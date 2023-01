Germán Crespo: "Quiero gente que quiera estar aquí"

La falta de acierto. Esa fue la principal premisa extraída por Germán Crespo, técnico del Córdoba CF, una vez sellada la derrota ante la Real Balompédica Linense en El Arcángel (0-1), como un broche agridulce a la primera vuelta del campeonato, a la par que una cita que deja muestras significativas más allá de lo deportivo. Con un ojo en el calendario, aunque con otro en el mercado de fichajes, de esta forma, el preparador reconoció que no dispuso de toda su plantilla con “los cinco sentidos” para abordar el duelo ante los balonos. “Hay jugadores con ofertas de otros clubes, ofertas importantes. Quiero gente que quiera estar aquí, que cuando los saque lo vayan a dejar todo. No quiero meter a alguien que está pensando en salir, te crea esas dudas. Eso te limita en los temas de los cambios”, admitió tajante.

Más allá de la figura de José Cruz, una de las posibles salidas en la presente ventana invernal, el granadino también confirmó la situación de Adrián Fuentes, igualmente sin minutos en el choque frente a los blanquinegros y con ofertas sobre la mesa para abandonar el club. “Es un jugador que ha tenido minutos y oportunidades, pero si un día o dos antes te llega con que le ha llegado una oferta, pues al final te crea esa duda. Cómo lo metes. El club lo tiene claro. Lo de Álex Bernal es diferente, tenía menos minutos y lo hemos creído conveniente. A lo mejor otros jugadores no pueden tener esa salida o no se la vamos a dar”, indicó. “Hay jugadores que tienen pensamiento de salir y a lo mejor no están con los cinco sentidos en el club, por eso no están jugando, son jugadores que no puedes contar con ellos porque no están con los cinco sentidos en estar con nosotros”, apuntó.

En esa línea de fichajes, aunque desde el prisma opuesto, el técnico también subrayó la buena adaptación de Antonio Caballero como una de las pocas notas positivas sacadas del duelo ante el cuadro linense. “Ha estado muy bien, ha dado equilibrio. Sabíamos que el peligro de la Balona iba a ser buscando las contras por banda y entre líneas. Nos ha dado estabilidad, con las vigilancias, defensivamente ha estado bien. Con balón también ha hecho lo que tenía que hacer. Para ser su primer partido, que siempre es difícil, ha sido el jugador que buscábamos, se ha demostrado que va a ser un jugador que va a dar muchas cosas al equipo”, aseguró.

La expulsión de Simo, clave

Para Germán Crespo, la roja directa a Simo Bouzaidi fue una de las indudables claves a destacar del encuentro, síntoma del cambio de dinámicas aunque también objeto de la polémica. Tras analizarla una vez cerrado el encuentro, el preparador la catalogó de “injusta”. “Salvo los primeros 15 minutos, que no hemos salido bien, ya que hemos tenido un ritmo lento, no hemos generado nada. Creo que a partir del minuto 20 hemos dado un paso adelante, le hemos dado más criterio al balón. Luego ha llegado la expulsión, que una vez más nos pone con un jugador menos con muchos minutos por delante. Para mí una expulsión injusta, ha habido un forcejeo, lo hemos visto ahora tranquilamente en el vestuario. A pesar de tener un jugador menos, el equipo que ha querido ir a ganar el partido ha sido el Córdoba, el que más ocasiones ha generado. En el fútbol, si no realizas tus ocasiones estás expuesto a lo que ha pasado este partido, que lleguen una vez y se lleven los tres puntos”, zanjó.