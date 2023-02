El Córdoba CF descuenta las horas para otro compromiso de altura en su andadura por el Grupo 1 de Primera RFEF este curso, recrudecido por las exigencias de la mala dinámica, así como por el avance de una fase de la temporada marcada por la irregularidad para los de Germán Crespo, ahora frente a otra final anticipada ante la Cultural y Deportiva Leonesa (domingo, 12.00 horas, InSports TV). Un choque de indudable calibre, para el que el entrenador blanquiverde pone el acento en la parcela mental y emocional. «Va a ser un partido complicado. Hemos trabajado para que se queden aquí los tres puntos, mejorar lo de las últimas semanas, con la confianza de que va a llegar esa primera victoria que todo el mundo deseamos», manifestó el granadino tras la penúltima sesión de trabajo del grupo antes del encuentro.

La «confianza», clave en el cruce

En frente tendrá un conjunto castellano-leonés en horas bajas, con un saldo de cinco encuentros consecutivos sin sumar de tres para poner la otra cara de la moneda en el terreno de rachas negativas que concurrirán durante la jornada en El Arcángel. «Es verdad que estamos pensando en lo que venimos haciendo en las semanas anteriores, intentar conseguir esa primera victoria lo antes posible, ante nuestra afición, en casa, ante un rival que no viene en su mejor momento», apuntó. «Estamos intentado mejorar lo que nos ha faltado, esa intensidad, esa falta de concentración que nos ha faltado en los últimos partidos. Hemos encajado goles que no han sido mérito del rival. Hemos hecho mucho hincapié en mantener la portería a cero. A partir de esa concentración, intensidad, queremos hacer lo que hemos venido haciendo en muchos partidos de la primera vuelta. Necesitamos tener esa tranquilidad si desde los primeros minutos no sale la cosa bien, si no se nos va a hacer el partido largo», afirmó tajante.

El respaldo de la entidad en torno al cuerpo técnico, a su vez, fue destacado por el preparador, agradecido una vez más por la “confianza” depositada en el banquillo pese a la mala tendencia de resultados. «Es de agradecer cuando el club te transmite ese respaldo. Después de una racha como la que estamos teniendo, en esto del fútbol sabemos lo que hay, todas las flechas van hacia la misma dirección. Siempre lo he notado así, desde que llegué al primer equipo, que la confianza por parte del club ha sido máxima hacia mi persona, ahora cuando es cuando más lo necesito sigue siendo lo mismo», subrayó.

Y es que la «confianza» del plantel, en la línea de los recientes compromisos ligueros, sigue siendo la asignatura pendiente a recuperar durante este aciago tramo de la temporada, según confirma Crespo. «Todo son los resultados. Nosotros valoramos, analizamos lo que le puede pasar, intentamos poner los medios para que se olviden estas derrotas. Mentalmente falta un poco, venimos de hacer las cosas muy bien, de tener mucha confianza en ese juego, y eso es lo que he querido transmitir. No se nos puede olvidar lo que nos han hecho disfrutar estos jugadores. Es lo que quiero, que aunque no salgan las cosas bien, están perfectamente capacitados. Tenemos que salir con la misma mentalidad ganadora que teníamos anteriormente. El equipo se ve que tiene ganas, estaría preocupado si viera que entrena y no tiene buenas sensaciones. Si tenemos la suerte de salir enchufados el domingo, adelantarnos en el marcador, nos va a dar esa confianza mentalmente», reconoció una vez más, ambicioso.

Willy Ledesma, duda

La figura del atacante de Torremejía, entre algodones durante el último mes y objeto de alarma durante la sesión de trabajo de este viernes en la Ciudad Deportiva, en la que sufrió un fuerte golpe en su tobillo izquierdo -impidiendo que finalizase el entrenamiento con normalidad-, también fue valorada por el técnico, que confirmó la dolencia del atacante extremeño, aunque con vistas a no peligrar su participación en el choque. «Ha sido un golpe, se le ha inflamado la tibia. Creo que de aquí al domingo va a estar en perfectas condiciones. En el momento que bajen esa inflamación y las molestias, no va a haber ningún problema para la convocatoria», admitió tranquilizador.

Las alternativas ante la ausencia obligada de Gudelj, que cumplirá ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla del curso durante el pasado choque ante el Fuenlabrada, por otro lado, también fueron analizadas por el preparador, que destacó las variantes de José Alonso o Geovanni Barba para paliar la fuga que siempre supone la no disponibilidad del central serbio-neerlandés. «Todavía no está Alberto Jiménez al nivel al nivel físico que nos gustaría, Alonso es la opción máxima, también está Geovanni. Son las opciones que tenemos para cubrir la baja de Dragi. Son jugadores que no están teniendo minutos, pero también estamos seguros que el que tenga la oportunidad de salir en el once nos va a dar la máxima garantía», aclaró.

La afición en el foco

En lo referente al respaldo del cordobesismo, Germán Crespo también quiso aprovechar para realzar su importancia, máxima ante el difícil contexto y la compleja cita dominical que se presenta ante la Cultural. «Tenemos claro que lo vamos a tener. Llegamos en peor momento, pero sabemos que la ayuda de la afición la tenemos siempre. Sería importante eso. Durante los 90 minutos sabemos que tenemos la ayuda de nuestra afición. Al terminar el partido ya puede haber diferentes opiniones. Toda la gente que va a estar aquí el domingo va a querer conseguir esa primera victoria, el poder seguir viniendo al estadio a animar a su equipo, que se mantenga en los puestos de arriba», apostilló.