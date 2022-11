El Córdoba CF afronta una prueba de equipo ante el Cacereño en la Copa

La idea es trasladar a la Copa del Rey el mismo plan que en la Liga... y llegar tan lejos como le lleve. El Córdoba CF pondrá a prueba en el Príncipe Felipe de Cáceres su fortaleza como equipo. Saldrán a escena jugadores que cuentan con menos minutos, pero a los que cuesta etiquetar como secundarios en la formación que adiestra Germán Crespo. El granadino se ha encargado de tener a todo el mundo conectado, alerta, con la sensación de que en cualquier momento puede llegarles la llamada para que demuestren su capacidad. La Copa es, tradicionalmente, un escenario estimulante para quienes quieren reivindicarse. En el vestuario del Córdoba ese deseo lo comparten todos, desde los que no se mueven del once -casi ninguno- hasta los que entran y salen sin traumas, que son prácticamente todos. A quién no le apetece ponerse la camiseta de un equipo que lleva casi año y medio siendo líder y destrozando récords históricos.

El Cacereño es el primer escollo del Córdoba CF en la Copa del Rey, una competición en la que lleva casi un cuarto de siglo participando de manera consecutiva. El año pasado, sin embargo, tuvo que pasar un peaje duro y glorioso: ganó la Copa Federación y ahí le dieron la llave para la Copa, en la que se emparejó con el Sevilla. Aquella noche ya está en la historia del club. "Ojalá podamos volver a vivir algo así", confesó el técnico, Germán Crespo, en su última rueda de prensa. Aquel día terminó con la eliminación -con un gol en la prórroga de Ocampos-, pero el cordobesismo lo percibió como un triunfo. Lopetegui se fue con el rostro demudado y Crespo sonrió con ganas: fue su partido más grande en su carrera profesional. Y, claro, quiere más.

Un once revolucionado

Va con un buen puñado de bajas el equipo blanquiverde. El último en caer ha sido un jugador que tenía todas las papeletas para salir como titular, el lateral Manolo Ortiz 'Manolillo', que llegó al último entrenamiento sin poder moverse. "Para que alguien como él no entrene tiene que no estar bien", reveló el técnico, ponderando la dureza del lateral lucentino, capitán del filial, que iba directo al flanco zurdo para suplir a un Calderón muy exigido. Esa baja de última hora forzará a Crespo a retocar un once que será muy distinto al que actuó en la jornada pasada en la Liga en Ceuta (1-2). No están tampoco Ramón Bueno, Javi Flores, Carracedo, Antonio Casas ni, por supuesto, un Ekaitz que lleva desde marzo sin competir. Sí están disponibles Carlos Puga y Adrián Fuentes, tras salir ambos de una farintigis.

Todo apunta a que se estrenará esta temporada Felipe Ramos, quien fue también el curso pasado el portero de la Copa después de que Carlos Marín le ganara la batalla de la titularidad. El veterano guardameta madrileño defenderá el marco ante un Cacereño que va cuarto en el Grupo 5 de la Segunda RFEF y ha descrito una trayectoria solvente, solo empañada por la dura derrota en el Príncipe Felipe ante el Guadalajara por 1-4. Fue la última vez que actuaron amparados por su público. Buscarán la sorpresa ante el Córdoba, "probablemente el mejor equipo de la Primera Federación", según el técnico local, Julio Cobos, quien en su comparecencia ante la prensa previa al choque recordó que ya eliminaron en años anteriores a equipos como Éibar y Alcorcón.

"Es un equipo que ha tenido bastantes cambios. Tiene al mismo entrenador, también se ha reforzado bien. La idea de juego es la misma, es un equipo intenso. Lo que vimos la temporada pasada", dijo Crespo a propósito del Cacereño. Allí empataron (2-2) en la visita del curso pasado en la Segunda RFEF. La igualada es el resultado más habitual: sucedió en seis de las últimas ocho veces en las que se cruzaron en terreno extremeño. Del campo recela Crespo. "No está todo lo bien que nos gustaría, aunque hasta que no lleguemos no sabremos cómo va a estar. Nos ha llegado algo de información de que no está como durante el año pasado", avisó el nazarí. Sea cual sea el estado de la superficie, el Córdoba querrá imponer su fútbol. Así en la Liga como en la Copa.