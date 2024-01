Ya tiene nuevo destino. Hace tan solo unas fechas saltó la sorpresa en el Córdoba Futsal, con el anuncio y la marcha de uno de los sellos de su cantera: Joaquín Herrero, más conocido futbolísticamente como Joaqui. Apenas unas jornadas después, con un sentido adiós de por medio, el joven ala cordobés ya tiene nuevo destino, concretamente el Futsal Pula de la compleja Primera División de Croacia, al que se incorpora en calidad de agente libre para lo que resta de temporada.

Sus avales

A sus 22 años de edad, el atacante cuenta con el aval de una considerable experiencia a sus espaldas. Desde hace cursos entrelazaba la dinámica del primer equipo con actuaciones destacadas en el filial, para más tarde, en el presente ejercicio, haber dado el salto definitivo para instalarse a las órdenes de Josan González en la élite. En el saldo quedan sus 14 encuentros disputados durante la campaña 2023-2024, todos desde el banquillo, aunque sin aportación de goles en el casillero, más tres tarjetas amarillas.

Se convirtió en una de las sensaciones de la pretemporada blanquiverde, al igual que estandarte de la joven hornada de talentos de la factoría cordobesa que prometía dar continuidad al manido sello de la tierra tan demandado en la entidad. La falta de minutos y continuidad, no obstante, llevó a Joaqui Herrero a buscar retos y oportunidades más allá del calor de Vista Alegre, aprovechando su despedida para realizar una última declaración de amor al Córdoba Futsal: «Allá por donde vaya habrá un cordobesista más. Muchas gracias afición por el trato y cómo me han hecho sentir», expresó el jugador a través de redes sociales, desvelando que su marcha también se produjo tras no llegar a un acuerdo con el club para encontrar un destino como cedido de cara a este segundo tramo del campeonato.

Un camino conocido

En el reto exótico que ahora emprende el de Fátima coincidirá con el técnico español Álvaro Martínez Castillo, de 33 años y natural de Granada, a los mandos de un MNK Futsal Pula que marcha como primer clasificado después de haber saldado las primeras 13 citas de la agenda de Liga en la Primera División del país balcánico, además de disputante de la Champions League de fútbol sala en repetidas ocasiones.

También coincidirá con otra joya de la cantera cordobesista como Álvaro Rodríguez “Alrovi” en el fútbol sala croata, ahora en las filas del pujante Aurelia Futsal, de la ciudad de Vinkovci, en la que el ex capitán del Córdoba Futsal B dirigido por Lolo Vinos recaló durante el pasado mercado de fichajes estival.