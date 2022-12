Albolote (Granada)

¡Qué fácil es hacer las cosas bien, con coherencia y prioridad de urgencia! Dejemos intereses políticos e invirtamos en sanidad.

Verdaderamente es insólito que tengamos esta triste, angustiosa y caótica situación de los profesionales sanitarios y de los enfermos. Es demencial y a la vez de una irresponsabilidad absoluta de nuestros gobernantes y políticos en general, que estemos pasando tremendas necesidades, colapsando el sistema sanitario por falta de profesionales, con listas de espera larguísimas y con las respectivas consecuencias de complicaciones y muertes por doquier.

¿Por qué no se contrata a más personal médico, de enfermería etc., formados extraordinariamente con nuestros impuestos, en nuestras facultades, de las mejores del mundo? ¿Por qué no se les paga a estos extraordinarios profesionales de forma justa, para que no se marchen a otros países, por cierto, muy bien recibidos?

Es intolerable cómo miles de médicos y enfermeros españoles se van a países de Europa (Alemania, Francia, Inglaterra, Noruega etc... porque son los mejores, los más formados y, se contrate y homologue a otros médicos de otros países, para que ejerzan en España con el fin de ahorrarse dinero. No se puede consentir esto, la sanidad y educación son dos pilares fundamentales en el desarrollo de nuestro país y no se debe escatimar ningún euro.

¿No piensan nuestros administradores que ese personal formado que se marcha a otros países para tener una vida más digna que aquí, nos ha costado un dinero y que a los países receptores no les han costado nada y se benefician de esa inversión? Por favor esto debe cambiar de inmediato por el bien de España y de cada uno de los españoles. El Estado es una gran familia donde se debe administrar muy bien el dinero y dirigirlo a las necesidades más apremiantes.