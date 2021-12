El encuentro entre el Córdoba CF y el filial de la UD Las Palmas, el pasado domingo en el Anexo del Gran Canaria, dejó también un dato significativo por las elecciones de Germán Crespo a lo largo de la temporada y la carga de trabajo de la plantilla blanquiverde a lo largo de las últimas semanas.

Por primera vez en lo que se lleva de campaña José Cruz no estuvo en el once titular de Liga del Córdoba CF. Hasta ahora, para Germán Crespo, el conjunto blanquiverde era José Cruz y diez más. El cordobés, llegado el pasado verano procedente del Linares Deportivo, vive a sus 33 años otra gran temporada después de la protagonizada en la 2020-21 en Linarejos. Se hizo fijo para el técnico blanquiverde desde su llegada y sumaba 1.080 minutos en los 12 encuentros de Liga jugados hasta el duelo en Las Palmas. Pleno absoluto. Además, el del Zumbacón no solo rayó a buen nivel prácticamente en todos los partidos, sino que lo hizo economizando las amonestaciones, ya que en esos 1.080 minutos solo vio tres amarillas, una cifra destacable teniendo en cuenta que el Córdoba CF es un equipo que suele jugar bastante abierto, lo que comporta grandes riegos para la defensa en general y para los centrales en particular.

Demasiada carga

Sin embargo, Germán Crespo tuvo que optar por dejarlo en el banquillo el pasado domingo. Los 120 minutos disputados en Copa del Rey ante el Sevilla y la carga de partidos en las semanas precedentes aconsejaban hacer parar al cordobés, que ahora comparte el liderato de minutos en Liga con José Ruiz. El lateral se perdió por un problema físico el encuentro de la sexta jornada de Liga, en la que el Córdoba CF goleó al San Fernando por 4-1, por lo que suma los mismos minutos que José Cruz, 1.080. Tras ellos, Ekaitz Jiménez. El vasco fue un ejemplo en Las Palmas de la carga de partidos de estas últimas semanas y terminó el choque acalambrado. También fue relevado los últimos 20 minutos en el partido referido contra el San Fernando y los últimos cinco en el 3-0 al Mérida. Además, se perdió el choque ante el Antequera (2-0), en El Arcángel, por lo que es el tercer jugador de la plantilla con más minutos, 1.055.

El único jugador de la plantilla del Córdoba CF que ha estado al menos un minuto en cada uno de los 13 encuentros ligueros disputados es Antonio Casas, aunque solo en uno jugó los 90, el citado duelo ante el Antequera, ya que solo en tres de esos 13 choques partió en el once titular. El rambleño suma 450 minutos en los que ha anotado seis goles, es decir, anota un tanto cada 75 minutos de media. En los otros diez encuentros en los que no fue titular, su aportación en minutos osciló desde los siete ante el Cádiz B en El Arcángel hasta los 45 contra el Cacereño, también en casa, y en el que vio puerta.

Cuatro con 1.000 minutos

Solo hay un hombre que sobrepase los 1.000 minutos y que no es defensa. Tras los 1.080 de José Cruz y José Ruiz y los 1.055 de Ekaitz Jiménez se sitúa Willy Ledesma, que el domingo pasado llegó hasta los 1.006 minutos, habiéndose perdido un solo encuentro: el de la jornada anterior, la 13, en la que el Córdoba CF goleó en El Arcángel al Mérida (3-0).

Por lo tanto, Germán Crespo ya no tiene ningún intocable para el once titular del Córdoba CF. José Cruz era el último hasta el pasado domingo, en Las Palmas. El final de los torneos coperos cambiará seguramente el panorama.