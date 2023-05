“Vamos a ponernos aquí, que parece que la cola es más chica”. La frase pertenece a una de las miles de personas que momentos antes de que los Patios hayan abierto este sábado sus puertas, a las 11.00 de la mañana, ya esperaban en fila india para entrar en los recintos del barrio de San Basilio. El reclamo de los premios del concurso popular, dados a conocer ayer, ha hecho que esta zona de la ciudad sea la más atractiva para el público y la primera marcada en su hoja de ruta. Los nueve galardones cosechados, entre ellos los primeros puestos en Arquitectura Moderna (Duartas 2) y Patios Singulares (San Basilio 44), hacen de su visita una apuesta ganadora para los viajeros que intentan apurar el tiempo y sacar el máximo provecho a su visita.

Este es el caso de Montevirgen Casco, que lleva con orgullo el nombre de la patrona de su pueblo, Villalba de los Barros. “Se escribe todo junto", matiza esta visitante venida de Badajoz para que no haya confusión. Junto a su marido, hijos y otra pareja, esta pacense señala que es la segunda vez que visita la ciudad para ver los Patios, que ya conocía de antes. No es el caso de sus amigos, que también habían hecho turismo en Córdoba anteriormente pero “vinimos en la época en la que no estaban abiertos". Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo y, tras ello, visitar la Mezquita-Catedral “y de vuelta para casa, que el presupuesto no da para más de un día”, añade Casco, quien ha expresado su intención de volver en un futuro y alargar su estancia.

La longitud de la cola en San Basilio 44 ha sido la mayor de una calle con varios recintos galardonados, como los ubicados en los números 14, 20 y 40. Y que conforme han ido pasando las horas se ha entremezclado con las filas de personas que aguardaban para entrar en los patios cercanos de Martín de Roa 2 y 7, y el de la calle Postrera 28, los tres con premio en la edición de este año.

Visitas de récord

Emilio Mesa es vocal de la Asociación Amigos de los Patios y este sábado recibía con satisfacción a los visitantes a las puertas de San Basilio 44. "Ha sido una alegría muy grande, todos los años esperamos ganar un premio, y cuando pasa, como ha sido en este caso, nos llena a todos de alegría”. Mesa ha destacado la afluencia de visitantes, que hasta ayer superaba las 750.000 visitas, lo que apunta a una edición de récord. “Este fin de semana se van a superar las visitas del pasado y vamos a cerrar un concurso por encima del millón”, ha reconocido. Para Mesa, el atractivo turístico de los Patios no sólo beneficia a la ciudad sino a la proyección internacional del país en el sector turístico. “Nuestros patios son los mejores embajadores de la Marca España”, ha afirmado con satisfacción.

Y no le falta razón en vista de elevado número de turistas extranjeros llegados a la ciudad por el reclamo de los Patios. Es el caso de la pareja argentina formada por Anabella y Martiniano, de visita en España y que este fin de semana se encuentran alojados en Sevilla. “Ella vio por internet que había una fiesta, declarada Patrimonio de la Humanidad, y no hemos dudado en venir”, ha indicado Martiniano antes de decidirse en qué cola ponerse. “Queremos fotografiar un patio para nuestro recuerdo y luego seguir nuestra ruta”, ha añadido. Entre sus planes, recorrer el barrio de la Axerquía y ver sus iglesias fernandinas. “Me ha llamado mucho la atención la información que he visto, y como tenemos programada una visita a la Catedral creo que puede ser muy interesante”, ha puntualizado su pareja.

Otro de los puntos calientes del Alcázar Viejo se ha localizado en la calle Duartas, donde el público ha aguardado estoicamente cola para ver el recinto de la calle número 2. Allí está radiando de felicidad su propietaria, Isabel Luque Moya, que con el primer premio de este año en Arquitectura Moderna suma ya siete galardones. "Llevo presentándome al concurso desde el año 2010, y siempre es una alegría y un honor recibir un premio porque todos los que tenemos patios sabemos el trabajo que hay detrás”. Luque ha añadido que los propietarios sufren cuando sus flores se estropean por la lluvia el calor, “o llegan las plagas, como este año ha sido la mosca, y se carga las plantas. Sufrimos mucho”.

Este año comparte la sensación de que va a ser uno de los mejores en número de visitas. Y, lo más importante, “sin muchas complicaciones, la gente se está comportando muy bien, es muy educada, y no pierde la paciencia pese a tener que esperar tanto tiempo”. A su juicio, la labor que realizan los controladores es fundamental para el buen desarrollo de las visitas. “Nos ayudan mucho y se nota que ha sido algo para bien de todos”.

Reclamo internacional

Tras ver los patios de esta zona de la ciudad, los matrimonios formados por Esteban y Virtudes y Juanvi y Mila, todos naturales de Alicante, han puesto rumbo a la Axerquía Norte. “Estamos preocupados porque estamos llamando a todas partes y está todo ocupado, no sabemos dónde vamos a comer hoy”, ha señalado con preocupación Virtudes. “Lo mejor es que nos vayamos ya y pidamos la vez, a ver si tenemos suerte y podemos tener mesa”, ha apuntado su marido. “La ciudad es preciosa y el tiempo nos está acompañando”, ha señalado la mujer tras informar de que en su ciudad natal están todos encerrados en casa por culpa de la lluvia.

Ambos matrimonios han señalado en su mapa con una cruz el patio de Pastora 2, ganador de la Mención de Honor. Su propietario, Rafael Barón, ha mostrado su enorme alegría y orgullo por tal distinción. “Es un premio que también reconoce la trayectoria, las veces que se ha presentado a concurso, el historial de premios que atesora, aparte de la belleza de las plantas y la composición floral”, apunta Barón. Este año, quienes franquean las puertas de su casa se quedan maravillado “por la composición floral y el estallido de colores”.

Este veterano del certamen, uno de los cuidadores más comprometidos con la fiesta popular, ha alabado también la labor que desde las instituciones se está haciendo para perpetuar la tradición y apoyar el relevo generacional. Y ha destacado el alto conocimiento de la fiesta, catapultada tras la declaración de Patrimonio de la Humanidad, en el mundo entero, lo que hace que estos días vengan turistas de todas partes del planeta específicamente para ver este espectáculo de los sentidos. Entre ellos, una pareja de chinos que viajó expresamente para ver los patios y que durante su visita hicieron de pitonisos. “Hablaban muy bien el español y antes de irse, después de felicitarme, me dijeron que este año iba a tener premio”. Para Barón, “es extraordinario que personas de otras culturas admiren y valoren el legado tan importante que tenemos los cordobeses”.

La felicidad de este propietario rayaba la misma intensidad, o incluso la superaba, en el caso de Ana Muñoz Fimia, que a sus 70 años “es la flor más importante de la calle Tinte 9”. Así lo creen sus vecinos y así se lo hacen saber a quienes han visitado hoy el patio ganador en esta edición del primer premio de Arquitectura Antigua. “Llevo desde el año 1975 abriendo mi patio al público y presentándome al concurso”, ha indicado la propietaria, acostumbrada ya recibir reconocimientos por el trabajo que realiza para mantener viva esta tradición.

“A mi patio se le conoce ya, entre otras cosas, por ser el patio de las macetas chiquititas”, ha señalado para mostrar a continuación a uno de los visitantes el por qué de este peculiar título. En las paredes de un recoveco al final del patio, donde se conserva aún la pila, cuelgan toda clase de plantas que tienen como tiesto diminutos tapones. Una auténtica maravilla. Ana confiesa que por su edad y por sufrir de cataratas no le dedica ya el tiempo que quisiera a su pasión. “Tengo a una muchacha que es la que se monta en la escalera. Ella riega y yo dirijo”, ha apuntado en tono jocoso. En el transcurso de la conversación con esta propietaria aflora también el saber popular de los cordobeses. “Palos con gusto saben a almendras”, a esto responde a quienes le preguntan si merece la pena tanto esfuerzo. Un dicho popular que comparten a pie juntillas los propietarios y cuidadores de los Patios de Córdoba, el pilar fundamental de la fiesta.