Córdoba CF - Linares Deportivo: el partido en cinco claves

Se mire por donde se mire, es un partidazo. Lo mejor que a día de hoy se puede ver en la Primera Federación, una categoría que precisa de escaparates como los que El Arcángel proporcionará este domingo con el duelo entre el Córdoba CF y el Linares Deportivo. Los blanquiverdes abordan el encuentro con el hambre de siempre y un estímulo extra: borrar la imagen que dejaron en la Copa del Rey ante el Cacereño, que les eliminó con un marcador rotundo (3-0). La Liga es otro asunto. La prioridad, según subrayó nada más concluir el evento del Estadio Príncipe Felipe un Germán Crespo que habló de la posibilidad de estar "más frescos" para el campeonato doméstico, que solo da una plaza de ascenso directo al campeón. Luego hay cuatro más para los dos últimos billetes, vía play off. Pero de eso nadie quiere saber nada. Que se lo pregunten al Linares, que pasó por la experiencia en curso pasado y aquí sigue.

El liderato en juego: la posición y el mensaje

Primero contra segundo. Un punto de ventaja para los locales, 26 sobre 25, así que el reto está claro para ellos: ganar les consolida. El empate enreda la madeja en la zona alta y un hipotético tropiezo daría una vuelta al panorama de la pelea por el título, implicando ya a rivales que, como el Alcorcón, el Racing de Ferrol, el Real Madrid Castilla, el Deportivo de La Coruña y el San Sebastián de los Reyes andan al acecho.

Lo de ser líder es algo que el Córdoba CF ha tenido como algo natural en el último año y medio. El pasado curso, en la Segunda RFEF, se colocó en la cúspide en la primera jornada tras golear al Jerez (1-5) y ahí siguió en las 34 fechas del campeonato. Esta temporada 22-23, en la Primera Federación, ha sido primero en ocho de las once jornadas disputadas: las cinco primeras y las tres últimas. Si el Linares gana se convertiría en el tercer equipo que ocupa la privilegiada posición. El otro fue el Racing de Ferrol, desinflado desde que el Córdoba CF mancilló (1-1) el estadio A Malata.

El factor ambiente: la mejor entrada del curso

Habrá mucha gente en El Arcángel. Más que en ningún otro partido esta temporada. Se habla, incluso, de un lleno. El estadio cuenta con 21.500 asientos y no se van a ocupar todos, aunque la expectación se ha dejado sentir durante los últimos días con un ritmo desconocido de venta de localidades. Y sin promociones, regalos ni nada por el estilo. Hay en torno a trece mil abonados esta temporada y si van todos (o casi), el récord estará garantizado. Se han agotado los sitios en el Fondo Sur y el club tenía menos de tres mil tickets por colocar el jueves. De Linares -con zona especial y 700 entradas por cupo- pueden llegar más de un millar, puesto que muchos aficionados han adquirido asientos libres vía telemática. El Fondo Norte y la Preferencia tienen ya poco espacio sin vender. El ambientazo será importante.

La gran afluencia de aficionados será de gran ayuda para la iniciativa solidaria que, como viene siendo tradicional, lanza la Peña Cordobamanía junto a la Asociación Cordobesa de Amigos de los Niños Saharauis. En la zona de taquillas de El Arcángel se instalarán tenderetes para la recogida de alimentos no perecederos (aceite, arroz, azúcar, lentejas, harina o pasta) con destino a los que más los necesitan en aquella zona del Sahara.

Y después de la Copa... ¿qué?

Al Córdoba CF le cayó encima un severo correctivo en la Copa del Rey. Un marcador concluyente, una cura de humildad, una advertencia... y una eliminación, con todas sus consecuencias deportivas y, fundamentalmente, económicas. La posibilidad del cruce con un rival de Primera División -lo del Sevilla quedará como un bellísimo recuerdo- se esfumó en Cáceres y en el club están ansiosos por sepultar pronto esa sensación de frustración. Nada mejor que un liderato atornillado y, además, en casa propia.

La estadística no lanza un pronóstico alentador. En sus últimas eliminaciones de Copa, el Córdoba retornó a la Liga sin lograr la victoria en su partido más inmediato. El año pasado, tras caer en una brillante actuación en El Arcángel en la prórroga ante el Sevilla (0-1), el equipo de Germán Crespo no pasó del empate en su visita al filial de Las Palmas. En la 20-21, después de perder en casa ante la Real Sociedad (0-2), hizo lo mismo contra el Yeclano en la Liga. En la 19-20 se dio un batacazo ante el Sanse en el torneo del KO y luego no pudo contra el Marbella en Liga.

Entradas y salidas: en busca del once ideal

Antonio Casas, Cristian Carracedo y Javi Flores están listos para salir a la batalla. Una buena noticia para Germán Crespo, que podrá dar una nueva dimensión a un once que se parecerá muy poco al que empleó en la Copa en Cáceres. El técnico granadino ha insistido en las sesiones de entrenamiento de esta semana -una de ellas, la habitual a puerta cerrada en El Arcángel- en incentivar la intensidad de los suyos, buscando activar ese fútbol dinámico y atrevido que le ha llevado a situarse como uno de los conjuntos punteros de la categoría.

La vuelta de Javi Flores, habitual para Crespo durante todo el curso, es uno de los asuntos que puede condicionar la construcción del equipo. El de Fátima, que ha padecido una rotura fibrilar, se incorporó a la rutina con un seguimiento específico y todo apunta a que podrá estar en la convocatoria. Incluso podría retornar a la titularidad al lado de Diarra, quien parece tener el beneplácito de Germán Crespo como uno de los sostenes del doble pivote. Fuera de juego siguen Ekaitz Jiménez, Manolillo -con una lesión de ligamentos de la rodilla que requiere operación- y Ramón Bueno.

A sostener la dinámica en El Arcángel

El Córdoba CF es el mejor equipo de Primera Federación en su campo, con un récord de 5 partidos ganados y uno perdido. Quince puntos sobre dieciocho posibles. Un registro que, ojo, puede ser derribado por el Linares, que en su estadio tiene los mismos números y que quedaría por encima de los blanquiverdes si agarra algún punto. Un punto más en el que poner el foco en un partido repleto de alicientes.

Los de Germán Crespo han resuelto con solvencia sus partidos ante el Unionistas (4-1), Fuenlabrada (3-0), Rayo Majadahonda (3-0), Algeciras (3-1) y Talavera (3-0), cayendo ante el Sanse por 0-1 al encajar un tanto en el tiempo añadido. El Linares es un visitante de lo más incómodo: puntuó en cuatro de sus cinco salidas. Solamente perdió en Riazor ante el Depor (2-1), empatando ante el Unionistas Salamanca (1-1) y venciendo al Talavera (2-3), Fuenlabrada (1-2) y Rayo Majadahonda (1-2). En su último partido ganaron a la Balompédica Linense (1-0), rompiendo la racha de los campogibraltareños desde que llegó a su banquillo el cordobés Rafa Escobar. Y en la Copa del Rey salieron airosos ante el Unión Adarve (1-2), deparándoles el sorteo un próximo emparejamiento con el Racing de Santander.