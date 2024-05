Donde nacieron El Che, Maradona, Messi, el Papa y Borges

El almanaque está preparando sus hojas para tumbarse al sol, llenarse de arena y calmar la sed con la cerveza del chiringuito. Es lo que suele ocurrir todos los años a finales de mayo, cuando la Feria aparca sus preocupaciones -con la celeridad de un partido político- hasta el año que viene y hace la primera maleta del todavía no verano hacia las aguas de Fuengirola, uno de los espacios cordobeses que saludan al Mediterráneo. Vale. Pero es que este año que teníamos encomendado pensar en Europa, porque hay elecciones en nuestro continente, viene el presidente de Argentina -de donde son el «Che» Guevara, Messi, Maradona, el Papa Francisco, Eva Perón y Borges-, que se llama Javier Milei, parece un perturbado y va acompañado de una motosierra con la que rompe hasta los mejores sentimientos, y monta en España un circo en el que se ríen bastantes empresarios y la ultraderecha. Hace tiempo que no me daba miedo nada. Esta circunstancia me lo ha causado. No nos han educado para batirnos en el odio, el que se desprende de las palabras de Milei, y de la ultraderecha. Sino en la igualdad, el respeto y también en el amor. En mis tiempos de estudiante me fui a Alemania a sacar dinero para estudiar filosofía y periodismo. Cuatro veranos que, junto a una beca salario y algunas ayudas de mi tío Manolo y de compañeros que siguen en mi agenda y en mi corazón, me dieron la posibilidad de poder estudiar en Madrid y Salamanca. En Alemania nadie me impidió entrar, como ahora piensan que hay que hacer con los inmigrantes gentes con parecido pensamiento a Milei y a Vox. En eso, Jesucristo, que nació en Nazaret, espacio de Oriente Medio llamado hoy Palestina, en su día parte del Imperio Romano y que históricamente ha recibido diferentes nombres como Judea, Canaán o Tierra Santa, es el mejor portavoz del ser humano -seamos creyentes o no-, al que queremos parecernos.

No se entiende ser de Vox, ir todos los días a la iglesia y querer impedir en España la entrada de extranjeros con poco dinero. Ya he visto ancianas por Ciudad Jardín quejándose de que si los que mandan van a hacer eso quién las va a pasear por la calle en su carrito o qué chicas les van a limpiar la casa y prepararles la comida. Y eso que en teoría en España se ha pasado de un lógico interés por la República a un compás de espera por el actual sistema de gobierno, la Monarquía, al cumplirse los 20 años del casamiento de una plebeya -Letizia Ortiz- con un Borbón en la catedral de la Almudena y que llegó a reina el 19 de junio del 2014, un día después de mi jubilación. Y bastantes antes de la de mi compañero José Luis Blasco, que parece que le ha hecho caso al diccionario latino que con su palabra jubilare describe ese tiempo nuevo del dolce far niente que es propicio al lanzamiento de gritos de alegría. Los que le supusieron hace unas semanas recoger el premio Solienses de literatura en la ermita Virgen de Guía de su pueblo, Villanueva del Duque, por su libro El Vocaburlario. Diccionario mental del español, a los que añadió este martes de Feria los de su pregón en la caseta comarcal: «La minería vuelve a situar a Los Pedroches en el mapa».

Al menos la autoridad competente dejó marchar por esos fondos sin agua de los pantanos La Colada y Sierra Boyera la incompetencia de más de un año sin poder limpiarnos los dientes con el agua del grifo. En una de las calles más bonitas y con más historia de Córdoba, la de Ambrosio de Morales -donde la Real Academia mantiene cerrado su edificio--, el convento Corpus Christi, sede de la Fundación Gala, enfrente del Teatro Cómico Principal, ha clausurado el curso de la Promoción 22, los años que hace que Antonio Gala creó esta institución llena de vitalidad y belleza cordobesa. Como la de las mujeres de la patria de la rumana Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024, una poeta opositora al régimen dictatorial de Ceaucescu, que pisó un país que además del atractivo encanto del castillo de Drácula tiene las mujeres más guapas del universo, a excepción de las de Andalucía, que en Córdoba acaban de lucir esplendor de Feria.

