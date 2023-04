Según algunas informaciones, Jesucristo y Manolete son los dos personajes más leídos en los últimos cincuenta años. Por lo tanto, qué decir a estas alturas de la majestuosidad del toreo del diestro cordobés, o de su honradez a la hora de ejecutar la suerte suprema, el periodista K-Hito certificó toda su trayectoria con el sobrenombre de «mostruo». Se ha hablado hasta la saciedad del amor por su madre y sus sentimientos por Lupe Sino. Yo tan solo pretendo expresar mis vivencias. Cuando tenía aproximadamente unos cuatro años lo vi personalmente dos veces, una en la puerta de mi casa en Gran Capitán (ya he contado alguna vez que era muy fumador y que compraba el tabaco a mi padre, aunque el que entraba siempre era Guillermo, su mozo de espadas) y la segunda en la cafetería Dunia, sita frente al Banco de España. Pues bien, aunque con tan poca edad, la imagen de aquel hombre con un traje gris cruzado y gafas oscuras me causó un impacto que siempre lo tuve en la memoria. Cuando veo los mamarrachos que hoy nos encontramos por la calle, e incluso presentadores de televisión o personajes del Congreso de los Diputados, me traen al recuerdo la elegancia y señorío del gran torero cordobés.

Manuel Pavón Torres (Córdoba)