Carta de agradecimiento de la familia de Juan Manuel Martínez-Cerrillo Agudo

Juan Manuel Martínez-Cerrillo Agudo. / CÓRDOBA

Quiero dar las gracias en nombre de mi marido Juan Manuel Martínez-Cerrillo Agudo, él me encargó encarecidamente que no dejara de hacerlo.

Falleció hace algo más de una semana y esta enfermedad nos ha permitido conocer a multitud de profesionales durante estos dos años a los que le agradecemos su trato, ternura, humanidad, complicidad….

Gracias:

Servicio de Neumología, enfermeras Carmen Peña y Toñi Prieto, así como al Dr. Martín.

Pruebas Funcionales de Respiratorio, Servicio de Rayos, Laboratorio, Medicina Nuclear, Anatomía Patológica,

Servicios Generales y de Hostelería, Servicio de Limpieza, ellos le han hecho más confortable y agradable su estancia en el hospital.

Servicio de Rehabilitación muchas gracias Dra. Laura Muñoz, que junto con las fisioterapeutas Ana Luz Luna y Mariola Fernández, le enseñasteis a “respirar” con tranquilidad y seguridad.

Servicio de Cirugía Torácica, gracias enfermera Araceli Rodríguez y al Dr. Álvarez Kindelán. Gracias a los profesionales de la planta de hospitalización, que junto a su supervisora Sara Requejo lo cuidaron con mimo.

Gracias al Servicio de Oncología Médica, en especial al Dr. Barneto, por su complicidad, y a su supervisora, María Jose Arias, que representa a ese elenco de profesionales de todo este servicio tan especial.

Gracias al Servicio de Radioterapia, gracias María José Merino, supervisora de este servicio, siempre le has facilitado y hecho fácil los días de tratamiento. Haz extensivo las gracias a todos.

Servicio de Endocrino-Nutrición, gracias, gracias Dr. Alfonso Calañas, supiste dar con su “gusto”.

Muchas gracias a Patricia, nutricionista del Estudio Predimed, lograste que él confiara en ti y lograra sus objetivos. E, igualmente, gracias al Servicio de Medicina Interna, pero, sobre todo, al Dr. Francisco Fuentes, por su trato de “amigo“.

Muchas gracias al Servicio de Capellanes Sanitarios, a todos y cada uno. Cada día le llevasteis la comunión, que él recibía con verdadera alegría. Decía “ya viene mi mejor medicina”..

Gracias al Servicio de Cuidados Paliativos, en especial a las enfermeras María Moreno, Ángela Segura y al Dr. Antonio Llergo. No tengo palabras para agradecer, me habéis ayudado y me habéis hecho fácil, estos momentos tan difíciles de acompañar a Manolo en sus últimos días de vida.

Al centro de salud Levante Sur, Dr. Manuel Barragán Solís:

Al Dr. Juan Luque Tadeo, por su gran profesionalidad y atención que ha dispensado a mi marido durante toda su enfermedad, no solo con sus indicaciones y tratamientos, sino también por su trato cercano y humano, no cesando hasta conseguir de él una sonrisa. Todo esto nos ha hecho este periodo más llevadero.

También quiero dar las gracias a Victoria Navas, enfermera gestora de casos, que gracias a sus gestiones, hemos podido proporcionar a mi marido sus cuidados en domicilio como él quería, con confort, comodidad y calidad.

Gracias.