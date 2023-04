¡Qué tendrá este patio para las kensias! Una planta de este tipo se ha puesto enorme en apenas tres años. Haciendo casi olvidar a su antecesora, de la misma especie, pero de 6 metros de altura, cuatro décadas de edad y 300 kilos, que fue premiada por el Real Jardín Botánico. La planta llegó a ser un peligro para los habitantes del patio (como se demostró cuando se desplomó una vez desde su macetón) y tuvo que ser retirada en una operación casi ‘militar’, que implicó hasta cortar la calle. Es un ejemplo de cómo prospera la vida en este patio. Y no solamente las plantas, de las que Isabel dice que es «mi único vicio, no me resisto a ver una planta bonita y no comprarla», sino también la de los animales, con tortugas, que al momento captan la atención de los más pequeños, así como canarios y jilgueros que cantan sin parar. Todo es v ida en este patio.