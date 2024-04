San Basilio 15

ARQUITECTURA MODERNA Categoría E (de 19 a 41 metros cuadrados). PREMIOS Rreconocimientos: Premio especial (2018). CUIDADORES Ángel Araújo, padre e hijo. EL DETALLE Ángel muestra piedras de cuarzo más que impresionantes, recogidas todas en la Sierra de Córdoba, y una colección de herrajes antiguos. LA PLANTA El patio suele incluir ejemplares muy singulares (como el clavel de aire) y la luminosa atmósfera hacen que los helechos resalten particularmente.

Es un patio único, de entrada con su planta pentagonal y pavimento de mármol blanco solo ribeteado por una franja de chinos cordobeses tradicionales. El zócalo de azulejos andaluces le confiere al recinto toda la luminosidad del mundo, haciendo que en sus altas paredes destaquen las plantas de verde aún más y, por supuesto, los ejemplares de flor. No falta la centáurea, los claveles clásicos, gitanillas y geranios, pilistras... Pero también especies no tan frecuentes como la gigantesca flor de la medinilla o el clavel de aire (tillandsia). Hay quien dice que, precisamente, desde este entorno tan luminoso popularizó entre Los Patios estas especies epifitas que no necesitan tierra, pero sí pulverizaciones constantes. Vean las raras colecciones que se muestran en el patio, como la de cristales de cuarzo, que parecen aportar aún más luz, y ejemplares como los veteranísimos helechos.