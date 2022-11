El divino Córdoba CF se humaniza en la Copa del Rey

Probablemente, la primera parte del divino Córdoba CF en Cáceres se puede catalogar como la peor que se recuerda desde abril del 2021, justo antes de que llegara Germán Crespo al banquillo cordobesista. Divino porque hacía casi un año que el conjunto blanquiverde no perdía lejos de El Arcángel en partido oficial y divino, también, por todo lo vivido en el último año y medio. Y ese triste primer acto no lo fue tanto por el juego, que también, sino porque a los de gris (lucieron la tercera equipación, premonitoria) se les atragantó lo ajeno y lo propio. Lo ajeno, el sistema impuesto por el granadino, mientras que lo propio fue una falta de intensidad que llamaba la atención. Por partes. Germán Crespo varió el dibujo táctico porque solo tenía un lateral zurdo, el de toda la temporada -Calderón-, ya que el del filial -Manolillo- también se lesionó. No deja de ser llamativo, desde luego, que por un futbolista -o la falta de él- se cambie todo el sistema, pero quizá tenga que ver con aquello de salir a la competición con un solo hombre en una demarcación cuando se tienen todas dobladas.

Sistema de tres centrales

El caso es que el granadino colocó a tres centrales, con Puga en la derecha y Cedric en la izquierda a modo de carrileros, aunque más bien el Córdoba CF dibujaba un 1-3-4-1-2, con Kike Márquez de enganche y alineando dos delanteros arriba, Adrián Fuentes y Sergio Benito. Si Cedric jugó en alguna ocasión de lateral, carrilero o extremo con nadie detrás, se desconoce, aunque transmitió que era la primera vez en su corta carrera. Carlos Puga, pese a estar más habituado a esas zonas, tampoco anduvo mucho mejor que el camerunés. Tampoco los tres de atrás anduvieron brillantes con el balón al pie, por lo que a la medular no le llegaba fluido y no digamos ya a la línea de tres cuartos y/o a la delantera. Así, el Córdoba CF se convirtió en un equipo que no atacaba porque no lograba mantener el balón, pero que tampoco defendía, porque siempre se le pillaba a contrapié, descolocado o despistado.

El Cacereño volaba. No, no iba más rápido. Volaba. Era más que llamativo y el gol de Iván Fernández, a los 10 minutos de juego, no era sino la confirmación del inicio del choque y la premonición de lo que iba a llegar. Desde la posición de lateral izquierdo, Samu Gomis (que se transformó en una mezcla del mejor Roberto Carlos con el cuerpo de Thierry Henry) lanzó un balón a 70 metros que recogió el extremo derecho verde. Quebró a José Alonso en dos ocasiones, se perfiló y lanzó un disparo cruzado que entró como un obús por la escuadra de la portería de Felipe Ramos.

La dupla Telles-Clausí le funcionaba al Cacereño de maravilla en el centro del campo, sus extremos volaban y su defensa no es que no sufriera, es que pasaba desapercibida. Solano peleó en punta como los mejores nueves que se recuerdan en años. Algo increíble. Sí, podía influir y no poco el cambio de sistema, que definitivamente no era digerido por los pupilos de Crespo, pero también faltó intensidad, agresividad, rebeldía, nervio… Demasiadas cosas. Una pérdida de Diarra obliga a Felipe Ramos a lucirse, Jorge Moreno veía la amarilla antes de la media hora, y el palo evitaba el segundo del Cacereño tras un cabezazo de Molina (min. 29). Muy pasada la media hora de juego apareció el Córdoba CF en ataque por mediación de Adrián Fuentes, pero su contra, con disparo mordido, fue demasiado fácil para el portero extremeño. Y nada más. Al filo del descanso, José Cruz cometía penalti sobre Telles y Solano ponía el 2-0 en el marcador.

Rectificación tras el descanso

Germán Crespo se dio cuenta de la indigestión de su equipo e intentó aplicar Almax, es decir, introdujo a Calderón para recuperar la línea de cuatro atrás, y además a Álex Bernal por Cristian Delgado y a Simo por Cedric. Debía ser suficiente para olvidar los problemas estomacales, pensaría el granadino, pero no. El Córdoba CF tuvo más balón, sí, pisó el campo rival, sí, pero nada más. El conjunto blanquiverde se convirtió en un quiero y no puedo, una imagen ciertamente desconcertante por lo poco habitual en los últimos tiempos. Le anularon dos goles con toda la pinta de que eran ilegales. Ni a eso se pudo agarrar. Tan solo un disparo desde 30 metros de Carlos Puga que se estrelló en el larguero de Iván Moreno fue el bagaje ofensivo de peso de un Córdoba CF irreconocible.

Mientras el Córdoba CF aburría con balón en ese segundo acto, el Cacereño, siempre eléctrico, siempre veloz, siempre ganando las disputas individuales, no paraba de lanzar proyectos de contragolpes, amagos de volver a morder… Hasta que lo hizo a siete del final por mediación de Garci, que certificaba una goleada tan dolorosa como sorprendente. El divino Córdoba CF llegó a Cáceres con la intención de emular en la Copa del Rey su trayectoria en Liga y se transformó en el humano Córdoba CF al que barrió el Cacereño.