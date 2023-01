El Córdoba CF o la importancia del jugador número 17

La tercera derrota en el Córdoba CF trajo marejada. No porque la afición tomara a mal el contratiempo, consciente de la buena temporada de los blanquiverdes, que con uno de los tres presupuestos más altos de la categoría (filiales aparte), está cumpliendo con lo que la economía marca: el Córdoba CF ha de estar, como mínimo, en play off a final de temporada, pese a que este equipo no es el del primer mes y ya a partir de la visita al Castilla dejó ver sus problemas, que también los tiene.

Pese a esa buena primera vuelta en líneas generales, el horizonte no se presenta despejado y poco tiene que ver con el mercado invernal de fichajes, ya que la dirección deportiva blanquiverde demostró la pasada temporada su capacidad para montar un proyecto de ascenso desde los sótanos del fútbol español y, con algún debate, también organizar otra plantilla para una categoría más exigente en busca del fútbol profesional. Más allá de algún argumento en contra, que los podría haber legítimamente, el plantel de este Córdoba CF responde en general a las expectativas. Aunque hay algunas dudas: unas por la gestión de plantilla y otra por la necesidad de modificarla, avistada ya en octubre y noviembre.

Tercera derrota en casa

En lo que respecta a lo segundo, habrá que esperar al 1 de febrero y comprobar cómo queda este Córdoba CF. En lo que se refiere a lo primero llamaba la atención que tras sufrir la tercera derrota en El Arcángel en lo que se lleva de temporada (cuando el coliseo ribereño resultó inmaculado la pasada temporada), Germán Crespo señalara directamente al mercado invernal de fichajes y llegara a dudar de la profesionalidad de alguno de sus jugadores. La primera derrota, ante el Sanse, el técnico blanquiverde la achacó a la «falta de concentración» de sus jugadores. Tras la segunda derrota, ante el Mérida y pese al 1-0 tempranero con gol de Simo, Crespo aseguró que la remontada romana en El Arcángel se debió a que a sus jugadores «les faltó tener más tranquilidad, hemos tenido la suerte de adelantarnos pero hemos estado precipitados».

Ahora, la tercera derrota ante más de 13.000 espectadores, y de nuevo en el descuento -como ante el Sanse-, vino provocada porque no dispuso de toda su plantilla con «los cinco sentidos» para abordar el duelo ante los balonos. «Hay jugadores con ofertas de otros clubes, ofertas importantes. Quiero gente que quiera estar aquí, que cuando los saque lo vayan a dejar todo. No quiero meter a alguien que está pensando en salir, te crea esas dudas». Dudas que no tuvo el entrenador del Córdoba CF para meterlos en la lista de convocados para el encuentro o para hacerlos calentar, incluso, durante más de un cuarto de hora en la banda. Sin embargo, sobre otros aspectos del juego y de partido no argumentó Crespo. Como por el cambio de Carlos Puga, justo cuando acababa de protagonizar la mejor acción ofensiva de su equipo. O por la retirada de Carracedo, el jugador más constante en ataque de toda la primera vuelta, pese a alguna suplencia incomprendida desde la grada dictada por su técnico. De hecho, reconoció que la expulsión de Simo fue vital para la derrota, pero lejos de censurar la falta de picardía, la irresponsabilidad y el pecado de juventud de su futbolista que desembocó en la roja, se limitó a remarcar que la expulsión era «injusta» y poco más. Las tres expulsiones sufridas por el Córdoba CF en esta campaña han sido de jugadores jóvenes: Gudelj (25 años), Simo (23 años recién cumplidos) y Cristian Delgado (21 años, también recién cumplidos).

Los dos casos

Así, se fijó en José Cruz y Adrián Fuentes. Ha admitido el entrenador del Córdoba CF, de puertas para dentro, que no entiende que el central cordobés y otros pretendan marcharse. Con 34 años, una oferta de más de dos años, sin planteamiento de renovación de su actual club y con solo siete partidos jugados en esta primera vuelta Cruz ha sido, precisamente, profesional y, a su pesar, se busque la vida. Solo en Liga, el defensa había jugado a estas alturas la pasada temporada 15 partidos. Cruz parece aceptar el juego del fútbol y pese a preferir seguir de blanquiverde capta el mensaje y aspira a seguir con su carrera en otro equipo en el que pueda jugar más minutos y más tiempo. Algo parecido ocurre con Adrián Fuentes, el jugador número 17 de este Córdoba CF por minutos jugados, 353, en los que ha marcado dos goles: los mismos que Miguel de las Cuevas (716 minutos) o Carracedo (1.528 minutos) y con cuatro titularidades: una menos que el ya rescindido Álex Bernal, nueve menos que Simo o, precisamente, tres menos que el propio José Cruz. Y ello, pese a tener delante hombres en banda que no han respondido, llámese Cedric o el propio Simo, mucho más irregular que la pasada campaña en Segunda RFEF. El central, por el contrario, sí disfrutó de tres titularidades más que el atacante, a pesar de competir por el puesto con un coloso como Gudelj y con otro jugador serio, en líneas generales, como Jorge Moreno.

Por lo tanto, Germán Crespo intentó convencer a unos y a otros de que la derrota llegó por dudar de la seriedad del jugador número 17 de la plantilla o de su tercer central. Pero nada habló de la gestión de partido, del propio plantel o del problema que arrastra en la banda izquierda. O de la manera en la que maneja el frente de ataque, con un jugador franquicia como Antonio Casas.

En una cosa parece estar de acuerdo con su afición y hasta con la prensa: que se acabe ya el mercado invernal de fichajes y así se podrá debatir sobre partidos, como la segunda parte en el Alfredo Di Stéfano o Ferrol o de aquella regla no escrita, tan futbolística, que afirma que «lo que no has conseguido ganar 85 minutos no lo pierdas en el 90».