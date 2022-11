Germán Crespo: "Afrontamos el partido con la intención de volver a ilusionarnos"

Con algunas sorpresas, mucha ambición y ganas de seguir cosechando triunfos en un torneo que tradicionalmente ha casado bien con el blanquiverde. El Córdoba CF inicia la cuenta atrás antes de su debut en Copa del Rey ante el Cacereño (sábado, 20.00 horas, Príncipe Felipe) desde un panorama incierto, principalmente por las bajas, aunque también ilusionante dada la dinámica del enrachado grupo que lidera Germán Crespo. El propio preparador blanquiverde, en la recta final previa al duelo frente al combinado extremeño, reconoció las “ganas” de sus pupilos por superar con éxito la primera de las pruebas en esta nueva andadura. “Intentaremos seguir en la línea en cuanto al sistema. Es un partido donde lo vamos a tener complicado. La intención es la misma de siempre, seguir rotando y dando minutos a todos los jugadores. Ahora nos vienen tres partidos de Liga muy complicados, a los queremos llegar lo mejor posible. La intención es esa, que los que menos minutos tuvieron en Ceuta puedan participar y así poder llegar a los partidos de después con la máxima garantía de que todos estén bien”, apuntó.

En cuanto a esas rotaciones, lógicas dado el contexto, el granadino también evidenció otra de las grandes bazas del equipo de cara al encuentro: su fondo de armario. Así, la propuesta para el encuentro en Cáceres apunta a ofrecer sorpresas, aunque siempre dentro de la evidente competencia -y nivel- que impera en la plantilla. “Hay jugadores que han acumulado muchos minutos, si hablamos de esa frescura que queremos llevar a los partidos siguientes, algún jugador va a rotar. Al partido de mañana le vamos a dar la importancia que tiene. Pensando en todo, sacaremos el once más competitivo, seguro que algún jugador de los que han tenido más minutos no estará en el campo”, admitió.

Un rival inquietante

En lo referente al inminente rival, el Cacereño, el técnico también subrayó la complejidad que supone, así como su acierto a la hora de “reforzarse” durante el mercado y dar continuidad a su filosofía del pasado curso en Segunda RFEF. “Es un equipo que ha tenido bastantes cambios. Tiene al mismo entrenador, también se ha reforzado bien. La idea de juego es la misma, es un equipo intenso. Lo que vimos la temporada pasada. Es verdad que el campo no está todo lo bien que nos gustaría, aunque hasta que no lleguemos no sabremos cómo va a estar. Nos ha llegado algo de información de que no está como durante el año pasado”, avisó tajante.

La ilusión, por otro lado, también se antoja un factor determinante. “Afrontamos el partido con la intención de volver a ilusionarnos con la Copa, de volver a disfrutar de un partido en nuestro estadio, con nuestra gente, ante un rival de superior categoría. Antes de llegar a eso tenemos un partido complicado, contra un rival que está haciendo las cosas muy bien, del que sabemos que va a intentar complicarnos el partido. Nosotros vamos con la intención de pasar la eliminatoria, porque creo que lo que vivimos la temporada pasada aquí contra el Sevilla fue muy bonito, ojalá podamos repetirlo”, subrayó ambicioso.

El parte médico, sin Fuentes y con Manolillo

La enfermería para el duelo copero, a su vez, también fue objeto de balance para el preparador, que confirmó la ausencia de Manolillo -con molestias y a la espera del resultado de las pruebas realizadas- y la incorporación de Adrián Fuentes de nuevo al grupo. “Adrián tuvo un proceso febril hace dos días, pero ayer decidimos, sobre todo porque se encontraba regular, pues que no viniese. Hoy ha estado bien. Manolillo esta mañana ha llegado con molestias, se le ha hecho una resonancia y, sin los resultados, hemos decidido que no trabajase con el grupo. Es un jugador que para no entrenar tiene que no estar bien. Cuando él ha decidido parar es porque no se ve al cien por cien, al setenta por ciento o ni siquiera al cincuenta, porque si llega a estarlo seguro que hubiera querido viajar”, afirmó.

La no presencia del defensor lucentino, precisamente, ofrece también un terreno algo incierto en lo referente al posible nuevo dueño del lateral izquierdo para el partido, aunque con variantes bajo la mana en caso de necesitar improvisaciones. En ese contexto, tanto Gudelj, como José Ruiz o Puga -ambos a pierna cambiada- o incluso Cedric Teguia, podrían tomar partido. “Dentro de todo lo que tenemos, sabemos que no tenemos ese lateral izquierdo específico, pero también podemos adaptar perfectamente algún jugador, como algún lateral a pierna cambiada, a Gudelj o incluso Cedric, que también lo ha trabajado. El jugador que juegue no será su puesto específico, pero esperamos que según transcurra el partido no tengamos que adaptar a ningún jugador. Todos lo han trabajado y cualquiera que lo ocupe seguro que va a sumar como siempre hace”, señaló.