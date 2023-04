Reflexiones de cara al 28M

Los partidos políticos y las personas que componen las listas electorales que se presentan a las elecciones municipales el próximo 28 de mayo deberían conocer a fondo la realidad económica y social de su jurisdicción. En el presente artículo realizo un breve análisis de los datos más preocupantes que padecen las personas más vulnerables de nuestra ciudad y provincia.

La pobreza en Córdoba es un mal endémico que con el paso de los años se agudiza sin visos de remediarlo. Córdoba cuenta con cuatro de los barrios más pobres de España, según el INE. Sus rentas oscilan entre los 7.300 y los 8.500 euros anuales. Estos barrios sufren una serie de problemas que no ven la luz al final del túnel: un parque de viviendas públicas con muchas deficiencias, un desempleo que alcanza a la mayoría de su población, un sistema educativo que no responde a las necesidades reales de las niñas y niños de estos barrios. La pobreza infantil afecta de una manera más que preocupante a estas zonas de la ciudad. Si la pobreza infantil afecta en Córdoba al 32,4%, según el análisis elaborado por Save the Children teniendo en cuenta los datos del INE, en estos barrios el porcentaje aumenta de una manera exponencial. La pobreza va más allá de estos cuatro barrios cordobeses, encontrándose quince barriadas en riesgo de pobreza energética. Según el Plan Estratégico Municipal de Adaptación al Cambio Climático, un 14% de los hogares cordobeses la padecen. Además, los efectos de la inflación de los últimos meses aumentan los problemas, especialmente en la compra de alimentos o en el pago de la factura de la luz, agravando la desigualdad social.

A pesar de haber mejorado los datos de empleo por las medidas tomadas a nivel estatal, la provincia de Córdoba sigue sufriendo una de las tasas más altas de desempleo. Según los datos difundidos por el INE a través de la EPA (Encuesta de Población Activa), mientras en el país el paro asciende al 12%, en Córdoba es aproximadamente un 18 %. Este problema económico y social que vive Córdoba se refleja en otro farolillo rojo de la ciudad y provincia, el importe de las retribuciones de los cordobeses se mantiene a la cola del Estado, con una media de 16.670 euros. Las fuentes tributarias indican que la provincia de Córdoba tiene el quinto salario más bajo del país, incluso el sueldo medio de un ciudadano de Córdoba está en un 5% por debajo de Andalucía, lo que supone una media de 779 euros menos al año que el resto de los andaluces. Evidentemente, la peor parte se la llevan las mujeres empleadas cuyo salario es el más bajo de Andalucía, con una brecha salarial de 3.500 euros al año. La precariedad del mercado laboral que vive Córdoba también se ve reflejada en las pensiones. La Agencia Tributaria indica que los pensionistas cordobeses reciben una media de 3.989 euros anuales menos que el resto del país, la octava más baja de España.

Los bajos ingresos de una gran parte de la población cordobesa dificultan no solo la compra sino el alquiler de una vivienda que se incrementó en dos puntos en el último año, comiéndose la renta en prácticamente un tercio de los salarios por los arrendamientos, según la inmobiliaria Idealista. En contraposición, el número de viviendas vacías y sin uso en la ciudad de Córdoba casi duplica al que había hace una década, una de cada cinco viviendas está sin ocupar.

Entre la falta de oportunidades laborales, los bajos salarios y la dificultad para acceder a una vivienda no es extraño la pérdida de población que experimenta desde hace una década, 9.326 habitantes, tanto la provincia de Córdoba como su capital, perdiendo más de 2.500 habitantes en el último año. Córdoba es la provincia andaluza que más población perdió en 2022 en términos relativos según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Al día de hoy son 223.396 las personas nacidas en Córdoba que viven en otros lugares del Estado español, un 17% de la población.

El estudio realizado por el Barómetro de Opinión Pública y Política de Córdoba 2023 de la Universidad de Córdoba refleja el descontento de la población cordobesa ante la dura realidad socioeconómica que sufre la provincia y la capital. Nueve de cada diez personas consideran que Córdoba ofrece pocas o ninguna posibilidad para encontrar empleo, alcanzando el 54% las que consideran que la situación económica es mala o muy mala.

Las personas que acceden a la política institucional lo primero que deberían de tener en cuenta es la realidad de sus conciudadanos para poder tomar las medidas adecuadas en beneficio de la población a la que se deben, sobre todo de los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad. Cada Administración tiene su cuota de responsabilidad. La municipal debe responder, por la cercanía que se le supone, a estas necesidades, unas veces con las medidas que están en su mano y otras, haciéndose eco y exigiendo a la Administración Autonómica y Central las medidas socioeconómicas pertinentes para disminuir paulatinamente las causas que provocan tanto padecimiento y exclusión social.

* Profesor y escritor