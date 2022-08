Prisión provisional sin fianza. Esta ha sido la medida cautelar que adoptó este jueves la jueza de Cáceres para los dos principales acusados por el robo millonario a Atrio tras tomarles declaración en el juzgado.

El auto de la magistrada de guardia, la titular del Juzgado número 4 que instruye la causa se encuentra de vacaciones, se hizo público minutos después de que concluyera el interrogatorio a Priscila Lara Guevara y Constantin Gabriel Dimitru en el que ambos se acogieron a su derecho a no declarar y solo respondieron a las preguntas de su abogada Sylvia Córdoba.

La medida cautelar fue avanzada a este diario por la propia letrada de la defensa y ratificada más tarde por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). De hecho, nada más conocer el dictamen, los acusados fueron trasladados custodiados por la Policía Nacional desde los calabozos de los juzgados a la prisión de Cáceres, donde ingresaron pasadas las 15 horas.

Este auto dio respuesta favorable a la petición que previamente había hecho la fiscalía para que ambos entraran en la cárcel hasta que se celebrara el juicio. Por su parte, la magistrada María del Ara Sánchez justificó la decisión de enviarlos a prisión, en primer lugar, en el "elevado riesgo de fuga", un extremo que desmintió la propia abogada de la defensa, ya que según aseguró, sus defendidos en ningún momento han tenido la intención de huir y argumentó que en esos seis meses que han visitado al menos cuatro países de Europa "no se estaban fugando" sino que "estaban de vacaciones".

Zvonko Kristovic, abogado de los acusados en Croacia: "Ellos se sienten inocentes" Los acusados del robo de Atrio dicen "que no se sienten culpables". Así lo hizo público al diario croata 24 Sata --24 horas-- Zvonko Kristovic, uno de los dos abogados que les representaron en el juzgado de Dubrovnik, donde la pasada semana comparecieron ante el juez de instrucción sobre la solicitud de extradición tras su arresto. Este interrogatorio previo al que tuvo lugar este jueves ya en España se produjo después de la detención de ambos sospechosos en Gruda, Croacia, cuando intentaban cruzar la frontera hacia Montenegro en un coche con matrícula alemana. Fueron arrestados después de que el juzgado español emitiera una orden de búsqueda y captura por su presunta implicación en el robo millonario de las botellas de la bodega de Atrio, que tuvo lugar en octubre del año pasado. En declaraciones al rotativo croata, tal y como se recoge en su web, el letrado que les ha representado en Croacia defendió la inocencia de los imputados y puso de manifiesto que en todo momento se han mostrado colaboradores con la justicia y han accedido a ser extraditados a España --podrían haberse negado--. "Sí, eso es esencialmente lo que se dijo durante el proceso, aunque la culpabilidad no se discutió aquí", reiteró al diario. Kristovic les ha visitado en reiteradas ocasiones hasta que en España cambiaron de abogados.

La resolución también incide en "la reiteración delictiva" de uno de los acusados, ya que Constantin Dimitru cuenta con una requisitoria del Juzgado de Madrid por un robo anterior en España.

En el dictamen la jueza desvela también ya los delitos que se les imputan. Ambos están imputados por robo con fuerza en establecimiento abierto al público, castigado en el Código Penal con hasta seis años de cárcel. No obstante, en este caso el juzgado contempla la posible concurrencia de dos agravantes, el primero por el elevado valor económico de las botellas, valoradas en 1,6 millones de euros, y en segundo lugar, por valor cultural y artístico debido a su exclusividad.

En cuanto a las partes, el ministerio público aún no ha calificado los delitos que les imputa y las penas que pide para ellos y la aseguradora del hotel se ha presentado como acusación particular para reclamar la responsabilidad civil por el valor de las botellas.

En relación a la otra parte, la defensa de los acusados reitera su inocencia y avanza que recurrirá el auto y pedirá su traslado a Madrid, donde ambos tienen fijado su lugar de residencia. No obstante, concretó la abogada que no solicitarán este trámite hasta que no se incorpore la jueza titular de las vacaciones.