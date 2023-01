El Córdoba CF y el mercado: Juanito hace autocrítica

El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez Juanito, protagonizó este miércoles una comparecencia plena de autocrítica por la manera en la que los componentes del club blanquiverde «jugadores, cuerpo técnico y dirección deportiva» -puntualizó-, han manejado el actual mercado invernal de fichajes. «Creo que se le ha dado demasiado bombo a la salida de jugadores», se lamentó el gaditano, por lo que aseguró que «hay que reconocer que nos hemos equivocado todos con el manejo de esta situación, en tiempo y formas». Además, advirtió que no se han manejado «con más discreción el mercado de jugadores» y que «si los futbolistas reciben ofertas, no pasa nada por escucharlas, no hay que tener preocupación por ello».

«Todos cometemos errores y no pasa nada», reiteró el director deportivo blanquiverde cuando se le preguntó por las palabras de Germán Crespo, el pasado domingo, tras la derrota ante la Balompédica Linense. «Hemos manejado mal los tiempos, tanto jugadores como cuerpo técnico y nosotros», en referencia a la dirección deportiva cordobesista. «Cada situación de cada jugador hay que manejarla de manera individual y está en su derecho de pedir salir porque considere que tiene una oferta importante o por cualquier motivo», admitió el gaditano, que también comentó que «es diferente cuando nosotros no queremos contar con ellos y hay que darle salida», algo a lo que también «hay que dar normalidad». "Lo más importante es la unión del grupo", afirmó Juanito.

Interés en Canario, del Atlétic Baleares

Una ficha sénior que también se utilizará como opción para el puesto de extremo izquierdo, una posición para la que ha sonado Canario, jugador del Atlétic Baleares. «Canario es un jugador que gusta, no lo vamos a negar, pero hay muchos más jugadores», aseguró el director deportivo blanquiverde. «Con la ficha que se nos abre de con la marcha de José cruz sí que podemos incorporar un jugador. Está jugando en su equipo y no es fácil que salga. Hay jugadores en similar situación y otros más jóvenes, que juegan en filiales que, aunque estén en categoría inferior, tienen capacidad para reforzarnos en el ese puesto», advirtió el gaditano, indicando de esta manera que tiene muchas opciones abiertas. De hecho, en este mismo momento, descartó la salida de Cristian Delgado a otro equipo de inferior categoría y le remitió a que reforzaría al filial y también estaría a disposición de Germán Crespo.

Lo que sí parecía descartar o tener muy lejana, es la opción de incorporar a otro centrocampista, posibilidad que tenía muy presente hasta hace unos días. «Siempre que pudiera venir un jugador que nos mejorara de largo, sí que podríamos tener las puertas abiertas» a ese centrocampista, indicó Juanito. «A ver cómo lo digo: no vamos a firmar un jugador que simplemente nos complemente un poco. Si viniera, tiene que ser una opción muy muy interesante», por lo que admitió que «ha habido muchos cambios con respecto a lo que pensábamos en un principio».

José Alonso

«Si abandonaba la plantilla un jugador no sub-23, podíamos hacer otras cosas», reconoció el director deportivo cordobesista, abriendo con ello el capítulo de salidas de nuevo. Entre ellas, una posible aunque nada fácil sería la de José Alonso, con interés de varios equipos por hacerse con sus servicios. «No nos ha llegado que quiera salir», afirmó Juanito, que reconoció que «sí nos ha llegado que tiene equipos interesados, pero no ha sido como el caso de Bernal o Fuentes o Cruz, que sí han pedido salida. En ese sentido no sabemos de él que pida marcharnos. Pero aprovecho para decir que tenemos que tratar esto con normalidad», reiteró. Una hipotética salida del central onubense abriría mucho las opciones en el mercado del Córdoba CF, a pesar de que la entidad blanquiverde confía muchísimo para el puesto en Geovanni Barba, central del segundo equipo cordobesista. «Hay dos que están jugando. Gudelj y Jorge -Moreno-. Con la salida de José Cruz nos quedamos con José Alonso y Geovanni, que ya estaba participando con el primer equipo», explicó Juanito, que recordó que Barba «estuvo en canteras como las del Madrid o el Málaga y tiene experiencia en jugar en esta categoría. Había caído en barrena y aquí lo hemos recuperado», valoró Juanito, que confía ciegamente en el joven central del filial: «Si le damos oportunidades estoy seguro de que rendiría a un gran nivel», aseveró.

El caso de Adrián Fuentes

También hizo un análisis en profundidad Juanito sobre el caso de Adrián Fuentes. «A Fuentes se le hizo una oferta la pasada temporada», recordó, «y ellos están en derecho de no atenderla». El dirigente blanquiverde desveló que le ofreció a su agencia una temporada más «pero decidieron que querían continuar, arriesgar un poco y en este sentido sé que hay jugadores sin contrato, pero los tiempos mandan», por lo que en la actualidad «su participación no es tan favorable como para que nosotros nos sentemos en este momento a una renovación. No digo que en adelante, si logra ser más importante en el equipo, no nos sentemos», comentó Juanito, reiterando que «los tiempos» son importantes y que debe esperar, un concepto con Adrián Fuentes que también vale para la renovación de José Manuel Calderón: «Aspiramos a ser campeón, aspiramos casi como obligación a play off, pero igual no jugamos play off y no me puedo precipitar en las renovaciones. Hay que dejar correr los tiempos y asegurarnos ese play off con más seguridad», reconoció el director deportivo del Córdoba CF para esa renovación de Calderón o una hipotética ampliación del contrato de Fuentes en caso de continuar en el club. En todo caso, el lateral zurdo tiene una ampliación automática por una temporada por partidos jugados, que cumplirá en pocas jornadas, ya que es «un jugador que por sus condiciones ojalá podamos tener muchos años en Córdoba. Tanto en esta categoría como en otra superior nos va a rendir», afirmó.

"Se me caería la cara de vergüenza"

Volviendo a Adrián Fuentes, Juanito declaró que cree que «puede aportar muchísimo en el Córdoba CF. Si miras los minutos jugados, sus estadísticas son buenas por minutos jugados, pero creemos que es joven, no es como el caso de José Cruz», que tiene 34 años y «si le facilitamos la salida es porque entendemos que no podemos pedir nada por un jugador con esa edad y no está en mercado". Así, Juanito entiende que el de Adrián Fuentes «es un caso diferente. Puede explotar en cualquier categoría, puede jugar y aquí su participación no es excesiva, pero en la dirección deportiva creemos que no nos podemos desprender de él gratuitamente y podemos reforzar a otro equipo, cruzarnos en play off y nos puede vacunar aquí y se me caería la cara de vergüenza si nos hace un desaguisado. Han salido informaciones con una cantidad que entendemos que es razonable. Si el jugador tiene una oferta podemos escucharla pero, no podemos dejar no podemos dejar que se vaya gratis».