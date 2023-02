El Córdoba CF firma otra negra serie cuatro años después

La derrota del Córdoba CF, el pasado domingo en Fuenlabrada, no hizo sino profundizar en la crisis que sufre el conjunto blanquiverde desde el periodo de noviembre a diciembre, aunque en realidad, la línea descendente del conjunto cordobesista se inició ya a finales de octubre.

A esa línea descendente se sumó posteriormente los problemas generados por el mercado invernal y, todo combinado, ha desembocado en una racha final de dos puntos sobre 18 disputados, es decir, dos empates y cuatro derrotas en las últimas seis jornadas de Liga.

Por lo tanto, en el último 25% de Liga competida, esas seis jornadas sobre las 24 en total, solo fue capaz de arrancar un punto en Matapiñonera, ante el UD Sanse (0-0) y en el Reina Sofía, ante el Unionistas de Salamanca (0-0), saldando con derrotas los otros cuatro partidos: en El Arcángel ante la Balompédica Linense (0-1), el Celta de Vigo B (0-2), el Real Madrid Castilla (1-2) y, la última, en el Fernando Torres, ante el Fuenlabrada (2-0).

Un 2023 nefasto

El 2023 iniciado por el Córdoba CF está siendo, ciertamente, para olvidar, ya que además de esos seis encuentros tiene un séptimo en San Fernando (1-3), en donde logró la única victoria conseguida en este año ante un equipo que entonces estaba inmerso en una profunda crisis, con varias bajas, y estrenando técnico en la figura del exblanquiverde Pablo Alfaro.

Pero centrándonos en esa serie de dos empates y cuatro derrotas en los últimos seis partidos hay que remontarse hasta febrero del 2019 para ver una racha igual o parecida en el Córdoba CF. Entonces, el conjunto blanquiverde militaba en Segunda División A y era entrenado por Rafa Navarro, que no solo no pudo evitar la caída del Córdoba CF a Segunda División B, sino tampoco la descomposición en la que entró aquella plantilla. A ello contribuyó una serie de dos puntos sobre 18 disputados vivida entre febrero y marzo del 2019, de la jornada 26 a la 31 inclusive. El Córdoba CF la inició perdiendo en El Arcángel ante el Granada (1-2) y en su visita a Almería (3-1). Arrancó un punto en casa ante el Málaga (1-1) y volvió a caer por 3-0 en el Francisco de la Hera, ante el Extremadura (en lo que fue un golpe casi definitivo a sus esperanzas de salvación). Volvió a caer en El Arcángel ante el Sporting de Gijón (1-2) y, finalmente, arrancó un punto en su visita a Cádiz (1-1). La racha finalizó con el triunfo blanquiverde en casa ante el Mallorca (3-2) de la jornada 32, que si bien no resolvió sus problemas clasificatorios, al menos puso una pequeña sonrisa momentánea en el aficionado blanquiverde.

En bronce, hace 25 años

Pero en la tercera categoría del fútbol español, sea la actual Primera Federación o la extinta Segunda División B, el Córdoba CF no firmaba una serie tan dantesca desde hace 25 años, exactamente desde la temporada del ascenso a Segunda División A, curiosamente. Entonces, el conjunto blanquiverde firmó una tarjeta de cinco puntos sobre 24 disputados, concretamente, desde la jornada 9 a la 16: empató en su visita al Cacereño (0-0), perdió en El Arcángel ante el Manchego (1-2), empató en casa ante el Granada (1-1) y también en su visita al Algeciras (0-0), para volver a perder en El Arcángel ante el Cádiz (0-1). Arrancó un punto en su visita a Melilla (1-1), perdió en casa ante el Sevilla B (0-2) y volvió a empatar en su viaje a Almería (1-1). La negativa serie terminó dinamitando el puesto de entrenador de Perico Campos, que fue destituido tras esa derrota ante el filial sevillista, siendo relevado por Pepe Escalante, que se estrenó como primer entrenador con aquel empate en Almería. Cuando llegó el relevo en el banquillo, el Córdoba CF estaba situado en el puesto 14, a cuatro puntos del descenso y a nueve de las eliminatorias de ascenso a Segunda División. La historia ya es conocida: el Córdoba CF finalizó aquella campaña en el tercer puesto de la tabla, a solo dos puntos del campeón, el Melilla, y tres puntos por encima del quinto clasificado, el Cádiz. Disputó la liguilla de ascenso a Segunda y regresó al fútbol de plata 17 años después con la victoria en Cartagena.