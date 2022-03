El Córdoba CF ya tiene asignada la fecha para disputar el partido que tenía pendiente contra la UD Tamaraceite. Los blanquiverdes recibirán al cuadro canario el próximo miércoles 23 de marzo, a las 12.00 horas, en El Arcángel. Dicho envite corresponde a la 22ª jornada en el grupo 4 de la Segunda RFEF y no pudo disputarse en su momento debido a varios casos positivos por covid-19 en los insulares.

El Juez Único de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que también fue el encargado de decretar el aplazamiento, finalmente optó por situar la cita en la franja del mediodía, circunstancia solicitada por la entidad que ejercerá de visitante. Los cordobesistas, pese a intentar alcanzar un acuerdo para que se celebrara en otro horario, definitivamente acataron la decisión del órgano federativo.

Cabe recordar que los encuentros donde figuren conjuntos de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla deben tener cierta flexibilidad horaria, algo que se expone en el Anexo 2 de la normativa competitiva "dada la complejidad de los desplazamientos desde la península a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y viceversa, se recuerda la necesidad de que la hora de comienzo de los encuentros en que intervengan equipos adscritos a las citadas zonas geográficas, se adapte a los planes de viaje que se facilitan desde la RFEF a los clubes visitantes". Así pues, los clubs canarios que viajen a la península deben jugar "no más tarde de las 12.00 horas".

A la afición del Córdoba CF no le ha sentado nada bien este escenario planteado, ya que consideran que en un día laborable no debería estipularse ese horario. Sin embargo, la decisión está tomada y la entrada en el feudo se resentirá notablemente. Por ello no se descarta alguna promoción especial para el público que sí pueda acudir. El plantel de Germán Crespo, de esta manera, jugará el próximo sábado 19 de marzo, a las 19.00 horas, frente al CD San Roque de Lepe en el estadio ribereño. El miércoles 23 volverán a ejercer de locales ante el Tamaraceite mientras que el domingo 27 se desplazarán a Montijo, a las 12.00 horas.