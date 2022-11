El Córdoba CF disputa ante el Cacereño su partido correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey este sábado, a partir de las 20.00 horas, en Estadio Príncipe Felipe de la localidad extremeña. La eliminatoria, a partido único, es el primer escollo de los blanquiverdes en una competición en la que han depositado grandes esperanzas tanto en lo deportivo como en lo económico. El encuentro llega en una semana de parón de la competición de Liga en la Primera Federación, con los cordobesistas situados como líderes en solitario y en un gran momento de forma.

El equipo de Germán Crespo aborda el partido ante un rival con el que la pasada temporada compartió vecindario en el grupo 5 de la Segunda RFEF. En su última visita a este escenario, el Córdoba cosechó un empate (2-2) que le dejó a las puertas de la consecución del título y el ascenso directo, que llegó matemáticamente dos semanas después en Mérida.

Sin televisión en directo

El encuentro de Copa del Rey en Cáceres no será emitido en directo por ningún canal de televisión. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) vendió los derechos de esta competición a Movistar para las próximas tres temporadas, añadiéndose este operador a Televisión Española, con la que había un acuerdo pactado. Tienen emisión asegurada todos los partidos en los que hay implicados equipos de Primera División, asi como otros que han sido negociados con varias autonómicas. No es el caso del Cacereño-Córdoba, que no tendrá señal televisiva en directo.

Los aficionados del Córdoba CF no podrán seguir a su equipo por televisión de la manera habitual, a través del canal InSport.TV, que tiene los derechos de la Liga. Se espera que en torno a un centenar de seguidores se desplacen al Príncipe Felipe para asistir al debut en la Copa de los blanquiverdes.

A través de la web de Diario CÓRDOBA

Los aficionados del Córdoba CF podrán seguir en directo todas las incidencias del partido a través de la edición digital de Diario CÓRDOBA. El Cacereño-Córdoba de la primera eliminatoria de la Copa del Rey tendrá una cobertura desde el escenario del partido por parte del equipo de Deportes del periódico y su enviado especial, Ignacio Luque, quien dará cuenta de todo cuanto acontezca en Cáceres desde la llegada del equipo, el desarrollo del encuentro y las reacciones posteriores, además del análisis en el directo más completo.

En un