El Córdoba CF afina puntería con la mirada puesta en el Cacereño

Que vaya entre los tres palos. Esa fue la gran premisa del Córdoba CF durante la última sesión de trabajo antes del inicio de su andadura copera este curso, que arranca este mismo sábado con la visita al Cacereño en el Príncipe Felipe (20.00 horas). Una cita para la que el grupo liderado por Germán Crespo afinó puntería, veló armas y regaló la última retahíla de detalles antes de poner rumbo a tierras extremeñas, con una dinámica de entrenamientos en la que la novedad la puso Adrián Fuentes, recuperado de un proceso febril e incorporado de nuevo a la dinámica. Los futbolistas del filial Cristian Delgado, Jan Reixach y Rafael Castillo, por otro lado, también concurrieron como figurantes, mientras que la ausencia la puso Manolillo -con molestias-, baja confirmada de cara al duelo ante el cuadro cacereño, para el que apuntaba a titular.

En lo demás, la práctica discurrió con normalidad, aunque iniciando algo antes de lo habitual. Tan pronto como el grupo arribó a la Ciudad Deportiva, el corrillo diario se consumó con Germán Crespo repartiendo indicaciones, preludio inmediato al inicio del movido calentamiento. En él, Álex Prieto, preparador físico blanquiverde, dividió a la plantilla en pequeños grupos para ejercitar la arrancada, la capacidad de reacción y el juego de precisión con balón, dando pie a una andanada de sonrisas concordes, intensidad y carcajadas por parte de los protagonistas. Fue un claro reflejo de la evidente unión que sigue imperando en el vestuario, una de las indudables claves para el gran arranque liguero.

Poco después, la sesión prosiguió con dinámicas de finalización y un frenético partido a campo reducido, en el que se buscó potenciar la toma de decisiones, la presión en bloque y, sobre todo, el acierto de cara a puerta. Aquí tomó partida nuevamente Germán Crespo, didáctico, silbato en mano, repartiendo constantes premisas y voceando incesantemente su principal demanda: “Vamos a pegarle a portería”. Un mensaje que caló hondo en sus pupilos, con un entrenamiento realmente destacado por parte de algunos como Simo Bouzaidi -constantemente arengando a sus compañeros-, Kike Márquez, autor de grandes golpeos o también el cada vez más entonado Pablo Picón, que sigue asombrando con los plazos en su recuperación y otra jornada más pudo ejercitarse junto al grupo.

Paralelamente, mientras el vértigo y la verticalidad tomaban partida en la dinámica de la plantilla, la llegada de Javi Flores, Antonio Casas y Ramón Bueno se produjo. Los dos cordobeses y el de Burriana hicieron acto de presencia en las instalaciones del Camino Carbonell algo después que el resto del grupo, con el objetivo de seguir dando forma a su puesta a punto al margen. Tanto Flores como Casas dejaron buenas sensaciones en los pasos de su recuperación, mientras que Bueno también se mostró entonado y apurando fechas, con vistas a reincorporarse a los entrenamientos del equipo a lo largo de la próxima semana.

Ramón Bueno, a punto

El mediocampista valenciano, inquilino de la enfermería de forma prolongada durante las últimas semanas, sigue inmerso el calendario de trabajos específicos con la idea de abandonarla en las próximas fechas, aunque también con la pertinente cautela debido a su accidentado historial. El regreso del ex del Villarreal B quedó programado para coincidir con la visita al Racing de Ferrol en A Malata, aunque una vez dada el alta, la situación volvió a truncarse debido a unas molestias. Ahora, tras la precaución necesaria y algo más de paciencia en torno a su dolencia, la situación invita al optimismo, según confirmó el propio Germán Crespo durante la previa al duelo ante el Cacereño, en la que indicó que el retorno de Ramón Bueno se antoja casi inminente. "Cuando estaba haciendo el trabajo de readaptación, las sensaciones que tenía eran buenas, pero al final no es lo mismo hacer trabajo de campo. El jugador se ve con la posibilidad de poder estar con el equipo, pero tiene ciertas dudas por lo que le pasó la temporada pasada, su lesión. No podemos precipitarle. La idea es que a partir del miércoles se incorpore al grupo y trabaje con normalidad", confirmó el granadino.