, en esto del fútbol sabemos lo que hay, todas las flechas van hacia la misma dirección. Siempre lo he notado así, desde que llegué al primer equipo, que la confianza por parte del club ha sido máxima hacia mi persona, ahora cuando es cuando más lo necesito sigue siendo lo mismo", subrayó en su última comparecencia ante la prensa.

El Arcángel, para bien o para mal

Habrá una entrada excelente en El Arcángel. El club lanzó una promoción de entradas bonificadas para sus socios y el ambiente está garantizado. Hay expectación. El equipo atraviesa su peor momento en los últimos años en casa y el encuentro supondrá un examen para todo el mundo. ¿Qué actitud tendrá la hinchada? No hay que darle muchas vueltas a esto. Lo recordó Javi Flores, uno de los que sabe bien cómo se mueve la corriente en el estadio cordobesista en momentos como el que actualmente se vive.

"Cuando las cosas van mal hay que ponerse en la piel del aficionado y mantener la calma es complicado, yo lo entiendo", dijo el de Fátima esta semana ante los medios. "Llevo muchos años aquí, conozco a nuestra gente y sé que en los momentos malos han estado ahí y no tengo duda de que van a estar de nuevo con nosotros el domingo", expresó con una mezcla de esperanza y deseo. El devenir del encuentro tendrá mucho que ver en qué tipo de resortes anímicos se activan en el aficionados. Marcar primero será fundamental. Ahora bien, habrá que prepararse para todo tipo de escenarios. Ya lo ha advertido Crespo y lo anticipó su valedor, Juanito: "A la afición, más que pedirle, hay que darle".

Willy, el regreso en medio de la sequía

Con los números en la mano, apostar por el cero a cero es una tentación fuerte y justificada. El Córdoba CF solamente ha marcado un gol en las últimas seis jornadas. Lo hizo Juan Villar ante el Real Madrid Castilla (1-2). La Cultural Leonesa no anda mucho mejor: lleva 384 minutos sin marcar. La sequía en ambos es absoluta. Romper con ella es la principal premisa que comparten ambos para opositar al triunfo en El Arcángel.

En el Córdoba CF puede haber una novedad de impacto en la vanguardia. El hombre que marcó por penúltima vez, Willy Ledesma -máximo realizador cordobesista con 9 dianas-, puede tener un sitio ante la Cultural. Ese movimiento se daba por hecho durante esta semana, tras reincorporarse el punta de Torremejía a los entrenamientos después de recuperarse de una lesión que le ha mantenido alejado de la competición durante un mes. Sin embargo, en la sesión de entrenamiento del viernes, el delantero sufrió un fuerte golpe en el tobillo y requirió la intervención del cuadro médico. El dolor fue intenso y la inflamación se notó, aunque Germán Crespo confía en poder tenerle a punto. Su inclusión, dadas las circunstancias, es más importante que nunca. En la semana anterior, en Fuenlabrada, Willy ya estuvo en la convocatoria aunque no salió al césped del Fernando Torres.