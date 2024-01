Me duele pero no llegué a un acuerdo con el club para salir cedido y he tenido que tomar esta decisión para poder seguir jugando y progresando.

Allá por donde vaya habrá un cordobesista más.

Muchas gracias a la afición por el trato y como me han hecho sentir!!🤍💚 https://t.co/TFCiOYpoG7