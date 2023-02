Un Córdoba CF sin soluciones pierde de nuevo ante el Real Madrid Castilla

El Córdoba CF prolongó su crisis de resultados y de juego y cayó en El Arcángel ante un Real Madrid Castilla (1-2) que se mostró superior prácticamente durante todo el encuentro al conjunto blanquiverde. No solo en el plano individual, sino en el grupal, en el táctico y en el de las ideas, el filial blanco pasó por encima de Córdoba al que se le pudo reconocer el corazón, la garra y la entrega (sobre todo en la segunda parte), pero que estuvo siempre falto de ideas y de soluciones para resolver el problemón que le propuso un Castilla que se adelantó pronto con un gol de Nico Paz, amplió distancias a la media hora de juego con otro tanto de Peter y, antes del descanso, vio cómo el Córdoba CF reducía distancias con un gol de Juan Villar. Baste decir que el mejor jugador del Córdoba CF fue Carlos Marín, que con varias paradas de mérito mantuvo a su equipo dentro del encuentro.

Germán Crespo se entregaba a la experiencia y al conocimiento. El oficio de Juan Villar en la punta de ataque o la de De las Cuevas en la mediapunta, y a la certeza de que el Córdoba CF había funcionado con Javi Flores durante meses, justo antes de su lesión, por lo que la mala racha, más que a la ausencia de Gudelj, se debía a la del centrocampista de Fátima. También daba la banda izquierda a Marco Camus, por lo que el cántabro se convertía en la cuarta apuesta de la temporada, tras la de Simo, Cedric y Adrián Fuentes, ya que en la derecha Christian Carracedo siempre funcionó, salvo una etapa en la que más que perder la confianza, se la hicieron perder.

Por su parte, el Castilla llegaba sin Sergio Arribas, sin Dotor, sin Álvaro Rodríguez… Demasiadas bajas para un Raúl González que recompuso el once con Theo Zidane, Nico Paz y Noel, de la inagotable fábrica (de adquisición) de talento que es el Real Madrid, aunque sin renunciar el mito blanco a su esquema con tres centrales, algo que tradicionalmente se le ha atragantado al Córdoba CF de Germán Crespo.

Atragantado de nuevo con tres centrales

Y se le volvió a atragantar en la primera parte al Córdoba CF. Un equipo que, pese a que el marcador señalaba 1-2 en el descanso, lo mejor que le pudo ocurrir fue precisamente eso, que en el electrónico se le quedara el rival a distancia de un solo tanto después de ver lo que se contempló sobre el césped de El Arcángel. El Castilla fue claramente superior al conjunto blanquiverde, sobre todo en la primera media hora de juego, en la que siempre impidió una salida limpia de balón a los cordobesistas y, por contra, casi siempre la logró desde Mario de Luis. El cuadro local sufrió hasta seis robos de balón en línea de tres cuartos que se tradujeron en varias ocasiones claras para los de Raúl González. Por algo Carlos Marín se convirtió en héroe blanquiverde en ese primer acto, con hasta tres intervenciones espectaculares cuando ya se temía el gol visitante.

El primero de los blancos llegaría a balón parado, con una falta botada por Álvaro Martín que remató de cabeza Nico Paz, que se topó con el poste. El rechazo lo recogió el argentino -hijo del exfutbolista Pablo Paz-, completamente solo, para adelantar a los suyos. El Real Madrid Castilla se hizo dueño del balón y del partido en esa primera media hora, a pesar de que Carracedo llamaba a la rebeldía (el único) e intentaba generar algo para los suyos. El catalán, al menos, logró que el conjunto cordobesista tuviera una mínima presencia en ataque, pero poco más, no tuvo socios. Mientras, Theo Zidane se adueñaba del centro del campo y manejaba a placer el balón y el partido. Pasada la media hora, el Castilla lograba el segundo tanto tras una buena jugada de Vinicius, que conectaba con Peter dentro del área para poner distancia en el marcador ante un Córdoba CF que naufragaba.

De Luis facilita la esperanza blanquiverde

Sin embargo, cuando todo parecía en calma para los visitantes y el Córdoba CF se hundía en un infierno, llegó la luz. Una mala salida de balón de Mario de Luis terminó con este, casi de rebote, en los pies de Juan Villar, quien, en el borde del área recogía el esférico y lo colocaba muy ajustado al poste lejos del alcance del portero madridista, para anotar el tanto de la esperanza para un Córdoba CF que rozó la caricatura en varios instantes del primer acto. Además, la perspectiva mejoraba, ya que a la ausencia de Arribas, Dotor, Álvaro Rodríguez… se sumaba la lesión de Carrillo justo antes del descanso, por lo que el Castilla seguía sufriendo bajas. En esos últimos minutos, gracias al chute anímico del gol, el Córdoba CF recuperó algo de balón e incluso de llegada, aunque sin ocasiones, por lo que la grada de El Arcángel no perdió la esperanza para el segundo acto.

Un segundo acto que cambió poco con respecto a lo visto en la primera parte. Germán Crespo dio entrada a Diarra por Javi Flores y algo de consistencia ganó el Córdoba CF en el centro del campo, aunque seguía sin poder parar el caudal ofensivo del Castilla. De hecho, en el minuto 55, Noel se topó con palo de la meta blanquiverde tras robar Álvaro Martín un balón en el mediocampo y servir al delantero blanco, que se estrelló en la madera. El centro del campo seguía siendo visitante y dos minutos después un disparo cruzado de Álvaro Martín culminaba un ataque blanco que provocaba el silencio en la grada. El equipo de Raúl González seguía funcionando bien y en el minuto 59 veía cómo, milagrosamente, Jorge Moreno salvaba bajo palos (y con la ayuda de la madera) un gol cantado tras un disparo de Vinicius desde la frontal, lo que demostraba que el Real Madrid Castilla seguía siendo superior al Córdoba CF, al que le faltaba algo más que un mero cambio de comodín en el mediocampo. Germán introdujo a Antonio Casas y a Simo, en lo que volvía a ser un cambio de cromo, doble, para jugar con dos delanteros.

Garra cordobesista

Lo que no se le puede negar a este Córdoba CF es el corazón, la entrega que le pone casi siempre. En esta ocasión lo hizo, pero le fue insuficiente. Necesitó más cabeza, más ideas, mejor plan y, posiblemente, menos compromisos (que no compromiso) a la hora de trazar la alineación. Carlos Marín volvía a lucirse ante Nico Paz y, definitivamente, hubo un cambio en el Córdoba CF a 17 minutos del final. El conjunto blanquiverde jugó con tres atrás y la mejoría blanquiverde fue tan evidente como insuficiente. Tuvo llegadas el conjunto blanquiverde a través de Diarra (min. 74), Simo (min. 83) y Antonio Casas (min. 85), así como otro cabezazo de Diarra (min. 87). Pero la más clara llegó a balón parado, con un golpe franco lanzado por Kike Márquez que se estrelló en el larguero (min. 78).

En todo caso, el Córdoba CF nunca logró deshacerse de la sensación de superioridad del Real Madrid Castilla. No solo en lo individual, ganando más duelos directos, robando más balones o logrando más regates, sino también en lo táctico, lo que deja a las claras que este Córdoba CF no detiene su caída y ya se queda en cinco puntos sumados de los últimos 24 disputados. Un ejemplo más, por si hacía falta, de que el problema no estaba en el mercado invernal.