El Córdoba CF descarta la salida de José Cruz y pide tiempo a Álex Bernal

Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, habló este martes en La Jugada, de Canal Sur, sobre el mercado invernal de fichajes que afronta el club blanquiverde y sobre la situación del mismo, tanto en lo que se refiere a posibles salidas del conjunto cordobesista como de las llegadas al mismo.

Sobre el primer aspecto, a González Calvo se le preguntó por las hipotéticas salidas de Álex Bernal y José Cruz, sobre las que declaró que «son fechas normales en las que los jugadores que han jugado menos tiempo pidan poder salir», pero avisó de que «el Córdoba CF tiene su patrimonio, que no es otro que sus jugadores y su afición, por lo que no los vamos a dejar salir, salvo que lo igualemos o lo mejoremos. Lo que no vamos a hacer es despatrimonializarnos, salvo que tengamos un sustituto», ante las posibles salidas del central y del centrocampista.

"Álex Bernal es muy honrado"

González Calvo aseguró que «Álex -Bernal- es muy querido. Es una persona muy honrada y lo primero que hizo fue venir a contarnos» la oferta que tenía del Eldense, líder del Grupo 2 de Primera Federación y que lo que pretendía era renovar con el Córdoba CF, aunque fuera perdiendo dinero. «Le dijimos que estudiaremos la situación, que nos diera unos días para encontrar a alguien de su categoría» y, si fuera así, «no íbamos a tener problema», ya que el deseo del sevillano, la de ampliar su contrato, es inviable para el club. «Termina contrato en junio y no podemos garantizar la renovación a nadie de sus contratos», afirmó el consejero delegado blanquiverde. De hecho, ante la posible urgencia que pueda tener el jugador para aceptar la oferta del Eldense ante la imposibilidad de renovar por el Córdoba CF, González Calvo llamó a la tranquilidad al futbolista. «Creo que en estas circunstancias, siendo el jugador que es, debe estar tranquilo, porque todos los clubs buscan buenos jugadores y creo que podrá esperar un poquito, porque habrá más equipos interesados en él», defendió el dirigente, que justificó su argumento en que «no vamos a correr por traer a alguien, sino que lo traeremos por mejorar, sin hacer las cosas deprisa y corriendo. No traeremos a alguien por el hecho de que se quiera ir un jugador. Los contratos están para cumplirlos».

"No es un mercado fácil"

González Calvo, además, recordó que el de invierno «no es un mercado fácil. Hay muchos equipos buscando jugadores. Nosotros siempre trabajamos con bastante tiempo y tenemos visto casi todo y los buenos jugadores están jugando en categorías superiores, por lo que incorporarlos a un equipo en dinámica positiva es complicado», se quejó. Asimismo, el extremeño quiso mandar un mensaje de «tranquilidad», y deseó «acertar en lo que pueda venir y, si no, nos quedamos como estamos y ya está», zanjó.

El caso de José Cruz «es algo totalmente diferente», según el consejero delegado del Córdoba CF, ya que «jugó el domingo, un gran partido, es cordobés y tiene aquí su casa». Para González Calvo es «normal que el hombre quiera jugar y si ve que no juega en este club» pretenda marcharse, «aunque creo que queda aún temporada por jugar y ha sido una pieza básica para nuestro entrenador y creo que José tiene mucho que decir todavía», aseguró. De hecho, el dirigente comentó que le «encantaría» que el central cordobés «se quede en la casa».

"José Cruz, un caso diferente"

En cualquier caso, González Calvo reiteró que «el de José Cruz es un caso totalmente diferente al de Álex Bernal», dejando entrever que, mientras que al sevillano sí se le dejaría marchar tras no querer darle la renovación y encontrarle un sustituto, el cordobés tendría más complicado salir de la disciplina del Córdoba CF en este mercado invernal, cuando ambos cumplen contrato el próximo 30 de junio.

Pese a los casos presentados nada más iniciarse el 2023, González Calvo declaró en el programa que «parte del trabajo de la dirección deportiva es tener a la gente cómoda y hacerle ver que no habrá un sitio mejor que aquí», algo que no se ha logrado con el central y el centrocampista. Pese a ello, el dirigente explicó que van «a intentar que para todas las partes sea algo bueno. Si se tienen que quedar es porque confiamos en ellos y el club les va a dar mucho. Tampoco vamos a tener un jugador por tenerlo y no abrirle las puertas. Si encontramos ese sustituto en el mediocentro, con Javi -Flores- entre algodones y Cristian -Delgado- que fue expulsado, por lo que tenemos que pensar las cosas con tranquilidad y si hay que dejarlo marchar, pues sí, pero tampoco queremos gente que no esté cómoda en el club, aunque también hay que respetar los contratos. Siempre que tengamos un sustituto que pueda cubrir su puesto», Álex Bernal podrá marcharse al Eldense, explicó un González Calvo que admitió que si el futbolista «no tiene el respaldo suficiente de la parte deportiva, considera moverse porque le garantizan más años de contrato. Eso es ley de vida».

«Vamos a estar tranquilos. El equipo está compitiendo bien y no tiene carencias importantes», aseguró el consejero delegado del Córdoba CF, que aseguró que el club se moverá si «en los 18 partidos jugados vemos que nos falta algo en el equipo para seguir compitiendo en el nivel que tenemos, no porque nos apriete el Madrid Castilla o el Alcorcón» en la clasificación.