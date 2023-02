¿Sale el Córdoba CF reforzado del mercado invernal de fichajes?

El Córdoba CF vivió como un vuelco absoluto el mercado invernal de fichajes de la temporada 2022-23. De «ficharemos a dos jugadores sub-23» o «tenemos previsto un mercado tranquilo», la entidad blanquiverde pasó, finalmente, a realizar nada menos que once movimientos en la ventana invernal y cambiar el 25% de su plantilla de cara a la segunda parte de la temporada. Todas las líneas fueron tocadas y la salida de jugadores tuvo todos los condicionantes: desde futbolistas que solicitaron la renovación y ante la negativa del club pidieron la marcha, hasta otros que fueron clara apuesta el pasado verano con contrataciones de larga duración, que meses después quedaron en una rescisión exprés. Así, ninguno de ellos «pidió salir» como quiso transmitir el club blanquiverde, sino que se adaptaron a lo que pretendía el Córdoba CF. En unos casos, no renovar, lo que provocó la marcha de unos. Y en otros casos, directamente, hacer hueco a fichajes, para lo cual había que forzar salidas. Lo que está claro es que el Córdoba CF ha sido uno de los protagonistas del mercado invernal en la Primera Federación de la campaña 2022-23. Un mercado muy extraño y en el que es más que discutible afirmar que el Córdoba CF se haya reforzado, ya que algunas zonas del campo, aparentemente, incluso podría haberse debilitado con respecto a la plantilla que había el 1 de enero.

Las caras nuevas

Comenzando por los fichajes y cronológicamente, el primero en llegar fue Antonio Caballero, mediocentro defensivo procedente del San Fernando y al que Juanito ya pretendió la pasada primavera. Natural de Martos, Antonio Caballero llegó a militar en las categorías base del Séneca, pasando por clubs como el Lucena, el Elche Ilicitano, el Badajoz, el Castellón o el Mirandés, entre otros. Centrocampista de calidad no exento de sacrificio físico, Caballero jugó la primera parte de la temporada psada en el UCAM Murcia y la segunda en el San Fernando. Entre ambos, disputó 31 encuentros de Liga, 23 de ellos como titular para sumar casi 2.000 minutos de competición. En la actual campaña, el jienense también era indiscutible en el conjunto azulino, con 15 encuentros, 13 de ellos como titular y 1.126 minutos de competición.

También para la medular llegó Armando Shashoua, que siendo jugador sub-23 llegó a la entidad blanquiverde con ficha del filial. Jugador de alto nivel técnico, Shashoua nació en Londres hace 22 años y se formó en las categorías inferiores del Tottenham Hotspur, donde llegó siendo niño. Allí pasó cerca de doce temporadas en las diferentes categorías del conjunto londinense. Posteriormente, dio el salto al fútbol español al firmar por el Atlético Baleares en el mercado invernal de la temporada 2019-20. Centrocampista técnico, el inglés está llamado a combinar su participación, principalmente, con Javi Flores, y llega cedido por el Ibiza, de Segunda División, hasta final de temporada.

El tercer fichaje del Córdoba CF fue Alberto Castaño, Canario, extremo derecho de 33 años que firma hasta junio del 2024 tras rescindir con el Atlético Baleares, su club en los últimos cinco años y medio. Canario dispone de una sólida trayectoria en la categoría de bronce como aval, habiendo desarrollado la totalidad de su carrera en la misma, con 350 encuentros de balance. En el extinto formato de la Segunda División B, el atacante de Palencia fue un fijo en prácticamente todas las escuadras de las que participó, con paso por el propio club palentino -lanzadera inicial-, el Espanyol B, el L’ Hospitalet, Sestao River, Ebro, Toledo y finalmente Atlético Baleares, en el que desembarcó durante el mercado invernal de la 2017-2018, siendo también el club con el que vivió la transición a la nueva Primera RFEF.

¿Cree que el Córdoba se ha reforzado bien en el mercado invernal de fichajes para pelear el ascenso directo? Sí 1

No 3

Me falta un central 1

Me falta un delantero 0 Votar

La cuarta incorporación del Córdoba CF en este mercado llegó para reforzar la otra banda, la izquierda, con la llegada en calidad de cedido de Marco Camus, extremo zurdo sub-23 (21 años tiene) procedente del Racing de Santander, de Segunda División, club con el que renovó recientemente hasta junio del 2025. Después de pasar por todos los escalafones inferiores del club cántabro, Camus ha jugado 71 partidos de liga con el primer equipo, 22 como titular, y ha marcado dos goles. Después de jugar 30 partidos la temporada del ascenso a Segunda (en la 2021-22), esperaba tener un mayor protagonismo en esta, pero su presencia quedó reducida a la marginalidad desde la llegada al banquillo cántabro de José Alberto, que apenas ha dado minutos al joven extremo cántabro, que antes de la llegada del técnico asturiano tampoco tuvo mucho protagonismo en el Racing, con el que sumó 646 minutos en esta temporada.

La quinta y última incorporación, ya sobre el límite horario y tras caerse la operación para fichar a Stefan Scepovic, fue la de Juan Villar, que a sus 34 años quedó libre de la SD Huesca y firmó por la entidad blanquiverde hasta el 30 de junio. El atacante de Cortegana se puede considerar más un extremo o segundo punta que un delantero, por lo que también ahí la dirección deportiva blanquiverde ha modificado su idea y su objetivo inicial. De un delantero centro «diferente», como Sergio Benito, quiso cambiar a un delantero centro «tanque» como era Stefan Scepovic y al caerse la opción del serbio, el club blanquiverde fue a lo que ofrecía el mercado: un segundo punta o jugador de banda como Juan Villar.

Seis tuvieron que marcharse

En lo que se refiere a salidas, el Córdoba CF dijo adiós nada menos que a seis futbolistas por diferentes motivos: desde jugadores con los que no se contaba a pesar de ser, algunos, claras apuestas de futuro hace apenas seis meses, hasta futbolistas que deseaban una renovación y ante la negativa del club de El Arcángel solicitaron la marcha al disponer de buenas ofertas. Así, nadie «pidió salir» de inicio en la entidad blanquiverde y solo algunos de ellos lo hicieron cuando se encontraron la negativa a la renovación.

Entre esta última concepción se encontraban José Cruz y Álex Bernal. El central cordobés pretendía seguir como blanquiverde, pero no así el Córdoba CF, por lo que planteó la oferta que le puso sobre la mesa el UCAM Murcia de Jorge Romero, con dos años y medio de contrato, aumentando significativamente sus emolumentos. Un caso parecido fue el de Álex Bernal, que ante la imposibilidad de continuar como blanquiverde se marchó al Eldense, primer clasificado del Grupo 2 de Primera Federación. Con José Cruz y Álex Bernal se marchaban, paralelamente, dos de los símbolos del ascenso a Primera Federación en Mérida y dos de los futbolistas más queridos por los cordobesistas.

Algo parecido ocurrió con Adrián Fuentes. El atacante madrileño no respondió la pasada primavera a una oferta de renovación por parte del Córdoba CF y posteriormente, ya en enero, planteó una oferta del Castellón, segundo clasificado del Grupo 2 de Primera Federación, que no solo le daba dos temporadas y media de contrato, sino que le doblaba la ficha que tenía en el Córdoba CF. ¿Pudo volver a la carga con la renovación el Córdoba CF el pasado verano? ¿Pudo el jugador arriesgar y aguantar hasta el próximo verano, para con un play off o ascenso en el bolsillo tener aún más opciones de futuro? Nunca se sabrá.

La cuarta salida fue significativa, ya que Sergio Benito era una de las grandes apuestas de la dirección deportiva el pasado verano. Delantero sub-23 que había tenido alguna temporada reseñable, el Córdoba CF se volcó con él y le firmó nada menos que tres temporadas hace poco más de cinco meses. Tras no tener protagonismo por el buen momento de Antonio Casas y Willy Ledesma, el delantero madrileño rescindió su contrato con la entidad blanquiverde para marcharse al Wisla Cracovia, de la Primera polaca, tras marcar un solo gol como blanquiverde y no dejar apenas recuerdo.

Algo parecido ha ocurrido con la quinta salida, la de Ramón Bueno. Podría decirse que fue el primer mediocentro defensivo puro que fichaba la dirección deportiva del Córdoba CF en al menos tres años. Y la aventura no pudo salir peor. La entidad blanquiverde le firmó hace unos meses un contrato de dos años, pero el de Burriana no pudo corresponder a causa de las lesiones, un problema que podía ser previsto ya el pasado verano, ciertamente. El caso es que Ramón Bueno se marchará cedido al Fuenlabrada después de competir solo 142 minutos con la camiseta blanquiverde.

Y, finalmente, la sexta salida. Cedric Teguia apenas tuvo la confianza de Germán Crespo y el Atlético de Madrid atendió la petición del Córdoba CF para cortar su cesión y volver a editarla en otro equipo. Su destino probable, el Intercity, que lucha por la salvación en el Grupo 2 de Primera Federación El extremo hispano-camerunés se marcha tras jugar solo 328 minutos y sin cumplir las expectativas por las que el Córdoba CF solicitó su cesión al club colchonero el pasado verano.

Lo que no pudo ser

En el camino quedaron las aspiraciones del Córdoba CF de reforzar el eje de la defensa tras la marcha de José Cruz. En El Arcángel pretendieron hasta el último momento al cordobés Adri Castellano, pero la Ponferradina no permitió la salida del central y lateral zurdo, por lo que se entiende que José Alonso pasará de cuarto a tercer central de la plantilla y su lugar lo ocupará Geovanni Barba, joven defensa del filial, firmado por Juanito el pasado verano y que pasó por las canteras del Real Madrid, el Málaga y el Betis, un jugador al que el gaditano le tiene bastante fe.

Tampoco en la delantera llegó el delantero previsto, Stefan Scepovic y, en su lugar, llegó Juan Villar. El tema de Scepovic merece un capítulo aparte, pero es obvio decir que el fichaje realizado por el Córdoba CF para la delantera no era su primera opción, ni tan siquiera la segunda, y se realizó impelido por la presión de la finalización del mercado, a las 00.00 del martes.

Así, la plantilla del Córdoba CF para la segunda parte de la temporada 2022-23 queda conformada por los siguientes jugadores: Carlos Marín, Felipe Ramos, Pablo Picón, José Ruiz, Carlos Puga, Jorge Moreno, José Alonso, Dragisa Gudelj, José Manuel Calderón, Ekaitz Jiménez, Antonio Caballero, Youssouf Diarra, Javi Flores, Armando Shashoua, Christian Carracedo, Canario, Kike Márquez, Miguel de las Cuevas, Simo Bouzaidi, Marco Camus, Antonio Casas, Willy Ledesma y Juan Villar. 23 jugadores a los que habrá que añadir algunos elementos del filial que deberán tener más protagonismo en esta segunda parte de la temporada, como el central Geovanni Barba o el centrocampista Cristian Delgado.