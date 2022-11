Germán Crespo: "Tenemos que hacer una fiesta de este partido"

Llega una enésima prueba. Las semanas pasan, el Córdoba CF sigue a lo suyo y los duelos de impacto parecen amontonarse en el horizonte, con un calendario apretadísimo para endurecer la recta final del año blanquiverde. El primer episodio de ese capítulo, este domingo ante el Linares Deportivo en El Arcángel (16.00 horas, InSports TV), llega como preludio a un arreón de exigencia en cuanto al cronograma, aunque también como un duelo directo por el liderato en el que los de Germán Crespo buscarán defender su condición ante un feudo que rozará el lleno. El propio técnico califa, en la previa al encuentro, agradeció el respaldo del cordobesismo ante una cita de tal calibre. “Dar las gracias a la afición, una vez más demuestra que está con el equipo al doscientos por ciento. Se ha demostrado una ilusión tremenda en este partido. Sería mi primer lleno en el estadio. Lo único que nos queda es dar las gracias e intentar conseguir la victoria, para que cuando ellos se vayan lo hagan con la sensación de que el equipo lo ha dejado todo y con los tres puntos”, afirmó el entrenador a través de los canales oficiales del club. El granadino no realizó la habitual rueda de prensa previa a los partidos por encontrarse en Granada por razones familiares. La sesión de entrenamiento estuvo a cargo de su segundo, Óscar Ibáñez.

Y es que lo que llega, precisamente, es un Linares Deportivo a un único punto de distancia respecto al bloque blanquiverde en lo que a la tabla se refiere, autor también de unas cifras más que similares en este primer tramo de curso. “Es un partido bonito, por todo. Por el ambiente que se ha creado alrededor, porque ahora mismo llegan los dos mejores equipos por números... Con propuestas de juego que tanto a un equipo como al otro le están dando buenos resultados. Es un buen momento para nosotros. La ilusión que se ha despertado en la afición una vez más se va a ver en el terreno de juego, también en la grada. Nos viene un rival que ahí están también sus números y que va a arrastrar bastante afición. Tenemos que hacer una fiesta de este partido”, manifestó.

El preparador granadino, por otro lado y pese a la evidente talla del choque, también quiso rebajar cierta presión para sus jugadores, aunque no sin antes señalar la importancia que un triunfo podría conllevar tanto en las parcelas anímicas como clasificatorias. “Quedan muchos partidos. Esta es una etapa de tantas que quedan por delante, es verdad que es un partido importante, ya que es el máximo rival que tenemos. Todavía quedan muchísimos partidos, muchísimos enfrentamientos por la parte de arriba. Va a ser un partido en el que el equipo que sea capaz de conseguir la victoria va a salir muy reforzado. Todavía queda un mundo por delante”, indicó. “Tenemos que seguir haciendo un fortín de nuestro estadio, tenemos un rival directo y tenemos la confianza en que vamos a hacer las cosas bien, que le vamos a dar una alegría a nuestra afición”, señaló.

Antonio Casas, Javi Flores y Carracedo, a punto

El actual estado de la enfermería blanquiverde, a su vez, también fue balanceado por el técnico, que reconoció la predisposición de figuras como Antonio Casas, Javi Flores y Christian Carracedo para el duelo del domingo, así como su intención de “no arriesgar” en el caso de que exista posibilidad de recaída. “Son jugadores que, como todos, quieren llegar a este partido. Han tenido una evolución importante en esta semana, poco a poco se están incorporando al grupo, aunque parcialmente. Vamos a ver cómo llegan. Según las sensaciones que tengan, así tomaremos definitivamente una u otra decisión, pero sí tenemos claro que no vamos a arriesgar. No vamos a correr ningún riesgo que pueda llevar a varias semanas de lesión”, admitió tajante.

Un "llamamiento" para la recogida de alimentos

La recogida de alimentos anual por parte de la peña Cordobamanía, de igual forma, que tendrá lugar en los aledaños de El Arcángel antes del choque ante el Linares Deportivo, también fue uno de los objetos de balance por parte del técnico, que aprovechó para solicitar el apoyo del cordobesismo. “Hago un gran llamamiento para la recogida de alimentos para los niños saharauis. Colaboremos todos, es importante que tengan alimentos para seguir adelante. Tiene poca importancia para la gente que traiga, pero mucha para estos niños. Entre todos tenemos que ayudar en todo lo que se pueda. Animo a todo el mundo que pase por taquillas, que es donde se pueden dejar los alimentos, o en la entrada”, apostilló.