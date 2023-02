González Calvo: "Germán Crespo no se juega el puesto el domingo"

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, intentó dejar claro el futuro de su técnico este miércoles, a pesar de los resultados del conjunto blanquiverde, que ha sumado cinco puntos de los últimos 27 en juego: "Este domingo no se juega el puesto Germán Crespo", afirmó el dirigente cordobesista, que argumentó que una destitución en caso de derrota "sería ir en contra de todos nuestros actos de los útimos meses y de todo lo que hemos generado, no solo en los tres últimos años, en el que tuvimos que mantener en pie el club, limpiarlo y hacer un proyecto como el que nosotros queríamos". Así, el extremeño justificó que "hacer un movimiento en el banquillo en estos momentos iría en contra de todo lo que tanto la propiedad como yo hemos apostado en estos momentos y hay que confiar en aquello que decidimos hacer por mucho tiempo. Luego, el fútbol nos pondrá a cada uno en su sitio determinado, pero actualmente hay que confiar en este cuerpo técnico, que es el que recuperó a un equipo que estaba muerto, estuvo a punto de meternos en Primera RFEF hace dos años, posteriormente nos sacó del pozo de manera inmediata y luego nos ha mantenido primeros hasta mediados de enero", recordó un González Calvo que reiteró que "es el proyecto por el que nosotros apostamos y hacer cambios de manera inmediata no está en mi cabeza, ni creo que en la de los propietarios ni en la de la dirección deportiva. Por lo tanto, hay que dar confianza a ellos y apoyarlos", insistió.

También se le preguntó a González Calvo si en la fe que se tiene en el granadino interviene el vínculo contractual, por el que el Córdoba CF tendría que abonarle todas las cantidades pactadas hasta el 2026 tras la renovación firmada el pasado octubre en caso de ser despedido en la actual campaña. El consejero delegado del Córdoba CF contestó con una evasiva: "Sabéis que nosotros somos un club en el que trabajamos con el tema económico con presupuestos hechos, ya lo he contado, está hecho el de la campaña que viene, estemos en la cateogría que estemos. Pero no es algo que nos preocupe en demasía el contrato que tiene Germán de si rescinde o no rescinde", aseguró. "Ahora no lo vamos a hacer porque confiamos en un proyecto y sería equivocarnos", insistió, aunque posteriormente declaró que "si llega el momento determinado en el que tenemos que llegar a un acuerdo se hará. No es algo que a nosotros nos preocupe, pero insisto, no estamos en esa ni se nos pasa por la cabeza. De contratos no voy a hablar, porque es entrar en una situción que no es buena para el club ni para los jugadores o entrenador ni para nosotros", volvió a justificar, pero posteriormente recordó que "hay pacto de confidencialidad, por lo que de estos contratos no vamos a hablar de ellos. Pero insisto: el club tiene previsto todo para hacer cualquier cosa. Cuando renueva un contrato con un entrenador por dos o tres años es porque cree a ciencia cierta en esto". Además, González Calvo recapituló lo ocurrido desde la renovación para justificar que "nadie esperaba esta situación de nueve partidos. Nadie. Podías perder tres cuarto partidos, pero que llevemos nueve partidos sin ganar tras haber batido un récord de puntos, no cabe. Sigo teniendo la misma confianza", volvió a insistir, "pero si yo no tuviera previsto cualquier tipo de posibilidad cuando se suscribe un contrato no estaría haciendo bien mi trabajo, por lo tanto, todo está previsto en caso de que lleguemos ahí".

"El que no quiera venir al campo, que no venga"

También se le preguntó al dirigente si le preocupaba el estado de la afición, con mensajes de hartazgo por la situación y, en algunos casos, hsata de desesperación, al punto de cordobesistas que dudan de si ir el domingo a El Arcángel. "El que no quiera venir al campo, que no venga, eso lo tengo claro", contestó tajante, Javier González Calvo. "Si lo que va a venir es a que sea pesimista, pues no lo quiero en el campo. Lo digo así de claro", reiteró, para posteriormente mandar un mensaje de mayor comprensión. "Creo que no podemos pedirle nada a nuestra afición. Siempre los tenemos con nosotros, hemos pasado momentos malos, pero ahora estamos en una competición a la que acabamos de llegar, en la que hemos ido primeros durante mucho tiempo, vamos ahora quintos con todas las aspiraciones a cualquier cosa, no solo a play off", recordó el consejero delegado blanquiverde, que además hizo memoria y explicó que "hace dos semanas, al Castilla lo teníamos empatado y ahora está a siete puntos, ¿quién dice que no puede pasar lo mismo?", se preguntó. "Entonces, yo solo pido que aquel que no confíe en el equipo que no venga, no pasa absolutamente nada. Creo que tenemos una afición lo suficientemente sólida, consolidada y con ganas de ver a su equipo ganar que el que no quiera venir que no venga", insistió. "El resto, a apoyarlo porque los que apoyan han estado en las buenas y en las malas. ¿Qué le vamos a pedir a la afición? Al contrario, ahora nos toca darle ahora y ganar partidos", zanjó el dirigente cordobesista.

Realizando una valoración de la situación del Córdoba CF, Javier González Calvo reconoció que "mentiría si dijera que estos últimos resultados no preocupan, pero también es cierto que hay que tener tranquilidad en estos momentos. En la experiencia que llevo aquí, que aunque sean solo tres años y poco parecen muchos más por todo lo que hemos vivido, creo que también es momento de estar tranquilos, de meditar las cosas y de seguir apostando por la gente que nos ha dado tantas alegrías en los últimos años. En ese sentido estamos tranquilos". El extremeño comentó que había estado "hoy con los jugadores respaldando y dando toda la confianza que tanto la propiedad como el club y la dirección deportiva tienen en todos ellos y creo que necesitamos ganar un partido para salir de esta mala racha que hemos cogido. Pero esta mala racha viene precedida de unos resultados que nadie esperábamos en aquellos momentos y como me preguntásteis hace meses, sigo estando igual de contento con la estabilidad del club, por cómo está y solo necesitamos un buen resultado, tanto del primer equipo como del femenino, que recordemos que también necesita ganar algún punto y seguir confiando en las personas que tenemos, que para eso se renovó a todos en el mes de octubre dentro de la confianza que tenemos y, como decía Juanito el otro día, es porque se lo han merecido". González Calvo realizó un balance de los últimos tiempos y apeló a que "no solo hay que pensar en los resultados de los dos últimos meses, sino en todo lo que sucedió antes del 9 de diciembre, cuando estábamos en primera posición con cinco puntos de ventaja, con un trabajo de mucho tiempo, no solo del año y medio pasado. Parte de ese cuerpo técnico estaba en el equipo filial y son gente de la casa a la que hay que darle la confianza necesaria para que siga haciendo su trabajo", reiteró.

Cuestión de confianza

También se le preguntó al máximo responsable del Córdoba CF cuál era su opinión sobre el problema que tiene el equipo. "No creo que sea un tema técnico", explicó. "Creo que es un tema de pérdida de confianza en un momento determinado. Los once que salen al campo son jugadores y muchos de ellos, todo aquello que nos han dado y de lo que estamos orgullos pues hay una cierta pérdida de confianza. ¿Quién iba a esperar que el otro día en Fuenlabrada perdiera Gudelj un balón que no ha perdido en su vida? Pues lo que hay que hacer es apoyar al jugador, a todos los jugadores y seguir apostando por ellos e intentar que recuperen la confianza lo más pronto posible", pidió. "Y eso se hace ganando un partido, sea de la manera que sea. Da igual jugar bien o no jugar bien, pero lo importante es sacar un partido adelante", deseó el consejero delegado blanquiverde, "pero desde el club, la propiedad, todos, lo que tenemos que hacer es apoyarlos e intentar que salgan de esta cuanto antes. Se tiene que analizar partido a partido, es cierto que en algunos partidos no hemos dado una imagen buena pero también es cierto que hemos perdido algún otro que no teníamos que haber perdido", lamentó, "por fútbol o porque han pasado ciertas cosas", se quejó veladamente. "Estamos donde estamos, gracias a Dios tuvimos unas primeras 15 jornadas en las que logramos muchos puntos y nos permite estar en una posición no tan privilegiada como estábamos anteriormente, pero seguimos estando en fase de play off y con los objetivos que se pueden cumplir perfectamente a final de temporada" y, como ejemplo, desveló que "el otro día me decía Willy que cuando se recogen los talones en la vendimia es cuando se recoge la uva". Por lo tanto, González Calvo volvió a apelar de nuevo a "estar tranquilos, seguir trabajando y apostar por la gente que durante tanto tiempo… Podíamos tener dudas si es un equipo como nos pasaba el año del descenso a Segunda RFEF, un equipo al que no habíamos visto jugar al fútbol o conseguir resultados. Era un equipo aquel en el que no teníamos confianza o no daba la confianza durante la temporada porque iba toda la temporada haciendo la goma pero este equipo sí lo hemos visto ir primero durante mucho tiempo, haciendo buen fútbol y con resultados. Por lo tanto, confiemos en ellos", insistió Javier González Calvo.